Οι αστρολογικές προβλέψεις του Σεπτεμβρίου: Μεταμορφώσεις και αλλαγές για όλα τα ζώδια

Ο Σεπτέμβριος φέρνει μεταμορφώσεις και αλλαγές στον αστρολογικό χάρτη, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες. Η Νέα Σελήνη στις 11 Σεπτεμβρίου στην Παρθένο και η Πανσέληνος στις 26 Σεπτεμβρίου στον Κριό αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τα ζώδια.

Ενώ αυτές οι αλλαγές ενδέχεται να μην είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα, λόγω των ανάδρομων Κρόνου και Ποσειδώνα στον Κριό, καθώς και του ανάδρομου Ουρανού στους Διδύμους από τις 11 Σεπτεμβρίου, θεωρούνται αναγκαίες για την προσωπική εξέλιξη.

Παρθένος

Για τους Παρθένους, τόσο η Νέα Σελήνη στο ζώδιό τους στις 11 Σεπτεμβρίου, όσο και η Πανσέληνος στον 8ο οίκο τους στις 26 Σεπτεμβρίου, με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα ανάδρομο εκεί, θα τους διδάξουν την ανάγκη να βάζουν τον εαυτό τους πρώτα και πάνω απ’ όλα.

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί θα δουν φαντάσματα του παρελθόντος να εμφανίζονται με τη Νέα Σελήνη στον 12ο οίκο τους. Ωστόσο, δεν μπορούν να τους στοιχειώσουν αν δεν το επιλέξουν.

Με τον Ερμή στο ζώδιό τους από τις 11 Σεπτεμβρίου και την Αφροδίτη στον 2ο οίκο τους, θα είναι απασχολημένοι με τα σχέδιά τους να αναδυθούν ως «chic φοίνικας» από τις στάχτες.

Δίδυμοι

Για τους Διδύμους, ο μήνας χαρακτηρίζεται ως περίεργος, ταυτόχρονα κοινωνικός και μοναχικός. Φιγούρες από το ρομαντικό τους παρελθόν ενδέχεται να κάνουν comeback και ο φιλικός τους κύκλος μπορεί να αλλάξει ριζικά.

Καλούνται να επανεξετάσουν πολλά, με τον Δία στον οίκο της καριέρας τους να υποδεικνύει ευκαιρίες για νέα όνειρα.

Τοξότης

Οι Τοξότες, παρά τον μποέμ χαρακτήρα τους, είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι. Με τον Ερμή και τη Νέα Σελήνη να ωθούν την καριέρα και τις σημαντικές συνεργασίες, θα το θυμίσουν σε όλους.

Ο μήνας ενδέχεται να λήξει κάπως άβολα, καθώς η Πανσέληνος στις 26 Σεπτεμβρίου μπορεί να πατήσει «pause» σε ένα φλερτ ή ένα δημιουργικό πρότζεκτ.

Καρκίνος

Για τους Καρκίνους, η Νέα Σελήνη στις 11 Σεπτεμβρίου υπενθυμίζει ότι οι ευκαιρίες για ταξίδια εξακολουθούν να υπάρχουν, παρόλο που το καλοκαίρι τελείωσε. Καλούνται να εξερευνήσουν νέα μέρη με τους φίλους τους.

Με τον Κρόνο ανάδρομο στον 4ο οίκο τους, το σπίτο τους δεν θα τους χωράει όταν επιστρέψουν.

Αιγόκερως

Οι Αιγόκεροι θα βιώσουν τον Πλούτωνα ξανά ανάδρομο στο ζώδιό τους, με την επικοινωνία με φίλους και γνωστούς να είναι κάπως μπλοκαρισμένη.

Ωστόσο, ο Δίας παραμένει στον 7ο οίκο τους, προσφέροντας ασπίδα προστασίας στις σημαντικές σχέσεις και συνεργασίες από μικρο-αναποδιές, επιτρέποντάς τους να επιβιώσουν ακόμα και με έναν μικρότερο κοινωνικό κύκλο.

Ζυγός

Οι Ζυγοί αυτό το μήνα ξοδεύουν τα χρήματά τους χωρίς φειδώ. Με τη Νέα Σελήνη στις 11 Σεπτεμβρίου, μια σχέση ή συνεργασία μπορεί επιτέλους να περάσει στο επόμενο στάδιο, και τα παραπάνω έξοδα ίσως αποτελέσουν επένδυση στο μέλλον τους.

Με πληροφορίες από: marieclaire.gr