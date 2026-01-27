Έξαρση ιώσεων και γρίπης: 5 «χρυσές» τροφές που θωρακίζουν το ανοσοποιητικό σας – Τι λένε οι ειδικοί

Οδηγός επιβίωσης απέναντι στο νέο κύμα ιώσεων που σαρώνει τη χώρα. Πώς θα προστατευτείτε φυσικά και ποια είναι τα ύποπτα συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στον γιατρό. Η σημασία της διατροφής στην πρόληψη.

Με τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία να καταγράφουν αυξημένη κίνηση λόγω των εποχικών ιώσεων και της γρίπης, η ενίσχυση της φυσικής μας άμυνας γίνεται επιτακτική. Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι η θωράκιση του οργανισμού ξεκινά από το πιάτο μας.

Οι 5 σύμμαχοι του οργανισμού σας
Για να αποφύγετε την ταλαιπωρία, εντάξετε στη διατροφή σας τις παρακάτω τροφές-ασπίδες:

  1. Εσπεριδοειδή: Πλούσια σε βιταμίνη C (πορτοκάλια, μανταρίνια, ακτινίδια) που διεγείρουν την παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων.
  2. Σκόρδο & Κρεμμύδι: Περιέχουν αλλικίνη, μια ουσία με ισχυρή αντιμικροβιακή και αντιική δράση.
  3. Τζίντζερ: Ιδανικό για την καταπολέμηση της φλεγμονής και την ανακούφιση του πονόλαιμου.
  4. Γιαούρτι (με προβιοτικά): Η υγεία του εντέρου είναι άμεσα συνδεδεμένη με το ανοσοποιητικό σύστημα.
  5. Ξηροί καρποί (ιδιαίτερα αμύγδαλα): Πλούσια σε βιταμίνη Ε, απαραίτητη για τη διατήρηση ενός υγιούς ανοσοποιητικού.

Πότε πρέπει να ανησυχήσετε;
Αν και οι περισσότερες ιώσεις κάνουν τον κύκλο τους σε 3-5 ημέρες, οι ειδικοί συνιστούν προσοχή αν ο πυρετός επιμένει πάνω από 38.5 για περισσότερες από 48 ώρες, αν υπάρχει δύσπνοια ή έντονος πόνος στο στήθος. Η ενυδάτωση με άφθονα υγρά και η καλή ξεκούραση παραμένουν οι «χρυσοί κανόνες» για ταχεία ανάρρωση.

