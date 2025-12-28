Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ το 2026: Άμυνα, μεταναστευτικό και πολίτης στο επίκεντρο

Την 1η Ιανουαρίου 2026, η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων. Η εξάμηνη θητεία, έως τις 30 Ιουνίου 2026, εστιάζει στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, τη διαχείριση του μεταναστευτικού και πολιτικές που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Στρατηγική αυτονομία, άμυνα και ασφάλεια

Βασικός στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι η ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, με έμφαση στην ταχεία υλοποίηση της Λευκής Βίβλου για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και του Οδικού Χάρτη Αμυντικής Ετοιμότητας έως το 2030. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία ΕΕ–ΝΑΤΟ και στη διατήρηση ισχυρών διατλαντικών σχέσεων. Στο θαλάσσιο πεδίο, η Κύπρος προωθεί την ασφάλεια των ναυτικών οδών και την εφαρμογή της Στρατηγικής της ΕΕ για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, με δράση από την Ερυθρά Θάλασσα έως τον Ινδο-Ειρηνικό.

Μεταναστευτικό: εφαρμογή και αλληλεγγύη

Στο μεταναστευτικό, προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, με έμφαση στις επιστροφές, τις μετεγκαταστάσεις και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Η Λευκωσία επιδιώκει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για ασφαλείς τρίτες χώρες και χώρες καταγωγής, υπογραμμίζοντας ότι για τα κράτη πρώτης γραμμής η αλληλεγγύη πρέπει να αποτυπώνεται κυρίως σε μετεγκαταστάσεις.

Γέφυρα της ΕΕ με τη Μέση Ανατολή

Η Κυπριακή Προεδρία φιλοδοξεί να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ στη Μέση Ανατολή, αξιοποιώντας τη γεωγραφική και πολιτική εγγύτητα της Κύπρου με την περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται άτυπη Σύνοδος Κορυφής τον Απρίλιο, με τη συμμετοχή χωρών της Νότιας Γειτονίας, με στόχο τη σταθερότητα, τον πολιτικό διάλογο και την εμβάθυνση συνεργασιών.

Διεύρυνση και Ουκρανία

Η διεύρυνση της ΕΕ παραμένει ψηλά στην ατζέντα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ουκρανία. Η Κύπρος θα συνεχίσει να στηρίζει την πολιτική, οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια προς το Κίεβο, ενώ παράλληλα θα εργαστεί για νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

Πολιτικές για τον πολίτη και το μέλλον της ΕΕ

Παράλληλα με τα γεωπολιτικά ζητήματα, η Κυπριακή Προεδρία θέτει στο επίκεντρο τον πολίτη, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ψηφιακή μετάβαση και την κοινωνική συνοχή. Σημαντικό κεφάλαιο αποτελεί και η έναρξη των διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, με στόχο να τεθούν οι βάσεις για έγκαιρη συμφωνία.

Η Κυπριακή Προεδρία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε διεθνείς κρίσεις και καθημερινές ανάγκες, επιδιώκοντας μια πιο αυτόνομη, ασφαλή και λειτουργική Ευρώπη.