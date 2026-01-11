Τέλος εποχής για τη Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Η Πρώτη Κυρία της Κύπρου, με μια επιστολή-καταπέλτη, ανακοίνωσε την παραίτησή της, κάνοντας λόγο για συντονισμένο πόλεμο λάσπης και ανυπόστατες επιθέσεις που στόχο έχουν να πλήξουν το έργο του Φορέα αλλά και την ίδια προσωπικά. Δείτε τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

Σε μια κίνηση που προκαλεί πολιτικούς τριγμούς στη Λευκωσία προχώρησε η σύζυγος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη.

Τα βασικά σημεία της παραίτησης:

Η αιτία: Η Πρώτη Κυρία καταγγέλλει ότι ο Φορέας, που σκοπό έχει τη στήριξη φοιτητών με οικονομικές δυσκολίες, εργαλειοποιήθηκε για μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Η Πρώτη Κυρία καταγγέλλει ότι ο Φορέας, που σκοπό έχει τη στήριξη φοιτητών με οικονομικές δυσκολίες, εργαλειοποιήθηκε για μικροπολιτικές σκοπιμότητες. «Πόλεμος» λάσπης: Στην επιστολή της αναφέρεται σε «ανυπόστατες κατηγορίες» που εκτοξεύθηκαν το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας ότι η παρουσία της εκεί χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για επιθέσεις κατά του θεσμού.



Στην επιστολή της αναφέρεται σε «ανυπόστατες κατηγορίες» που εκτοξεύθηκαν το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας ότι η παρουσία της εκεί χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για επιθέσεις κατά του θεσμού. Η απόφαση: Προκειμένου να προστατευθεί το κύρος του Φορέα και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η στήριξη των παιδιών που έχουν ανάγκη, η ίδια επιλέγει να αποχωρήσει οριστικά.

«Η αλήθεια και το έργο μας θα παραμείνουν, παρά τις προσπάθειες κάποιων να τα μηδενίσουν», φαίνεται να είναι το μήνυμα που στέλνει η κυρία Χριστοδουλίδη, κλείνοντας ένα κεφάλαιο που προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση στην κυπριακή Βουλή.

Η ανάρτησή της

Με λύπη και ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθώ τα τελευταία 24ώρα και εγώ και τα παιδιά μου μια ανελέητη επίθεση στα ΜΚΔ με διασπορά ψευδών ειδήσεων, δυσφημιστικών σχολίων, ισχυρισμών αδικημάτων από προσωπικούς λογαριασμούς, επώνυμους και ανώνυμους.

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος περαιτέρω διάχυσης και αβασάνιστης μαζικής αναπαραγωγής των κακοηθειών και ανυπόστατων ισχυρισμών κάτι που θα αποτελεί δυσφήμιση και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικών μου και της οικογένειας μου. Το ότι είμαι σύζυγος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αποτελεί δικαιολογία ή ελαφρυντικό για αυτές τις ανυπόστατες επιθέσεις και κατηγορίες. Επειδή ως άτομο πιστεύω βαθιά ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων μας δεν είναι απλώς δικαίωμα αλλά υποχρέωση και ότι οφείλουμε να παλεύουμε και να μην επιδεικνύουμε ανοχή σε τέτοια φαινόμενα, έχω ήδη ζητήσει νομική συμβουλή. Για άλλη μια φορά, επαναλαμβάνω, ότι από την στιγμή που ανέλαβα, τηρώντας πιστά τη νομοθεσία που υιοθετήθηκε το 2015 από την Βουλή των Αντιπροσώπων, ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Μάρτιος 2023) και ειδικότερα μετά την ενίσχυση του προϋπολογισμού του και την παροχή υποτροφιών σε πολύ περισσότερα παιδιά από άπορες οικογένειες το 2024 και το 2025, ο πόλεμος έγινε ανελέητος.Αύριο, θα συνέλθει εκτάκτως η Διαχειριστική Επιτροπή του ΑΦΚΣ την οποία θα ενημερώσω για την απόφαση μου για αποχώρηση από την Επιτροπή.

Όχι γιατί δεν θέλω να συνεχίσω να βοηθώ τα παιδιά, αυτός ήταν εξαρχής ο μόνος κινητήριος λόγος δράσης μου, αλλά επειδή δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να συνεχίσει να διαβάλλει το ήθος και την ακεραιότητα, τη δική μου, του συζύγου μου και της οικογένειας μου με πρόσχημα την λειτουργία του ΑΦΚΣ από τον οποίον κανένα μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής δεν έχει το παραμικρό προσωπικό όφελος.Την ίδια στάση έχω αποφασίσει να τηρήσω και ως προς τους υπόλοιπους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στους οποίους αποδέχθηκα με χαρά να είμαι εκτελεστική πρόεδρος για να βοηθήσω στη δράση τους όπως έπρατταν και οι προηγούμενες Πρώτες Κυρίες.Οφείλουμε όλοι να μην επιτρέπουμε να διαβάλλονται πρόσωπα με ανυπόστατους ισχυρισμούς για σκοπούς πολιτικούς, κομματικούς, ψηφοθηρικούς. Αυτό δεν είναι πολιτισμός ή πολιτικό ήθος, ούτε τρόπος να κερδίσουμε την συμπάθεια του λαού.

Τουναντίον .Ξέρω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει την αλήθεια και ότι το δίκαιο πάντα επικρατεί. Δεν χρειάζονται επίσημες ιδιότητες και τίτλοι για να βοηθάμε, ούτε να είμαστε κομματικά στελέχη. Αρκεί να παραμένουμε Άνθρωποι που έχουν τον Θεό μέσα τους και στη ζωή τους πορεύονται για το σωστό και το δίκαιο. Ως μητέρα, θα υπερασπίζομαι πάντα την οικογένεια μου, ως ενεργός πολίτης θα συνεχίσω να στέκομαι δίπλα σε όλα τα παιδιά και τους ευάλωτους που με έχουν ανάγκη, αθόρυβα, διακριτικά και με ανιδιοτέλεια, τηρώντας πιστά το δίκαιο και προασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων.

Έχει ειπωθεί, πάρα πολλές φορές, από μένα και τον Γενικό Λογιστή που είναι βάσει του νόμου ο Ταμίας του ΑΦΚΣ, στη Βουλή και στα ΜΜΕ, το επαναλαμβάνω και σήμερα: Ο ΑΦΚΣ είναι ένα ειδικό κρατικό ταμείο με λογαριασμό στην Κεντρική Τράπεζα, λειτουργεί από το 2015 βάσει νόμου, και οι χορηγίες γίνονται με κατάθεση μέσω τραπέζης. Δεν υπάρχουν μετρητά, δεν υπάρχει τρόπος πρόσβασης στον λογαριασμό, ή κατάχρησης. Ταμίας είναι ο Γενικός Λογιστής του Κράτους, ελέγχει ο Γενικός Ελεγκτής και όλα τα στοιχεία κατατίθενται για έλεγχο και υπάρχει επωνυμία των χορηγών για σκοπούς ελέγχων. Υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία. Σε κανένα έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή ή ιδιωτών ελεγκτών διορισμένων εκ μέρους του, δεν εντοπίστηκε η παραμικρή παρατυπία ή παρανομία. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος διαρροής χρημάτων, δεν υπάρχουν οικονομικές συναλλαγές, όλα τα χρήματα που είναι στον ειδικό λογαριασμό γίνονται υποτροφίες σε παιδιά που σπουδάζουν. Όλα τα κριτήρια είναι στην σελίδα του ΑΦΚΣ. Χιλιάδες παιδιά επωφελήθηκαν και εκατοντάδες αναμένουν και φέτος να λάβουν τις υποτροφίες τους. Όλα τα στοιχεία υπάρχουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δεν υπάρχει καμία σχέση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΑΦΚΣ με τις εταιρείες χορηγούς. Ούτε γνωρίζει η Διαχειριστική Επιτροπή την όποια δραστηριοποίηση τους. Η απόφαση να προεδρεύει τον ΑΦΚΣ η Πρώτη Κυρία λήφθηκε το 2015 όταν ο νόμος υιοθετήθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Το ίδιο και οι κανόνες περί ελέγχου και δημοσιοποίησης. Από τον Μάρτιο του 2023, με δική μου πρωτοβουλία, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΦΚΣ (www.socialsupport.gov.cy) όλες οι πληροφορίες, κριτήρια, δικαιούχοι, τρόπος καταβολής εισφοράς, λογότυπα εταιρειών και η Διαχειριστική Επιτροπή μελετά συνεχώς τρόπους ενίσχυσης της διαφάνειας λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή και με σεβασμό στην σχετική απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου.