Σε τροχιά αποσταθεροποίησης εισέρχεται η κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Μετά τις αποκαλύψεις για τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και το επίμαχο βίντεο που εμπλέκει συγγενικά πρόσωπα του Προέδρου, η Λευκωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο ζήτημα ηθικής και διαφάνειας.

Η παραίτηση του κουνιάδου του Προέδρου

Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, μέχρι σήμερα Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου, υπέβαλε την παραίτησή του στον απόηχο ενός βίντεο όπου ακούγεται να συνομιλεί για «μίζες» και ολιγάρχες.

Το βίντεο : Ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να είναι ένα από τα τρία πρόσωπα που συζητούν για ένα αμφιλεγόμενο ταμείο και δωρεές από μεγιστάνες.

: Ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να είναι ένα από τα τρία πρόσωπα που συζητούν για ένα αμφιλεγόμενο ταμείο και δωρεές από μεγιστάνες. Η υπεράσπιση: Σε μια μακροσκελή ανάρτηση, κάνει λόγο για «ενορχηστρωμένη επίθεση» και «διαστρέβλωση των αναφορών του», τονίζοντας πως παραιτείται για να μην πληγεί ο θεσμός του Προέδρου.

Το «Ταμείο της Πρώτης Κυρίας» στο επίκεντρο

Την ίδια ώρα, η σύζυγος του Προέδρου, Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη, παραιτήθηκε από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ).

Οι καταγγελίες: Η αντιπολίτευση, με επικεφαλής το ΑΚΕΛ, ζητά την άμεση κατάργηση του ταμείου, καταγγέλλοντας ότι δέχεται τεράστιες δωρεές από Ρώσους ολιγάρχες στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ.



Η αντιπολίτευση, με επικεφαλής το ΑΚΕΛ, ζητά την άμεση κατάργηση του ταμείου, καταγγέλλοντας ότι δέχεται τεράστιες δωρεές από Ρώσους ολιγάρχες στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ. Το «τοξικό περιβάλλον»: Η Πρώτη Κυρία υποστήριξε ότι στοχοποιείται προσωπικά και οικογενειακά, κάνοντας λόγο για διασπορά ανυπόστατων ισχυρισμών στα social media.

Ποια είναι η Φιλίππα Καρσερά;

Η Φιλίππα Καρσερά δεν είναι μια τυπική Πρώτη Κυρία. Πρόκειται για μια έμπειρη διπλωμάτη καριέρας με σπουδές στο Πάντειο και το King’s College.

Έχει υπηρετήσει σε καίρια πόστα στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο.

Θεωρείται μέλος του «σκληρού πυρήνα» της κυπριακής διπλωματίας.

Παρά τον επαγγελματισμό της, η εμπλοκή της στον ΑΦΚΣ δημιούργησε ένα σύνθετο πλέγμα σχέσεων κράτους και δωρητών που πλέον ελέγχεται θεσμικά.

Η «μάχη» της διαφάνειας

Το κύριο ερώτημα που πλανάται στη Λευκωσία είναι το εξής: Πώς προστατεύεται η ακεραιότητα του κράτους όταν ιδιώτες με συμφέροντα εμφανίζονται ως χρηματοδότες ενός φορέα που ταυτίζεται με το Προεδρικό; Η πίεση για δημοσιοποίηση των ονομάτων των δωρητών είναι πλέον αφόρητη, με την κυβέρνηση να βρίσκεται σε θέση άμυνας.

