Λευκωσία: Βοήθησε οδηγό να παρκάρει και τραυματίστηκε σοβαρά – Διασωληνωμένος 63χρονος

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 63χρονος άνδρας στη Λευκωσία, μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις κυπριακές Αρχές, ο άνδρας φέρεται να προσφέρθηκε να βοηθήσει γυναίκα οδηγό που δυσκολευόταν να παρκάρει το όχημά της. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας και ενώ επιχείρησε να εισέλθει στο αυτοκίνητο, το όχημα ξεκίνησε απρόσμενα, υπό συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται.

Η ανοιχτή πόρτα του οδηγού προσέκρουσε αρχικά σε παρακείμενο αυτοκίνητο και, κατά την επιστροφή της, εγκλώβισε τον λαιμό του 63χρονου, προκαλώντας του βαρύτατο τραυματισμό.

Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και η εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή του ως ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος συνεχίζονται.

