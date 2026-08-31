Ναυάγιο στην κατεχόμενη Κερύνεια: Καταγγελίες για σωσίβια και δραματικές στιγμές πριν τη βύθιση

Νέες διαστάσεις παίρνει η τραγωδία με τη βύθιση του επιβατικού καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, καθώς οι αποκαλυπτικές μαρτυρίες επιβατών που κατάφεραν να διασωθούν καταγγέλλουν ανοιχτά το πλήρωμα του σκάφους. Μέχρι στιγμής, έχουν ανασυρθεί οκτώ σοροί από το σημείο του ναυαγίου, ενώ δεκαοκτώ επιβαίνοντες παραμένουν αγνοούμενοι από τους συνολικά 267. Την ίδια ώρα, τουρκικά μέσα κάνουν λόγο για 23 αγνοούμενους, ενώ εκατοντάδες είναι οι διασωθέντες.

Οι δραματικές μαρτυρίες των επιβατών

Ενώ οι έρευνες για το ναυάγιο συνεχίζονται, στο επίκεντρο μπαίνουν οι μαρτυρίες των επιβατών που επέζησαν. Ένας από αυτούς, ο Ιμπραήμ Κανμπολάτ, περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας, αναφέροντας ότι όταν το πλήρωμα ενημερώθηκε πως στο πλοίο έμπαιναν νερά, η απάντηση που δόθηκε ήταν: «Είμαστε συνηθισμένοι, αυτό είναι φυσιολογικό».

Σύμφωνα με την περιγραφή του Κανμπολάτ, άρχισε να εισέρχεται πολύ νερό, και τελικά έσπασε ένα σημείο στο πλάι του σκάφους. Καθώς καθόταν στην άκρη του παραθύρου, είδε το πλοίο να αρχίζει αμέσως να γέρνει. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο υπάλληλος πήγε στο πίσω μέρος και είπε: «Όλοι να τρέξουν προς τα πίσω». Ο επιβάτης κατήγγειλε πως δεν δόθηκε σωσίβιο σε κανέναν, με τον καθένα να σώζεται «με τις δικές του δυνάμεις».

Ο Κανμπολάτ, ο οποίος διασώθηκε από ιδιωτικό σκάφος, πρόσθεσε ότι το πλήρωμα του καταμαράν αποτελούνταν από Πακιστανούς που δεν καταλάβαιναν τους επιβάτες. «Το πλοίο άρχισε να γέρνει. Τα τζάμια είχαν ήδη σπάσει. Πλέον ούτε εμείς ξέρουμε τι συνέβη. Δηλαδή, είμαστε σε κατάσταση σοκ αυτή τη στιγμή», δήλωσε. Επίσης, τόνισε ότι τα μέλη του πληρώματος δεν μοίρασαν σωσίβια, παρόλο που μεταξύ των επιβατών υπήρχαν παιδιά και άτομα που δεν ήξεραν να κολυμπούν.

Η εκδοχή του «πρωθυπουργού» του ψευδοκράτους

Σχετικά με τα αίτια του ναυαγίου, ο λεγόμενος «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ ανέφερε ότι το πλοίο ανατράπηκε όταν χτυπήθηκε διαδοχικά από δύο κύματα. Σύμφωνα με δήλωσή του, το πλοίο επρόκειτο να ταξιδέψει χθες προς την Τουρκία, αλλά το δρομολόγιο ανεβλήθη λόγω των καιρικών συνθηκών.

Ο Ουστέλ διευκρίνισε ότι το πλοίο χτυπήθηκε αρχικά από ένα κύμα και ενώ ο καπετάνιος προσπαθούσε να το επαναφέρει, χτυπήθηκε και από δεύτερο, με αποτέλεσμα να εισρέουν νερά στο εσωτερικό του.

Διαφορετικά στοιχεία από τοπικά μέσα

Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν μια ελαφρώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Σύμφωνα με αυτά, λίγο μετά τον απόπλου του καταμαράν με προορισμό τη Σελεύκεια της Μερσίνας, ο καπετάνιος διαπίστωσε ότι εισέρρεαν νερά στο σκάφος. Αν και επιχείρησε να επιστρέψει στην κατεχόμενη Κερύνεια, δεν τα κατάφερε, καθώς το σκάφος πήρε γρήγορα κλίση και βυθίστηκε.

Αγωνία για τους αγνοούμενους

Στο λιμάνι της Κερύνειας βρίσκονται συγγενείς θυμάτων και αγνοουμένων, οι οποίοι περιμένουν με αγωνία να μάθουν την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Οι διασωθέντες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, και σύμφωνα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, η κατάσταση της υγείας τους δεν κρίνεται σοβαρή, βάσει της ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr