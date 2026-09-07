Τα ζώδια που θα έχουν εξαιρετική τύχη από 7 έως 13 Σεπτεμβρίου

Μια περίοδος εξαιρετικής τύχης αναμένεται για τρία ζώδια από τις 7 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, νέες ευκαιρίες θα κάνουν την εμφάνισή τους, οδηγώντας τη ζωή τους προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Οι αστρολογικές επιρροές είναι έντονες, φέρνοντας μαζί τους διάθεση για αλλαγές και νέα ξεκινήματα.

Οι αστρολογικές επιρροές της εβδομάδας

Η εβδομάδα ξεκινά με σημαντικές πλανητικές μετατοπίσεις που διαμορφώνουν το κλίμα. Στις 10 Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό, φέρνοντας μαζί της ένταση, ειλικρίνεια και μια ισχυρή διάθεση για αλλαγές. Την ίδια ημέρα, ο Ερμής εισέρχεται στον Ζυγό, ευνοώντας την επικοινωνία και τις νέες επαφές. Λίγο αργότερα, στις 11 Σεπτεμβρίου, η Νέα Σελήνη στην Παρθένο φωτίζει τα επόμενα βήματα, προσφέροντας ένα νέο ξεκίνημα και απρόσμενες ευκαιρίες.

Σε αυτή την περίοδο, καλείστε να πάρετε τα πράγματα στα χέρια σας και να επικεντρωθείτε σε όσα πραγματικά επιθυμείτε να δημιουργήσετε. Είναι σημαντικό να δώσετε σημασία στις λεπτομέρειες και να μη φοβηθείτε να επανεξετάσετε την πορεία σας ή να εξετάσετε νέες επιλογές. Το σύμπαν μπορεί να έχει άλλα σχέδια, γι' αυτό μην προσπαθείτε να προβλέψετε τα πάντα, αλλά εμπιστευτείτε την τύχη σας και, κυρίως, τον εαυτό σας.

Ο Ερμής στον Ζυγό και οι νέες γνωριμίες

Από τις 10 Σεπτεμβρίου, η διέλευση του Ερμή στον Ζυγό ευνοεί ιδιαίτερα τις νέες γνωριμίες, την επικοινωνία και τις επαφές με ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια στο άνοιγμα ενός νέου δρόμου. Αυτή η περίοδος είναι ιδανική για να διευρύνετε τον κύκλο σας και να αναζητήσετε συνεργασίες που θα σας ωφελήσουν.

Είναι σημαντικό να εξετάσετε κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται, είτε αυτή αφορά την επαγγελματική σας πορεία είτε τα ταξίδια. Μην διστάσετε να μιλήσετε με τους ανθρώπους που εμπιστεύεστε, καθώς η ανταλλαγή απόψεων και η συλλογική σκέψη μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμες. Μην αισθάνεστε ότι πρέπει να πάρετε όλες τις αποφάσεις μόνοι σας, καθώς η υποστήριξη των κοντινών σας προσώπων μπορεί να είναι καθοριστική.

Η Αφροδίτη στον Σκορπιό και η ειλικρίνεια

Η Αφροδίτη στον Σκορπιό, επίσης από τις 10 Σεπτεμβρίου, σας καλεί να είστε απόλυτα ειλικρινείς με τον εαυτό σας σχετικά με όσα πραγματικά επιθυμείτε. Αυτή η εβδομάδα είναι μια ευκαιρία για ενδοσκόπηση και αναλογισμό του τι έχει πραγματική αξία για εσάς. Μείνετε ανοιχτοί σε όσα μπορεί να επιστρέψουν στη ζωή σας, καθώς το απρόβλεπτο μπορεί να φέρει ευχάριστες εκπλήξεις.

Κάποιες εξελίξεις που ξεκινούν τώρα μπορεί να χρειαστούν χρόνο για να ολοκληρωθούν, φτάνοντας ακόμη και τον Δεκέμβριο. Είναι σημαντικό να εμπιστευτείτε τη διαδικασία και να κάνετε χώρο για το απρόβλεπτο. Η υπομονή και η πίστη στην πορεία των πραγμάτων θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τις αλλαγές και να υποδεχτείτε τα νέα δεδομένα με αισιοδοξία.

Με πληροφορίες από: marieclaire.gr