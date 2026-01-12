Σε τροχιά αποσταθεροποίησης εισέρχεται η κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Μετά τις αποκαλύψεις για τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και το επίμαχο βίντεο που εμπλέκει συγγενικά πρόσωπα του Προέδρου, η Λευκωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο ζήτημα ηθικής και διαφάνειας.
Η παραίτηση του κουνιάδου του Προέδρου
Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, μέχρι σήμερα Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου, υπέβαλε την παραίτησή του στον απόηχο ενός βίντεο όπου ακούγεται να συνομιλεί για «μίζες» και ολιγάρχες.
- Το βίντεο: Ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να είναι ένα από τα τρία πρόσωπα που συζητούν για ένα αμφιλεγόμενο ταμείο και δωρεές από μεγιστάνες.
- Η υπεράσπιση: Σε μια μακροσκελή ανάρτηση, κάνει λόγο για «ενορχηστρωμένη επίθεση» και «διαστρέβλωση των αναφορών του», τονίζοντας πως παραιτείται για να μην πληγεί ο θεσμός του Προέδρου.
Το «Ταμείο της Πρώτης Κυρίας» στο επίκεντρο
Την ίδια ώρα, η σύζυγος του Προέδρου, Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη, παραιτήθηκε από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ).
- Οι καταγγελίες: Η αντιπολίτευση, με επικεφαλής το ΑΚΕΛ, ζητά την άμεση κατάργηση του ταμείου, καταγγέλλοντας ότι δέχεται τεράστιες δωρεές από Ρώσους ολιγάρχες στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ.
- Το «τοξικό περιβάλλον»: Η Πρώτη Κυρία υποστήριξε ότι στοχοποιείται προσωπικά και οικογενειακά, κάνοντας λόγο για διασπορά ανυπόστατων ισχυρισμών στα social media.
Ποια είναι η Φιλίππα Καρσερά;
Η Φιλίππα Καρσερά δεν είναι μια τυπική Πρώτη Κυρία. Πρόκειται για μια έμπειρη διπλωμάτη καριέρας με σπουδές στο Πάντειο και το King’s College.
- Έχει υπηρετήσει σε καίρια πόστα στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο.
- Θεωρείται μέλος του «σκληρού πυρήνα» της κυπριακής διπλωματίας.
- Παρά τον επαγγελματισμό της, η εμπλοκή της στον ΑΦΚΣ δημιούργησε ένα σύνθετο πλέγμα σχέσεων κράτους και δωρητών που πλέον ελέγχεται θεσμικά.
Η «μάχη» της διαφάνειας
Το κύριο ερώτημα που πλανάται στη Λευκωσία είναι το εξής: Πώς προστατεύεται η ακεραιότητα του κράτους όταν ιδιώτες με συμφέροντα εμφανίζονται ως χρηματοδότες ενός φορέα που ταυτίζεται με το Προεδρικό; Η πίεση για δημοσιοποίηση των ονομάτων των δωρητών είναι πλέον αφόρητη, με την κυβέρνηση να βρίσκεται σε θέση άμυνας.
