Τα 5 ζώδια που γυρίζουν σελίδα και μπαίνουν στην πιο φωτεινή εποχή τους

Πέντε ζώδια έχουν κάθε λόγο να ευχαριστούν την Ημέρα των Αγγελικών Αριθμών, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, καθώς αυτή φέρνει θετικές αλλαγές και μια δυναμική ανατροπή στη ζωή τους. Με τη Σελήνη σε φθίνουσα ημισέληνο στον Λέοντα, οι εκπρόσωποι των ζωδίων Παρθένος, Αιγόκερως, Ζυγός, Ιχθύες και Ταύρος καλούνται να ακούσουν την καρδιά τους και να επανασυνδεθούν με τις ρίζες τους. Η ημέρα αυτή ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους και τους προσφέρει απτές αποδείξεις για τις σωστές επιλογές που έχουν κάνει.

Η 2α Νοεμβρίου λειτουργεί σαν μια ευκαιρία επανασύνδεσης με τις ρίζες σας και με όλα όσα σας γεμίζουν χαρά και ζωντάνια. Η αριθμολογική ενέργεια του αριθμού 112 (2/11) αναζωπυρώνει την αυτοπεποίθησή σας και σας θυμίζει ποιοι πραγματικά είστε. Παράλληλα, με τη Σελήνη σε φθίνουσα ημισέληνο στον Λέοντα να φωτίζει τον ουρανό, καλείστε να ακούσετε την καρδιά σας και να εμπιστευτείτε όσα σας υπαγορεύει. Και καθώς το κάνετε, μια δυναμική αλλαγή αρχίζει να συντελείται στη ζωή σας.

Παρθένος

Αυτή τη Δευτέρα, καλείστε να θυμηθείτε τα υψηλά στάνταρ που είχατε θέσει στο παρελθόν και να συνειδητοποιήσετε πόσο καθοριστικά συνέβαλαν στη διαμόρφωση του ανθρώπου που είστε σήμερα. Υπήρξαν στιγμές που αναρωτηθήκατε αν οι αποφάσεις που πήρατε τότε ήταν πράγματι οι σωστές. Κι όμως, κοιτάξτε πού βρίσκεστε σήμερα!

Η Ημέρα των Αγγελικών Αριθμών 2/11 έρχεται να σας αποκαλύψει πως όχι μόνο πήρατε τις σωστές αποφάσεις, αλλά και πως το σύμπαν σάς έχει ήδη δώσει απτές αποδείξεις για το πού ή σε ποια κατάσταση θα βρισκόσασταν σήμερα αν είχατε επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο.

Ακολουθήσατε την καρδιά σας και μείνατε πιστοί στην αλήθεια σας, ακόμη κι όταν δεν γνωρίζατε με βεβαιότητα προς τα πού πηγαίνατε ή τι πραγματικά σας επιφύλασσε το μέλλον. Κατά βάθος, όμως, ξέρατε πάντα ότι είστε διαφορετικοί, ότι είστε προορισμένοι για κάτι πολύ μεγαλύτερο και ότι σας αξίζουν περισσότερα! Και σήμερα, έρχεται η μεγάλη επιβεβαίωση: είχατε δίκιο που πιστέψατε στον εαυτό σας και ακολουθήσατε τον δικό σας δρόμο!

Αιγόκερως

Όταν αναφέρθηκε στην κεντρική πρόβλεψη για την Ημέρα των Αγγελικών Αριθμών ότι θα θυμηθείτε ξανά ποιοι πραγματικά είστε και τι είναι αυτό που σας γεμίζει χαρά και ενθουσιασμό, αναφερόταν ειδικά σε εσάς, Αιγόκεροι!

Η ενέργεια αυτής της Δευτέρας σάς ωθεί να απομακρυνθείτε από οτιδήποτε έχει χάσει πλέον τη λάμψη και τη γοητεία του στα μάτια σας, στρέφοντας ξανά την προσοχή σας σε όσα είχαν πάντοτε πραγματική αξία για εσάς. Την Ημέρα των Αγγελικών Αριθμών 2/11, καλείστε να είστε απόλυτα ειλικρινείς με τον εαυτό σας.

Γιατί να σπαταλάτε την ενέργειά σας σε κάτι που γνωρίζετε πως έχει ημερομηνία λήξης, όταν ξέρετε πολύ καλά τι είναι αυτό που μπορεί να έχει διάρκεια και ουσιαστικό μέλλον; Μόλις συνειδητοποιήσετε τι είναι εκείνο που πραγματικά πυροδοτεί το πάθος σας και κάνει την ψυχή σας να φλέγεται από ενθουσιασμό, θα εγκαταλείψετε οτιδήποτε άλλο με τέτοια αποφασιστικότητα, που οι άλλοι θα αρχίσουν να σας αναζητούν!

Όταν, όμως, καταφέρουν τελικά να σας βρουν, θα είναι ήδη αργά! Όπως ακριβώς στο τραγούδι του Trey Songz από το soundtrack της ταινίας Step Up 3D, εσείς θα έχετε ήδη βρει αυτό που πραγματικά σας αξίζει και θα είστε πλέον… δεσμευμένοι!

Ζυγός

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω σας, Ζυγοί! Είστε έτοιμοι να κλέψετε την παράσταση; Η μεγάλη σας εμφάνιση έρχεται την Ημέρα των Αγγελικών Αριθμών 2/11, ενώ η φθίνουσα ημισέληνος στον Λέοντα ρίχνει όλους τους προβολείς επάνω σας!

Γνωρίζετε καλά πως στο παρελθόν έχετε καταφέρει να τραβήξετε την προσοχή των άλλων, φέρνοντας τους ανθρώπους κοντά και ενώνοντάς τους για έναν κοινό, ανώτερο σκοπό. Αυτή τη φορά, όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά!

Δεν πρόκειται να σας ζητήσουν να αναλάβετε τον ρόλο του ειρηνοποιού ή να δημιουργήσετε την τέλεια ομάδα. Αυτή τη φορά θέλουν να σας δουν να ξεδιπλώνετε τα ταλέντα σας και να αναλαμβάνετε δράση! Έχουν ήδη ακούσει πολλά για εσάς!

Για τη γοητεία σας, που κάνει τη ζωή των άλλων πιο όμορφη, για τον αέρα αυτοπεποίθησης και τις επιδέξιες κινήσεις σας, αλλά και για τις πολύτιμες συμβουλές σας, που τους βοηθούν να παίρνουν πιο έξυπνες αποφάσεις.

Τώρα, όμως, βαρέθηκαν να ακούν ιστορίες και θέλουν να τα διαπιστώσουν όλα με τα ίδια τους τα μάτια! Ήρθε η ώρα των αποδείξεων, Ζυγοί! Θα βγείτε στο προσκήνιο για να δείξετε σε όλους τι αξίζετε ή θα αφήσετε τη σκηνή να περάσει σε άλλους; Η επιλογή είναι δική σας!

Ιχθύες

Η Ημέρα των Αγγελικών Αριθμών 2/11 μοιάζει με έναν σερβιτόρο που σας πλησιάζει κρατώντας έναν ασημένιο δίσκο, περιμένοντας την άφιξή σας. Πάνω του υπάρχει μια διπλωμένη κάρτα. Μόλις την ανοίξετε, αντικρίζετε μια εικόνα με όλα όσα ονειρευόσασταν και επιθυμούσατε να αποκτήσετε στη ζωή σας!

Αυτό ακριβώς συμβολίζει για εσάς αυτή η ξεχωριστή ημέρα: την αποκάλυψη των βαθύτερων επιθυμιών σας και όλων όσων πραγματικά λαχταρά η ψυχή σας. Τώρα, η ζωή που πάντα ονειρευόσασταν βρίσκεται μπροστά σας και σας περιμένει! Το μόνο που χρειάζεται είναι να την αναγνωρίσετε, να την αγκαλιάσετε και να διεκδικήσετε όσα σας αξίζουν.

Αναρωτηθείτε τι πρέπει να κάνετε από εδώ και πέρα για να υποδεχτείτε όλα αυτά τα υπέροχα που έρχονται στη ζωή σας. Ωστόσο, φαίνεται πως διστάζετε λίγο. Γιατί; Επειδή δυσκολεύεστε ακόμη να πιστέψετε ότι όλα αυτά μπορούν πραγματικά να γίνουν δικά σας!

Είναι σαν ένα κομμάτι του εαυτού σας να είχε βολευτεί στη γλυκιά προσμονή των ονείρων και των ευχών, χωρίς να είναι βέβαιο τι πρέπει να κάνει τώρα που όλα αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα. Ιχθύες, η νέα σας ζωή ξεκινά εδώ και τώρα! Το μόνο που χρειάζεται είναι να τολμήσετε να κάνετε το πρώτο βήμα!

Ταύρος

Η Ημέρα των Αγγελικών Αριθμών 2/11 σας αποκαλύπτει πως είστε ήδη δεσμευμένοι με κάτι από το οποίο προσπαθείτε να απομακρυνθείτε! Τη στιγμή ακριβώς που πιστεύατε ότι δεν πρόκειται να πετύχει, που θεωρούσατε πως όλα είχαν τελειώσει, η ενέργεια αυτής της Δευτέρας έρχεται να σας διαβεβαιώσει ότι αυτό είναι τελικά για εσάς!

Δεν είχατε συνειδητοποιήσει πως, από τη στιγμή που επενδύσατε σε αυτή την κατάσταση και δηλώσατε τη θέση σας, η δέσμευσή σας θα είχε διάρκεια. Δεν περιμένατε ότι αυτό θα ήταν τελικά το ένα και μοναδικό, καθώς είχατε εντελώς διαφορετικά σχέδια στο μυαλό σας.

Ωστόσο, χωρίς καν να το καταλάβετε, κάθε σας κίνηση εδραίωνε όλο και περισσότερο αυτή την κατάσταση στη ζωή σας. Και τώρα, όπως ακριβώς συμβαίνει στο τραγούδι των Chingy και Tyrese, κάθε φορά που προσπαθείτε να φύγετε, κάτι σας τραβάει ξανά πίσω!

Χάρη στη φθίνουσα ημισέληνο στον Λέοντα, βρίσκετε επιτέλους το θάρρος να παραδεχτείτε πως αυτό το πράγμα αποτελεί κάτι που πραγματικά χρειάζεστε στη ζωή σας. Το ερώτημα είναι: Θα εξηγήσετε στους ανθρώπους στους οποίους ανακοινώσατε ότι αποχωρείτε πως τελικά αλλάξατε γνώμη; Αυτό, φυσικά, είναι αποκλειστικά δική σας επιλογή!

Με πληροφορίες από: enikos.gr