Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις της ζαρΑτούΣΤΡΑ για 5-11 Οκτωβρίου 2026

Η εβδομάδα από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 παρουσιάζει θετικό πρόσημο, σύμφωνα με την ανάλυση της ζαρΑτούΣΤΡΑ. Οι πιο σημαντικές εξελίξεις αναμένονται να συγκεντρωθούν μεταξύ 6 και 8 Οκτωβρίου, με την 7η Οκτωβρίου να ξεχωρίζει ως ιδιαίτερα ευνοϊκή, καθώς και κατά τη Νέα Σελήνη της 10ης Οκτωβρίου.

Συναντήσεις και επικοινωνίες στις 7 Οκτωβρίου

Στις 7 Οκτωβρίου, η σύνοδος του Ερμή με την ανάδρομη Αφροδίτη στις 8° του Σκορπιού δημιουργεί ένα ευνοϊκό κλίμα για συναντήσεις και επικοινωνίες. Στον τομέα των ερωτικών σχέσεων, αυτή η όψη μπορεί να φέρει ρομαντικές συναντήσεις, επιστροφές προσώπων από το παρελθόν και δεύτερες ευκαιρίες, ακόμα και συζητήσεις που αφορούν επανασυνδέσεις.

Παράλληλα, ευνοούνται οικονομικές συζητήσεις και υποθέσεις που έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν. Η επιρροή αυτή αφορά κυρίως το τέλος του πρώτου δεκαημέρου των ζωδίων της Γης και του Νερού, δηλαδή τους Σκορπιούς, τους Ταύρους και τους Καρκίνους, καθώς και όσους έχουν Ωροσκόπο σε αυτά τα ζώδια, οι οποίοι ευνοούνται περισσότερο στα ερωτικά τους.

Αυτοπεποίθηση και απρόβλεπτες εξελίξεις

Την ίδια ημέρα, ο Άρης από τον Λέοντα σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό στον Υδροχόο στις 5°, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και την αποφασιστικότητα. Το απρόβλεπτο μπορεί να λειτουργήσει υπέρ, φέρνοντας μια ξαφνική ευχάριστη εξέλιξη, μια απελευθέρωση ή ένα νέο που αλλάζει τα δεδομένα. Από αυτή την όψη επηρεάζονται περισσότερο τα πρώτα δεκαήμερα των ζωδίων της Φωτιάς και του Αέρα.

Νέα ξεκινήματα με τη Νέα Σελήνη

Στις 10 Οκτωβρίου, η Νέα Σελήνη σηματοδοτεί την έναρξη ενός καινούριου κύκλου και φέρνει σημαντικά νέα ξεκινήματα. Το δεύτερο δεκαήμερο των ζωδίων της Φωτιάς και του Αέρα μπορεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στους Ζυγούς, τους Κριούς και τους Υδροχόους.

Ωστόσο, επειδή η ανάδρομη Αφροδίτη συμμετέχει στο αστρολογικό σκηνικό, το καινούριο μπορεί να συνδεθεί με το παλιό, με αποτέλεσμα μια ερωτική ιστορία από το παρελθόν να αναβιώσει δυναμικά.

Έντονες ερωτικές και οικονομικές καταστάσεις

Το ερωτικό στοιχείο ενισχύεται περαιτέρω με το τετράγωνο Αφροδίτης–Άρη στις 7° Σκορπιού–Λέοντα. Σκορπιοί, Ταύροι, Λέοντες και Υδροχόοι του πρώτου δεκαημέρου είναι πιθανό να βιώσουν έντονες ερωτικές καταστάσεις, ισχυρή έλξη και πάθος. Χρειάζεται, ωστόσο, μέτρο, καθώς το πάθος μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ζήλια, κτητικότητα, εμμονή ή συναισθηματική χειραγώγηση.

Η εβδομάδα στρέφει έντονα την προσοχή στις σχέσεις και τις συνεργασίες, με σημαντικές εξελίξεις να διαμορφώνονται κυρίως προς το τέλος της. Η ανάδρομη Αφροδίτη έχει ήδη αρχίσει να επαναφέρει οικονομικές εκκρεμότητες, οφειλές ή συμφωνίες που ενδεχομένως χρειάζονται μια δεύτερη ματιά. Η 7η Οκτωβρίου αναδεικνύεται ως μία από τις καλύτερες ημέρες του μήνα, με τη δυνατότητα να λειτουργήσει πολύ θετικά τόσο σε οικονομικό όσο και σε ερωτικό επίπεδο.

Για αρκετούς Ταύρους, η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό δεν επαναφέρει απλώς ένα παλιό φλερτ, αλλά μια σημαντική σχέση ζωής, έναν άνθρωπο με τον οποίο υπήρξε ουσιαστική σύνδεση στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από: jenny.gr