Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας (5 έως 11 Οκτωβρίου 2026)

Η εβδομάδα από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 φέρνει σημαντικές αστρολογικές επιρροές που καλούν σε ώριμη διαχείριση της δράσης και επανεξέταση διαφόρων ζητημάτων. Σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη, οι πλανητικές όψεις αυτής της περιόδου απαιτούν υπομονή και υπευθυνότητα, ενώ ανοίγουν παράλληλα νέους κύκλους σε σχέσεις και συνεργασίες.

Γενικές αστρολογικές τάσεις της εβδομάδας

Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, η αντίθεση Άρη – Πλούτωνα ενδέχεται να προκαλέσει εντάσεις τόσο στις σχέσεις όσο και στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Παράλληλα, η αντίθεση Ήλιου-Κρόνου υπογραμμίζει την ανάγκη για υπομονή και υπευθυνότητα, προτρέποντας να μην πιέζονται καταστάσεις που δεν έχουν ακόμα ωριμάσει.

Η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό ωθεί σε μια ανασκόπηση οικονομικών και συναισθηματικών ζητημάτων. Προς το τέλος της εβδομάδας, η Νέα Σελήνη στον Ζυγό σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Είναι σημαντικό να εκφράζονται τα πράγματα καθαρά, να τίθενται όρια και να επιλέγεται συνειδητά πού αξίζει να επενδυθεί η ενέργεια. Η ψυχραιμία θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για να μετατραπεί κάθε ένταση σε ένα μάθημα για το μέλλον.

Επανεξέταση σχέσεων και προσωπικών αναγκών

Για ορισμένα ζώδια, αυτή η εβδομάδα επικεντρώνεται στην επανεξέταση των σχέσεων και των προσωπικών αναγκών. Η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό ενθαρρύνει την ανακάλυψη των πραγματικών επιθυμιών από τις σημαντικές σχέσεις, χωρίς να παραβλέπονται παλιές εκκρεμότητες που χρήζουν επίλυσης.

Η αντίθεση του Άρη με τον Πλούτωνα μπορεί να δημιουργήσει πίεση ανάμεσα σε οικογενειακά και επαγγελματικά ζητήματα, γι' αυτό συνιστάται να μην υπάρχει προσπάθεια ελέγχου των πάντων. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό, που πραγματοποιείται στις 10 Οκτωβρίου, ευνοεί ένα νέο ξεκίνημα στην καθημερινότητα, την εργασία και τις συνήθειες. Η καλύτερη οργάνωση του χρόνου και η δημιουργία χώρου για περισσότερη ισορροπία, ακόμα και με μικρές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της ημέρας, μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη ενέργεια.

Επικοινωνία και καθημερινές υποχρεώσεις

Άλλα ζώδια καλούνται αυτή την εβδομάδα να επανεξετάσουν τον τρόπο που επικοινωνούν και διαχειρίζονται τις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Η ένταση μεταξύ Άρη και Πλούτωνα μπορεί να καταστήσει ορισμένες συζητήσεις πιο φορτισμένες, ενώ το τετράγωνο Ερμή-Πλούτωνα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στις λέξεις, τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα.

Είναι σημαντικό να αποφευχθεί η προσπάθεια απόδειξης του δίκιου σε κάθε συζήτηση. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό, στις 10 Οκτωβρίου, φέρνει ανανέωση στον έρωτα, τη δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση. Προτείνεται να δοθεί χώρος σε μια νέα ιδέα ή γνωριμία, χωρίς να απαιτούνται άμεσες απαντήσεις από κανέναν. Μια ήρεμη συζήτηση μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματικότερη από μια βιαστική απάντηση και να ανοίξει τον δρόμο για συνεννόηση.

Σπίτι, οικογένεια και προσωπική ασφάλεια

Για μια τρίτη ομάδα ζωδίων, η εβδομάδα εστιάζει σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής ασφάλειας, καλώντας παράλληλα στην αναγνώριση των πραγματικών αναγκών. Η αντίθεση Άρη με Πλούτωνα μπορεί να δημιουργήσει ένταση γύρω από χρήματα ή κοινές ευθύνες.

Συνιστάται να αποφεύγονται παιχνίδια ελέγχου και να εκφράζονται τα ζητήματα με συγκεκριμένο τρόπο. Η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό επαναφέρει συναισθηματικά ζητήματα που χρήζουν δεύτερης ματιάς. Στις 10 Οκτωβρίου, η Νέα Σελήνη στον Ζυγό ανοίγει έναν νέο κύκλο στο σπίτι και στην οικογενειακή ζωή.

Με πληροφορίες από: tlife.gr