Μέντιουμ προβαίνουν σε προβλέψεις για την υγεία και το μέλλον του Ντόναλντ Τραμπ

Μια σειρά από αμφιλεγόμενες προβλέψεις σχετικά με το μέλλον του Ντόναλντ Τραμπ έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, προκαλώντας εκτενείς συζητήσεις. Δύο άνδρες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι διαθέτουν την ικανότητα να «βλέπουν» το μέλλον, περιγράφουν όσα, σύμφωνα με τους ίδιους, τους έχουν αποκαλυφθεί για τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο. Οι προβλέψεις αυτές αφορούν την υγεία του Τραμπ, καθώς και πιθανά σενάρια για την πορεία του μέχρι τις εκλογές του 2028, παρουσιάζοντας ένα πολύ διαφορετικό σενάριο για το μέλλον του.

Οι προβλέψεις του Trevor από τις κάρτες ταρώ

Ο Trevor, ο οποίος παρουσιάζει το YouTube κανάλι Scrying Out Loud, υποστηρίζει ότι εδώ και αρκετά χρόνια έχει μια συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό του όσον αφορά την πορεία του Ντόναλντ Τραμπ. Πλέον, όπως δηλώνει, πιστεύει ότι μπορεί να κατανοήσει πού διαδραματίζεται αυτή η πορεία και πώς αναμένεται να εξελιχθεί.

Σε ένα βίντεο που έχει διάρκεια σχεδόν μία ώρα, ο Trevor χρησιμοποίησε κάρτες ταρώ, τις οποίες συνέδεσε με διάφορες ημερομηνίες. Μέσω αυτής της διαδικασίας, επιχείρησε να ερμηνεύσει γεγονότα από το παρελθόν του Τραμπ, ενώ παράλληλα προέβη σε προβλέψεις για το μέλλον. Οι προβλέψεις του έχουν προκαλέσει συζητήσεις, καθώς περιγράφουν ένα πολύ διαφορετικό σενάριο για την πορεία του πρώην προέδρου.

Υποτιθέμενα προβλήματα υγείας και χρονοδιαγράμματα

Ο Trevor αναφέρθηκε σε μια σειρά από προβλήματα υγείας που, κατά τους ισχυρισμούς του, έχουν επηρεάσει ή πρόκειται να επηρεάσουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Συγκεκριμένα, μίλησε για μια υποτιθέμενη διάγνωση άνοιας που φέρεται να έλαβε χώρα το διάστημα 2017-2018. Επίσης, συνέδεσε την επίσκεψη του Τραμπ στο Walter Reed τον Νοέμβριο του 2019 με ένα υποτιθέμενο εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο, σύμφωνα με την αφήγησή του, εντοπίστηκε εγκαίρως.

Στη συνέχεια, ο Trevor αναφέρθηκε στη νοσηλεία του Τραμπ με COVID-19 τον Οκτώβριο του 2020, υποστηρίζοντας ότι αυτή προκάλεσε μακροχρόνια καρδιακή βλάβη. Οι προβλέψεις του δεν σταματούν εκεί, καθώς κάνει λόγο για ένα δεύτερο υποτιθέμενο εγκεφαλικό επεισόδιο τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς και για την εμφάνιση διαταραχής επιληπτικών κρίσεων λίγο αργότερα.

Ωστόσο, ο ίδιος φρόντισε να διευκρινίσει ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν πράγματα που «διάβασε» στα ταρώ για ψυχαγωγικούς σκοπούς και όχι ιατρικές ή επιστημονικές εκτιμήσεις. «Μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί να κάνω λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα των προβλέψεών του.

Σενάρια για το τέλος της ζωής του Τραμπ

Σύμφωνα με τον Trevor, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να πεθάνει σε ένα ξενοδοχείο ή θέρετρο. Ο αυτοαποκαλούμενος «προφήτης» ανέφερε διάφορα πιθανά σενάρια για τον τρόπο που θα μπορούσε να συμβεί αυτό, χωρίς να προσδιορίζει την ακριβή ημερομηνία.

Μεταξύ των σεναρίων που περιέγραψε είναι ένας έντονος πονοκέφαλος, μια πτώση ή ένα ξαφνικό περιστατικό, όπως ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο Trevor υποστήριξε ότι θεωρεί πως το σενάριο που «βλέπει» συνδέεται περισσότερο με νευρολογικό παρά με καρδιακό πρόβλημα. Παρόλα αυτά, παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει πότε ακριβώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό το γεγονός, αφήνοντας ανοιχτό το χρονικό πλαίσιο.

Άλλες προβλέψεις για τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Trevor δεν είναι ο μόνος που έχει προβεί σε δημόσιες προβλέψεις σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Craig Hamilton-Parker, ο οποίος έχει παρουσιαστεί ως «Προφήτης της Καταστροφής», έχει επίσης μιλήσει στο παρελθόν για οράματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορούν σημαντικά παγκόσμια γεγονότα.

Μεταξύ των ισχυρισμών που έχουν αποδοθεί στις προηγούμενες προβλέψεις του Hamilton-Parker είναι ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ Β' και η πανδημία του κορωνοϊού. Σε πρόσφατες δηλώσεις του στο VT.co, ο Hamilton-Parker υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εμφανιστεί στις «οράσεις» του, αναφέροντας ότι όταν ολοκληρώσει την πολιτική του...

Με πληροφορίες από: Gazzetta