Καλό Μήνα: Ο Φεβρουάριος του 2026 μπήκε με «άγριες» διαθέσεις – Τι μας επιφυλάσσει ο πιο ιδιαίτερος μήνας του χρόνου

Ο Φεβρουάριος έκανε «ποδαρικό» με χιόνια, καταιγίδες και 112, υπενθυμίζοντάς μας γιατί θεωρείται ο πιο απρόβλεπτος μήνας του χειμώνα. Παρά το κρύο ξεκίνημα, ο Φλεβάρης του 2026 φέρνει μαζί του την ελπίδα της άνοιξης, το κέφι των Αποκριών και μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της χρονιάς.

Ποδαρικό με την κακοκαιρία «πολιορκητή»

Η πρώτη ημέρα του μήνα βρίσκει τη χώρα στο «μάτι» μιας σφοδρής κακοκαιρίας (Category 4). Με την Αττική να δέχεται διπλό κύμα καταιγίδων και τα ορεινά να ντύνονται στα λευκά, ο Φεβρουάριος μας θυμίζει το λαϊκό «ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει, μα αν δώσει και κακώσει, μες στο χιόνι θα μας χώσει».

Ο μήνας των μεγάλων ραντεβού

Ο Φεβρουάριος δεν είναι μόνο κρύο. Είναι ο μήνας που η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στους ρυθμούς του Καρναβαλιού, με τις προετοιμασίες σε Πάτρα, Ξάνθη και Ρέθυμνο να κορυφώνονται. Παράλληλα, η 14η Φεβρουαρίου παραμένει η σταθερή αναφορά για τους ερωτευμένους, ενώ η αγορά ετοιμάζεται για το κλείσιμο των χειμερινών εκπτώσεων.

Η φύση προαναγγέλλει την Άνοιξη

Μπορεί σήμερα να βρέχει, όμως μέσα στον Φεβρουάριο θα δούμε τις πρώτες αμυγδαλιές να ανθίζουν. Είναι ο μήνας της προετοιμασίας, της εσωστρέφειας αλλά και της ανασυγκρότησης. Για το 2026, ο Φεβρουάριος μας καλεί να δώσουμε έμφαση στην ασφάλεια (λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων) αλλά και στην οργάνωση των πρώτων ανοιξιάτικων αποδράσεων.

Τι να προσέξετε αυτόν τον μήνα

Επιφυλακή για τον καιρό: Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο φετινός Φεβρουάριος θα έχει αρκετά «ξεσπάσματα» ψύχους.

Υγεία: Η εποχική γρίπη παραμένει σε έξαρση, οπότε η προσοχή και η ενίσχυση του ανοσοποιητικού είναι απαραίτητες.

Design & Σπίτι: Όπως είδαμε, η τάση του "minimalism" και των αόρατων διακοπτών είναι η απόλυτη έμπνευση για όσους σχεδιάζουν ανακαίνιση αυτόν τον μήνα.

