Ζώδια: Οι προβλέψεις της Λίτσας Πετρίδη για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

Η ημέρα της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου 2026, ξεκινά με μικρές καθυστερήσεις και απαιτεί ψυχραιμία, σύμφωνα με τις προβλέψεις της αστρολόγου Λίτσας Πετρίδη. Η αντίθεση Ερμή – Κρόνου βοηθά να διακρίνουμε πιο καθαρά τι δυσλειτουργεί, ειδικά σε σχέδια και συνεννοήσεις, ενώ είναι σημαντικό να μην προσπαθήσουμε να επιβάλουμε τη γνώμη μας για να αποφύγουμε περιττές αντιστάσεις.

Τα εμπόδια που θα προκύψουν μπορούν να λειτουργήσουν ως οδηγός για διορθώσεις. Καθώς περνούν οι ώρες, η αυτοπεποίθηση επανέρχεται, επιτρέποντάς μας να οργανώσουμε αποτελεσματικά τις προτεραιότητές μας και να αφήσουμε πίσω την πρωινή απογοήτευση.

Υποχρεώσεις και οργάνωση

Κάποιες υποχρεώσεις ή καθυστερήσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι η πρόοδος είναι πιο αργή από το επιθυμητό. Η αντίθεση Ερμή – Κρόνου ζητά υπομονή και καλύτερη οργάνωση, υποδεικνύοντας να μην πιέζουμε καταστάσεις που χρειάζονται τον χρόνο τους.

Ένα διάλειμμα μπορεί να αποκαλύψει μια λύση που δεν είχε εντοπιστεί μέχρι τώρα. Παράλληλα, η ημέρα ευνοεί την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς μέσα από κάτι πρακτικό μπορούμε να ξαναβρούμε τη σιγουριά και τη δύναμή μας.

Σχέσεις και κοινωνικές επαφές

Η ημέρα μας καλεί να ξεχωρίσουμε τις πραγματικά σημαντικές σχέσεις από εκείνες που απλώς μας εξαντλούν. Ο Κρόνος ζητά υπευθυνότητα στις φιλίες και στις συλλογικές υποχρεώσεις, ενώ ο Ερμής μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική σκέψη.

Είναι σημαντικό να μην προσπαθήσουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα των άλλων. Αντίθετα, καλό είναι να ακούσουμε, να παρατηρήσουμε και να κρατήσουμε αποστάσεις από περιττές εντάσεις. Ένα μικρό πρακτικό εγχείρημα μπορεί τελικά να προσφέρει περισσότερη ικανοποίηση και καθαρότητα.

Επαγγελματικά ζητήματα

Οι επαγγελματικές ευθύνες και οι απαιτήσεις των άλλων μπορεί να φαίνονται σήμερα βαρύτερες. Η αντίθεση Ερμή – Κρόνου δημιουργεί την αίσθηση ότι πρέπει συνεχώς να αποδεικνύουμε την αξία μας, γι' αυτό και δεν πρέπει να παίρνουμε κάθε κριτική προσωπικά.

Κρατώντας ό,τι είναι χρήσιμο και αφήνοντας στην άκρη τα υπόλοιπα, μπορούμε να διαχειριστούμε την πίεση. Παρά την ένταση, οι σχέσεις μπορούν να λειτουργήσουν σαν αντίβαρο, καθώς μια ειλικρινής και αμοιβαία ανταλλαγή μπορεί να μας βοηθήσει να νιώσουμε ξανά ασφαλείς.

Επικοινωνία και λεπτομέρειες

Η επικοινωνία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως όταν νιώθουμε ότι οι απόψεις μας αμφισβητούνται. Η αντίθεση Ερμή – Κρόνου μπορεί να φέρει καθυστερήσεις, αρνήσεις ή ψυχρή αντιμετώπιση από ανθρώπους του περιβάλλοντός μας.

Είναι σημαντικό να μην αντιδράσουμε παρορμητικά. Κάποιες φορές, η σιωπή και η παρατήρηση αποκαλύπτουν περισσότερα από μια επίμονη συζήτηση. Αξιοποιώντας τη σημερινή ενέργεια για να εξετάσουμε λεπτομέρειες που συνήθως προσπερνάμε, μπορεί να βρούμε μια σημαντική απάντηση.

Οικονομικά και συναισθηματικά

Μια οικονομική ή συναισθηματική υπόθεση μπορεί να φαίνεται προσωρινά μπλοκαρισμένη. Η αντίθεση Ερμή – Κρόνου μας κάνει πιο σοβαρούς και προσεκτικούς, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να παγιδευτούμε στις σκέψεις μας.

Δεν πρέπει να απαιτούμε από τον εαυτό μας να λύσει τα πάντα αμέσως. Αντίθετα, αρκεί να κάνουμε ένα μικρό, συγκεκριμένο βήμα.

Με πληροφορίες από: tlife.gr