Ζώδια: Οι προβλέψεις για τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026

Η αστρολόγος Λίτσα Πετρίδη αναλύει τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια και τον ωροσκόπο για σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026. Η μέρα φέρνει νέα δεδομένα, επηρεασμένα από την πρόσφατη Πανσέληνο και την είσοδο του Άρη στον Λέοντα, που ξυπνά διαφορετικές διαθέσεις και προτεραιότητες.

Κριός

Ένα εσωτερικό αίσθημα έχει ήδη οδηγήσει σε αποφάσεις, ακόμα κι αν το μυαλό συνεχίζει να αμφιβάλλει. Η Πανσέληνος άφησε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. Από σήμερα, ο Άρης στον Λέοντα ενεργοποιεί τη διάθεση για δημιουργία, έρωτα, παιχνίδι και προσωπική έκφραση. Ένα σχέδιο που σας ενθουσιάζει μπορεί να πάρει φωτιά, αρκεί να αποφύγετε τη βιασύνη. Η γοητεία σας αυξάνεται και γίνεται αντιληπτή.

Ταύρος

Μερικές φορές, η μεγαλύτερη αλλαγή ξεκινά όταν σταματάτε να πιέζετε τα πράγματα. Η Πανσέληνος μπορεί να έχει αφήσει σκέψεις που χρειάζονται χρόνο για να καταλαγιάσουν, ενώ η Σελήνη στο ζώδιό σας επαναφέρει σταδιακά στις πραγματικές σας ανάγκες. Παράλληλα, ο Άρης ενεργοποιεί το σπίτι και την οικογένεια. Μπορεί να νιώσετε την ανάγκη να αλλάξετε έναν χώρο, να τακτοποιήσετε μια κατάσταση ή να θέσετε ένα όριο. Κάντε το χωρίς θυμό.

Δίδυμοι

Μια φαινομενικά ασήμαντη συζήτηση μπορεί τελικά να ανοίξει μια πόρτα που δεν περιμένατε. Μετά τα ξεκαθαρίσματα της Πανσελήνου, βλέπετε διαφορετικά ανθρώπους, σχέσεις και συμφωνίες. Ο Άρης στον Λέοντα δίνει ταχύτητα στο μυαλό σας και δυναμώνει τη φωνή σας. Θέλετε να μιλήσετε, να μάθετε, να μετακινηθείτε, να κυνηγήσετε μια ιδέα. Προσέξτε μόνο να μην πείτε περισσότερα απ’ όσα χρειάζεται. Ένα μήνυμα από πρόσωπο του παρελθόντος μπορεί επίσης να σας εκπλήξει.

Καρκίνος

Δεν χρειάζεται να αποδείξετε σε κανέναν πόσο δυνατοί είστε. Αυτό που χρειάζεστε τώρα είναι να νιώσετε ότι πατάτε σε σταθερό έδαφος. Η Πανσέληνος σας βοήθησε να επανεξετάσετε τι έχει πραγματική αξία για εσάς, ενώ ο Άρης μεταφέρει την προσοχή σας στα οικονομικά και στην προσωπική σας ασφάλεια. Μπορεί να ανοίξει ένας δρόμος για περισσότερα έσοδα ή να πάρετε μια απόφαση που προστατεύει καλύτερα τους πόρους σας. Μην αφήσετε όμως μια στιγμιαία επιθυμία να γίνει έξοδο.

Λέων

Κάτι αλλάζει στον τρόπο που βλέπετε τον εαυτό σας. Ο Άρης περνά στο ζώδιό σας και ξαφνικά αποκτάτε περισσότερη τόλμη να διεκδικήσετε χώρο, χρόνο και προσοχή. Η Πανσέληνος μπορεί να σας έδειξε ποιοι άνθρωποι αξίζουν να παραμείνουν δίπλα σας και ποιοι στόχοι δεν σας εκφράζουν πια. Τώρα είναι η σειρά σας να κινηθείτε. Ένα προσωπικό εγχείρημα, ένα φλερτ ή μια δημιουργική ιδέα μπορεί να σας ξανακάνει να νιώσετε ενθουσιασμό. Μόνο μην μπερδέψετε την αυτοπεποίθηση με την επιβολή.

Παρθένος

Κάποιες απαντήσεις δεν έρχονται όταν τις κυνηγάς, αλλά όταν κάνεις ένα βήμα πίσω. Η Πανσέληνος μπορεί να άγγιξε βαθύτερα συναισθήματα και να σου έδειξε τι χρειάζεται να αφήσεις πίσω. Με τον Άρη στον Λέοντα ξεκινά μια πιο εσωτερική περίοδος, όπου θα σε απασχολήσουν ανεκπλήρωτες ανάγκες, παλιές ιστορίες και πράγματα που δεν έχεις εκφράσει. Μην θεωρήσεις την ανάγκη για ησυχία αδυναμία. Αυτή τη στιγμή η αποφόρτιση είναι μέρος της προόδου σου.

Ζυγός

Μια παρέα, μια γνωριμία ή ένας στόχος μπορεί να σου δείξει ότι η ζωή δεν χρειάζεται να είναι τόσο προβλέψιμη. Η Πανσέληνος άνοιξε έναν κύκλο συνειδητοποιήσεων γύρω από τις σχέσεις και τις κοινωνικές σου επαφές. Ο Άρης στον Λέοντα σε βγάζει περισσότερο προς τα έξω και σε φέρνει κοντά σε ανθρώπους με ενέργεια, ιδέες και φιλοδοξίες. Μπορεί να αναλάβεις έναν πιο ενεργό ρόλο σε μια ομάδα ή να γνωρίσεις κάποιον που σε παρακινεί να κυνηγήσεις ένα όνειρο.

Σκορπιός

Δεν σου αρκεί πλέον απλώς να κάνεις τη δουλειά σου· θέλεις να ξέρεις πού οδηγεί. Η Πανσέληνος μπορεί να σε έκανε να επανεξετάσεις τον τρόπο με τον οποίο μοιράζεις τον χρόνο και τις δυνάμεις σου. Τώρα ο Άρης ενεργοποιεί έντονα τον επαγγελματικό σου τομέα και η φιλοδοξία ανεβαίνει. Ένας στόχος μπορεί να αποκτήσει ξαφνικά προτεραιότητα ή να θελήσεις να διεκδικήσεις μια θέση που θεωρείς ότι σου αξίζει. Κινήσου στρατηγικά και μην αφήσεις τον ανταγωνισμό να σε παρασύρει.

Τοξότης

Η ρουτίνα αρχίζει να σου φαίνεται στενή. Θέλεις κάτι που να σε κάνει να νιώθεις ζωντανός/η, να σε προκαλεί και να σου ανοίγει ορίζοντες. Η Πανσέληνος μπορεί να έφερε μια σημαντική συνειδητοποίηση γύρω από τις επιλογές και την προσωπική σου πορεία. Με τον Άρη στον Λέοντα μεγαλώνει η ανάγκη για περιπέτεια, γνώση και νέες εμπειρίες. Ένα ταξίδι, μια σπουδή ή μια ιδέα μπορεί να σε παρασύρει δημιουργικά. Απλώς κράτησε μια πρακτική ματιά πριν πεις το μεγάλο «ναι».

Αιγόκερως

Όσα δεν λέγονται μέσα σε μια σχέση έχουν συχνά μεγαλύτερη δύναμη από όσα λέγονται. Η Πανσέληνος μπορεί να έφερε στην επιφάνεια ανάγκες γύρω από εμπιστοσύνη, μοίρασμα και οικονομικές υποχρεώσεις. Τώρα ο Άρης στον Λέοντα σε κάνει πιο αποφασιστικό/η να ψάξεις κάτω από την επιφάνεια. Δεν θέλεις πλέον μισές απαντήσεις. Μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση για χρήματα, στήριξη ή κοινά σχέδια. Μίλησε καθαρά, αλλά μην προσπαθήσεις να ελέγξεις την αντίδραση του άλλου.

Υδροχόος

Οι σχέσεις σου αποκτούν ένταση και δεν θα μπορείς εύκολα να κρυφτείς πίσω από την απόσταση ή τη λογική. Η Πανσέληνος μπορεί να σου αποκάλυψε τι πραγματικά χρειάζεσαι από έναν άνθρωπο, ενώ ο Άρης απέναντί σου φέρνει δράση, πάθος και δυνατές αντιδράσεις. Ένα πρόσωπο μπορεί να διεκδικήσει περισσότερο χώρο στη ζωή σου ή μια υπάρχουσα σχέση να περάσει από δοκιμασία. Μην τρομάξεις από την ένταση. Αν υπάρχει ειλικρίνεια, μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικό ξεκαθάρισμα.

Ιχθύες

Η καθημερινότητά σου ζητά ανανέωση, όχι άλλη μία υποχρέωση. Η Πανσέληνος μπορεί να σου έδειξε πόσο εύκολα παραμερίζεις τις δικές σου ανάγκες για να προλάβεις τους πάντες και τα πάντα. Ο Άρης στον Λέοντα σε βάζει σε πιο πρακτική διάθεση και σε ωθεί να αλλάξεις συνήθειες, πρόγραμμα και τρόπο εργασίας. Ένα νέο ξεκίνημα στην καθημερινότητα μπορεί να σου κάνει καλό, αρκεί να μην το μετατρέψεις σε ακόμη έναν αγώνα τελειότητας. Μικρές αλλαγές θα φέρουν μεγαλύτερη διαφορά.

Με πληροφορίες από: tlife.gr