ΟΠΕΚΑ: Νωρίτερα τα επιδόματα τα Χριστούγεννα – Μόνιμη προπληρωμή από το 2026

Με νέα νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα μπορούν πλέον να καταβάλλονται νωρίτερα κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η τροποποίηση ψηφίστηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2025 και ήδη εφαρμόζεται για τον μήνα Δεκέμβριο.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, η προπληρωμή μπορεί να γίνεται έως και δέκα ημέρες νωρίτερα από την τελευταία εργάσιμη, με στόχο οι δικαιούχοι να έχουν εγκαίρως τα απαραίτητα ποσά για τα αυξημένα έξοδα των γιορτών.

«Για πολλές οικογένειες, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ δεν είναι απλά ένα βοήθημα στο τέλος του μήνα. Είναι τα ψώνια των γιορτών, οι λογαριασμοί, τα βασικά έξοδα του σπιτιού. Με τη νέα ρύθμιση, τα επιδόματα μπορούν να φτάνουν όταν οι ανάγκες κορυφώνονται. Αυτός είναι ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής: να στηρίζει εγκαίρως τους πιο ευάλωτους», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η ρύθμιση αφορά όλες τις παροχές του ΟΠΕΚΑ, όπως:

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Επίδομα παιδιού

Επίδομα στέγασης

Επίδομα γέννησης

Αναπηρικές παροχές

Οικογενειακά επιδόματα

Τακτικές οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται βάσει του ν. 4520/2018

Δεν αλλάζουν τα ποσά ή τα κριτήρια χορήγησης· μεταβάλλεται μόνο ο χρόνος πληρωμής.

Από το 2026, η δυνατότητα προπληρωμής θα ισχύει μόνιμα για τις δύο μεγάλες εορταστικές περιόδους του έτους, με απόφαση της αρμόδιας υπουργού.

Στόχος της ρύθμισης είναι να ενισχειθεί ο οικογενειακός προγραμματισμός και να ανακουφιστούν οικονομικά τα νοικοκυριά που στηρίζονται στα επιδόματα για τις βασικές ανάγκες της περιόδου.

Διαβάστε ακόμα: ΑΑΔΕ: Ο ανανεωμένος οδηγός για τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 – Ποιες είναι οι παγίδες, τα πρόστιμα