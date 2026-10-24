Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026

Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος στον Σκορπιό, αναδεικνύοντας οικονομικές εκκρεμότητες και βαθύτερα συναισθηματικά ζητήματα. Είναι η κατάλληλη στιγμή να επανεξετάσεις συμφωνίες, κοινά χρήματα και σχέσεις που χρειάζονται ξεκαθάρισμα. Μια παλιά υπόθεση μπορεί να επανέλθει, προσφέροντάς σου μια διαφορετική οπτική. Απόφυγε τις βιαστικές οικονομικές αποφάσεις και προτίμησε τον προσεκτικό σχεδιασμό. Σήμερα, η κρίση σου μπορεί να επηρεαστεί από τη σύγχυση που προκαλεί η αλλαγή. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου πριν αποφασίσεις.

Καρκίνος

Ο ανάδρομος Ερμής επηρεάζει τον έρωτα, τη δημιουργικότητα και τις προσωπικές σου απολαύσεις. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν ενδέχεται να επανέλθει στη σκέψη σου, ή μια παλιά ερωτική ιστορία να χρειαστεί επανεξέταση. Μην περιμένεις άμεσες απαντήσεις, καθώς η επικοινωνία ενδέχεται να είναι ασαφής. Αντί να πιέζεις τις εξελίξεις, αξιοποίησε αυτή την περίοδο για να αναθεωρήσεις συναισθήματα και προσδοκίες. Μια δημιουργική ιδέα που είχες εγκαταλείψει αξίζει δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα, οργάνωσε τις προτεραιότητές σου με ηρεμία.

Παρθένος

Ο Ερμής, ο κυβερνήτης σου, σταθμεύει και γυρίζει ανάδρομος στον τομέα της επικοινωνίας, προκαλώντας καθυστερήσεις σε συζητήσεις, μετακινήσεις και υποθέσεις σπουδών. Ίσως χρειαστεί να διορθώσεις έγγραφα ή να επανεξετάσεις ένα ζήτημα που θεωρούσες ήδη λυμένο. Μην εστιάζεις αποκλειστικά στα λάθη. Αντιθέτως, αξιοποίησε αυτή την περίοδο για να βρεις καλύτερους τρόπους έκφρασης. Σήμερα, συγκέντρωσε όλες τις πληροφορίες πριν πάρεις αποφάσεις. Μια παλιά ιδέα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη, αν της δώσεις τον χρόνο που χρειάζεται.

Σκορπιός

Ο Ερμής γίνεται ανάδρομος στο ζώδιό σου, ξεκινώντας μια περίοδο εσωτερικής αναθεώρησης. Μπορεί να αναθεωρήσεις προσωπικά σχέδια ή να ανακαλύψεις πτυχές του εαυτού σου που δεν είχες συνειδητοποιήσει. Οι συζητήσεις ίσως δυσκολέψουν προσωρινά, γι’ αυτό μην πιέζεις τους άλλους να συμφωνήσουν μαζί σου. Αξιοποίησε τις επόμενες εβδομάδες για να διορθώσεις εκκρεμότητες και να αναδιοργανώσεις την καθημερινότητά σου. Σήμερα, η υπομονή και η παρατήρηση θα σε βοηθήσουν περισσότερο από τις παρορμητικές κινήσεις.

Αιγόκερως

Ο ανάδρομος Ερμής επηρεάζει τις φιλίες, τις ομάδες και τα μακροπρόθεσμα σχέδιά σου. Μια παλιά γνωριμία είναι πιθανό να επανεμφανιστεί, ενώ κάποιο σχέδιο ίσως χρειαστεί διορθώσεις πριν προχωρήσει. Μην απογοητεύεσαι αν οι εξελίξεις καθυστερούν, καθώς αυτή είναι μια ευκαιρία να εντοπίσεις αδυναμίες και να βελτιώσεις τη στρατηγική σου. Στις συνεργασίες, φρόντισε να ξεκαθαρίζεις τις προθέσεις σου και να αποφεύγεις τις υποθέσεις. Σήμερα, προτίμησε χαλαρούς ρυθμούς και μην αφήσεις μικρές αστοχίες να χαλάσουν τη διάθεσή σου.

Υδροχόος

Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει την ανάγκη να επανεξετάσεις την καριέρα και τους επαγγελματικούς σου στόλους. Ένα σχέδιο ενδέχεται να καθυστερήσει ή μια συζήτηση να χρειαστεί διευκρινίσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι χάνεις ευκαιρίες. Αντιθέτως, μπορείς να εντοπίσεις λάθη και να βελτιώσεις τη στρατηγική σου. Διατήρησε ευελιξία στο πρόγραμμά σου και έλεγχε προσεκτικά τις επαγγελματικές επικοινωνίες. Σήμερα, η ανάγκη σου να παραμείνεις δραστήριος μπορεί να σε βοηθήσει, αρκεί να μην αναλάβεις περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς.

Ο ανάδρομος Ερμής επηρεάζει θέματα σπουδών, ταξιδιών, νομικών υποθέσεων και προσωπικών πεποιθήσεων. Ένα σχέδιο μπορεί να χρειαστεί αναθεώρηση ή μια πληροφορία να σε οδηγήσει σε διαφορετικά συμπεράσματα. Έλεγξε προσεκτικά έγγραφα, μηνύματα και συμφωνίες πριν προχωρήσεις. Η περίοδος προσφέρεται για να επιστρέψεις σε μελέτες ή δημιουργικά έργα που είχες αφήσει στη μέση. Σήμερα, κράτησε ανοιχτό μυαλό και απόφυγε τις βιαστικές κρίσεις. Η υπομονή και η προσεκτική επεξεργασία των δεδομένων θα σε βοηθήσουν να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα βήματά σου.

Με πληροφορίες από: tlife.gr