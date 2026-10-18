Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας η οικογένεια – Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Μνημόσυνο Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια

Σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές του βρίσκονται στη Νίκαια σήμερα Κυριακή (18/10), προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του τραγουδιστή. Το μνημόσυνο έχει προγραμματιστεί για τις 09:30, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία. Η προσέλευση αναμένεται να είναι μεγάλη, καθώς πολλοί θα θελήσουν να αποτίσουν φόρο τιμής στον καλλιτέχνη που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική μέσα από την πολυετή πορεία του.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Σύμφωνα με το MEGA, λήφθηκαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή του μνημοσύνου, αντίστοιχα με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί την ημέρα της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη. Η είσοδος στο εσωτερικό του ναού αφορά κυρίως τα μέλη της οικογένειας και το στενό συγγενικό περιβάλλον του τραγουδιστή. Οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι θα παραμείνουν στον εξωτερικό χώρο της εκκλησίας. Αστυνομικοί βρίσκονται στον προαύλιο χώρο, επιβλέποντας την προσέλευση των πιστών και των θαυμαστών που θα θελήσουν να τιμήσουν τη μνήμη του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αριθμός των παρευρισκομένων υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσει τις 5.000.

Τρισάγιο στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών

Μετά το μνημόσυνο στη Νίκαια, θα τελεστεί τρισάγιο στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί στο μνήμα φωτογραφία του τραγουδιστή ή επιγραφή με το όνομά του. Η εκκρεμότητα αυτή φέρεται να συνδέεται με τον σχεδιασμό για τη δημιουργία οικογενειακού τάφου.

Η επιθυμία για την αγαπημένη του σκυλίτσα, Αρίθα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην Αρίθα, τη σκυλίτσα που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον του τραγουδιστή, στα σχέδια για τον οικογενειακό τάφο περιλαμβάνεται η επιθυμία να αναπαυθεί στο μέλλον στον ίδιο χώρο και το αγαπημένο του κατοικίδιο. Η πληροφορία αυτή φέρεται να εξηγεί γιατί δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη φωτογραφία του καλλιτέχνη ή επιγραφή με το όνομά του στο μνήμα. Ωστόσο, πρόκειται για πληροφορία που δεν παρουσιάζεται ως επιβεβαιωμένη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr