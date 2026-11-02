Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας (2 έως 8 Νοεμβρίου 2026)

Αυτή την εβδομάδα καλείσαι να κινηθείς με χαμηλούς τόνους και να εξετάσεις προσεκτικά τις κινήσεις σου. Ο ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό ενδέχεται να επαναφέρει οικονομικές εκκρεμότητες, παλιές συμφωνίες ή συζητήσεις που δεν είχαν ολοκληρωθεί όπως περίμενες. Μην αφήσεις την ανυπομονησία να σε οδηγήσει σε βιαστικές αποφάσεις. Στα αισθηματικά, ένα πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να επανεμφανιστεί ή να σε κάνει να αναρωτηθείς αν έχεις πραγματικά προχωρήσει. Η εβδομάδα σε βοηθά να αναγνωρίσεις τι σε κρατά πίσω. Δείξε αποφασιστικότητα, αλλά φρόντισε να αφουγκράζεσαι και όσα δεν λέγονται ανοιχτά.

Ταύρος

Οι σχέσεις σου βρίσκονται στο επίκεντρο, και η εβδομάδα μπορεί να φέρει σημαντικές συνειδητοποιήσεις. Η ανάδρομη Αφροδίτη σε καλεί να επανεξετάσεις τις συναισθηματικές σου ανάγκες και να διαπιστώσεις αν υπάρχει πραγματική ισορροπία ανάμεσα σε όσα δίνεις και όσα λαμβάνεις. Μια παλιά ιστορία ενδέχεται να επιστρέψει, όμως δεν χρειάζεται να επαναλάβεις τα ίδια λάθη. Στις συνεργασίες, κράτησε ανοιχτά τα μάτια σου και μην αρκεστείς σε υποσχέσεις. Ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις, γι’ αυτό εξήγησε καθαρά τις προθέσεις σου. Η δύναμή σου αυτή την εβδομάδα βρίσκεται στην υπομονή και στη σωστή αξιολόγηση των ανθρώπων.

Δίδυμοι

Η καθημερινότητα χρειάζεται καλύτερη οργάνωση, καθώς μικρές καθυστερήσεις ή αλλαγές στο πρόγραμμά σου μπορεί να σε αποσυντονίσουν. Ο ανάδρομος Ερμής επηρεάζει την επικοινωνία, γι’ αυτό θα χρειαστεί να ελέγχεις λεπτομέρειες, ραντεβού και συμφωνίες προτού θεωρήσεις κάτι δεδομένο. Στον επαγγελματικό χώρο, μην αφήσεις την πίεση να σε οδηγήσει σε αντιπαραθέσεις. Στα αισθηματικά, η ανάδρομη Αφροδίτη σε ωθεί να αναρωτηθείς αν μια σχέση καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες σου. Μπορεί να επιστρέψει μια παλιά επιθυμία ή να θυμηθείς ένα πρόσωπο που δεν έχεις ξεπεράσει πλήρως. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου και μην πιέζεις τις εξελίξεις.

Καρκίνος

Αυτή την εβδομάδα νιώθεις έντονη ανάγκη για χαρά, δημιουργία και συναισθηματική επιβεβαίωση. Έχεις την ευκαιρία να ξαναπιάσεις μια δραστηριότητα που είχες εγκαταλείψει ή να δώσεις νέα πνοή σε ένα προσωπικό σχέδιο. Ωστόσο, ο ανάδρομος Ερμής ενδέχεται να φέρει στην επιφάνεια παλιές συζητήσεις και ζητήματα εμπιστοσύνης, ειδικά όσα λόγια δεν ειπώθηκαν ξεκάθαρα. Στα αισθηματικά, μην εξιδανικεύεις το παρελθόν ούτε να θεωρείς ότι μια επιστροφή σημαίνει απαραίτητα αλλαγή. Άκου την καρδιά σου, αλλά κράτησε επαφή με την πραγματικότητα. Η εβδομάδα ευνοεί την αυτογνωσία και σε βοηθά να καταλάβεις τι σε κάνει ουσιαστικά ευτυχισμένο.

Λέων

Το ενδιαφέρον σου εστιάζεται στο σπίτι, την οικογένεια και προσωπικά ζητήματα που χρήζουν διευθέτησης. Μια παλιά διαφωνία ενδέχεται να επανέλθει, προσφέροντάς σου την ευκαιρία να αντιμετωπίσεις όσα απέφευγες. Μην επιτρέψεις στον εγωισμό να δυσκολέψει μια συζήτηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφιλίωση. Παράλληλα, η έντονη πλανητική δραστηριότητα στο ζώδιό σου ενισχύει τη δημιουργικότητα και την επιθυμία σου να διεκδικήσεις περισσότερα. Στα αισθηματικά, η ανάδρομη Αφροδίτη σε καλεί να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά αισθάνεσαι. Μην εντυπωσιάζεσαι μόνο από μεγάλα λόγια. Αναζήτησε σταθερότητα, ειλικρίνεια και πράξεις που επιβεβαιώνουν τις προθέσεις.

Παρθένος

Αυτή την εβδομάδα, οι συζητήσεις, οι επαφές και οι μετακινήσεις απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να φέρει ξανά στο προσκήνιο μια υπόθεση που θεωρούσες λήξασα ή να αποκαλύψει πληροφορίες που αλλάζουν την οπτική σου. Μην απαντάς παρορμητικά και έλεγξε προσεκτικά όσα συμφωνείς. Στην προσωπική σου ζωή, ένα πρόσωπο μπορεί να ζητήσει εξηγήσεις ή να θελήσει να αποκαταστήσει την επικοινωνία. Η ανάδρομη Αφροδίτη σε βοηθά να καταλάβεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά τον χρόνο σου. Μην προσπαθείς να διορθώσεις τα πάντα μόνη σου. Μερικές φορές, η πιο ώριμη επιλογή είναι να αφήσεις τον άλλον να δείξει τις προθέσεις του.

Ζυγός

Η εβδομάδα σε ωθεί να επανεξετάσεις τις αξίες σου, τις ανάγκες σου και τη διαχείριση των οικονομικών σου. Η ανάδρομη Αφροδίτη στο ζώδιό σου μπορεί να ξυπνήσει παλιά συναισθήματα ή να σε κάνει να δεις διαφορετικά μια σημαντική σχέση. Μην προσπαθείς να διατηρήσεις την ισορροπία με κάθε κόστος, ιδιαίτερα όταν νιώθεις ότι παραμελείς τον εαυτό σου. Ο ανάδρομος Ερμής απαιτεί προσοχή σε οικονομικές συμφωνίες και συζητήσεις. Απόφυγε βιαστικές αγορές και υποσχέσεις με ασαφείς όρους. Αυτή την εβδομάδα χρειάζεται να θυμηθείς πως η πραγματική αρμονία ξεκινά από τον αυτοσεβασμό.

Σκορπιός

Ο Ήλιος στο ζώδιό σου σηματοδοτεί μια περίοδο προσωπικής αναθεώρησης, αλλά ο ανάδρομος Ερμής σε καλεί να κινηθείς πιο προσεκτικά. Είναι πιθανό να επανέλθουν σκέψεις, πρόσωπα ή καταστάσεις που πίστευες ότι είχες αφήσει πίσω. Μην απογοητευτείς αν κάποια σχέδια καθυστερήσουν. Αντίθετα, αξιοποίησε τον χρόνο για να διορθώσεις λάθη και να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα βήματά σου. Στα αισθηματικά, η ανάγκη σου για ουσιαστική σύνδεση γίνεται εντονότερη, αλλά δεν χρειάζεται να πιέσεις κανέναν να σου αποδείξει τα συναισθήματά του. Παρατήρησε τη συμπεριφορά και όχι μόνο τα λόγια. Η εβδομάδα μπορεί να σου προσφέρει σημαντικές αποκαλύψεις, αρκεί να είσαι έτοιμος/η να δεις την αλήθεια.

Τοξότης

Αυτή την εβδομάδα ίσως νιώσεις την ανάγκη να απομακρυνθείς από τη φασαρία και να οργανώσεις τις σκέψεις σου. Εκκρεμότητες που είχες αφήσει στην άκρη απαιτούν τώρα την προσοχή σου, ενώ ο ανάδρομος Ερμής σε βοηθά να εντοπίσεις λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να πάρει άμεσα αποφάσεις για το μέλλον. Στα αισθηματικά, η ανάδρομη Αφροδίτη ενδέχεται να αναζωπυρώσει αναμνήσεις ή να φέρει ξανά στο προσκήνιο ένα πρόσωπο από το παρελθόν. Πριν κάνεις οποιαδήποτε κίνηση, αναρωτήσου τι έχει αλλάξει πραγματικά. Η εσωτερική σου ηρεμία θα σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά την επόμενη σου κατεύθυνση.

Αιγόκερως

Οι φίλοι, οι κοινωνικές επαφές και τα μελλοντικά σου σχέδια αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Μια συνεργασία που είχε «παγώσει» ή ένα πρόσωπο με το οποίο είχατε απομακρυνθεί, ενδέχεται να επανέλθουν στη ζωή σου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξετάσεις αν οι συνθήκες έχουν πραγματικά αλλάξει πριν δεσμευτείς ξανά. Επειδή ο ανάδρομος Ερμής ενδέχεται να προκαλέσει ασυνεννοησίες σε ομαδικές δραστηριότητες, φρόντισε να ξεκαθαρίσεις από την αρχή τις ευθύνες και τις προσδοκίες σου. Στα αισθηματικά, μια φιλία μπορεί να αποκτήσει διαφορετική σημασία ή να χρειαστεί να επαναπροσδιορίσεις τα όριά σου. Μην εγκαταλείψεις τους στόχους σου, αλλά άφησε περιθώρια για διορθώσεις και πιο ρεαλιστικές επιλογές.

Υδροχόος

Αυτή την εβδομάδα, η επαγγελματική σου πορεία και η δημόσια εικόνα σου θα σε απασχολήσουν περισσότερο. Μια συζήτηση με κάποιο ανώτερο πρόσωπο ή μια εκκρεμότητα από το παρελθόν ενδέχεται να απαιτήσει προσεκτικούς χειρισμούς. Απόφυγε τις βιαστικές αντιδράσεις και μην θεωρείς κάθε καθυστέρηση ως εμπόδιο. Ο ανάδρομος Ερμής ευνοεί την επανεξέταση σχεδίων, αλλά όχι τις αποφάσεις που βασίζονται σε ελλιπείς πληροφορίες. Στην προσωπική σου ζωή, η ανάδρομη Αφροδίτη μπορεί να φέρει στην επιφάνεια παλιές διαφωνίες ή ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Προσπάθησε να ξεχωρίσεις τι θέλεις πραγματικά από αυτό που περιμένουν οι άλλοι από εσένα. Η ψυχραιμία θα αποδειχθεί πολύτιμη.

Ιχθύες

Αυτή η εβδομάδα σε προτρέπει να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να επανεξετάσεις τις προοπτικές σου. Ένα σχέδιο που είχε καθυστερήσει ίσως επανέλθει στο προσκήνιο, αλλά είναι απαραίτητο να ελέγξεις προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες πριν προχωρήσεις. Ο ανάδρομος Ερμής ευνοεί την επανεξέταση σπουδών, ταξιδιών, συμφωνιών και μελλοντικών αποφάσεων. Στον αισθηματικό τομέα, η ανάδρομη Αφροδίτη σε προτρέπει να εξετάσεις σε βάθος τις επιθυμίες σου και να μην παρασύρεσαι από εξιδανικευμένες εικόνες. Ένα πρόσωπο ενδέχεται να σου φέρει στο νου μια ιστορία που δεν έχει κλείσει οριστικά για σένα. Μην αγνοήσεις τη διαίσθησή σου, αλλά αναζήτησε και συγκεκριμένα στοιχεία πριν εμπιστευτείς ξανά.

Με πληροφορίες από: tlife.gr