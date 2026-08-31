Οι αστρολογικές προβλέψεις της Λίτσας Πετρίδη για τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026

Η αστρολόγος Λίτσα Πετρίδη δίνει τις προβλέψεις της για τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, την τελευταία ημέρα του μήνα. Οι προβλέψεις αφορούν το ζώδιο και τον ωροσκόπο, προσφέροντας μια εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί η ημέρα σε διάφορους τομείς της ζωής.

Σύμφωνα με την αστρολόγο, η Σελήνη και ο Άρης επηρεάζουν τις διαθέσεις και τις κινήσεις, ενώ η ανάγκη για τακτοποίηση εκκρεμοτήτων και εσωτερική ανασκόπηση είναι έντονη για πολλούς.

Αποφασιστικότητα και εκκρεμότητες

Την τελευταία ημέρα του Αυγούστου, είσαι αποφασισμένος/η να τακτοποιήσεις τις εκκρεμότητες. Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε γεμίζει δυναμισμό και σε ωθεί σε άμεσες λύσεις. Επαγγελματικά, μπορείς να προχωρήσεις ένα σχέδιο που είχε καθυστερήσει, αρκεί να μην παρακάμψεις λεπτομέρειες.

Στα αισθηματικά, η ανάγκη σου για ειλικρίνεια είναι έντονη. Μην πιέσεις όμως μια κατάσταση για άμεσες απαντήσεις. Μια ψύχραιμη κίνηση θα έχει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα.

Εσωστρέφεια και ανασκόπηση

Ο Αύγουστος ολοκληρώνεται με μια πιο εσωστρεφή διάθεση. Χρειάζεσαι χρόνο για να επεξεργαστείς τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και να αποφασίσεις τι θα κρατήσεις. Επαγγελματικά, μια παρασκηνιακή συζήτηση μπορεί να αποδειχθεί σημαντική για την επόμενη περίοδο.

Στα οικονομικά, απέφυγε κινήσεις χωρίς προσεκτικό υπολογισμό. Στα αισθηματικά, ίσως προτιμήσεις να παρατηρήσεις αντί να μιλήσεις. Μια εσωτερική σου απόφαση ωριμάζει και σύντομα θα σε οδηγήσει να υιοθετήσεις μια διαφορετική στάση απέναντι σε κάποιο πρόσωπο.

Έντονη κοινωνική ζωή

Η κοινωνική σου ζωή είναι και πάλι έντονη και μπορεί να φέρει ενδιαφέρουσες επαφές. Η ημέρα είναι κατάλληλη για να συζητήσεις ένα σχέδιο με ανθρώπους που έχουν παρόμοιους στόχους. Επαγγελματικά, μια ιδέα μπορεί να πάρει πιο συγκεκριμένη μορφή.

Στα αισθηματικά, μια φιλική επαφή μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο ή να ανανεώσει το ενδιαφέρον σου για κάποιο πρόσωπο. Μην προσπαθήσεις να προβλέψεις τα πάντα, άφησε χώρο στο αυθόρμητο και θα εκπλαγείς ευχάριστα.

Επαγγελματικές προτεραιότητες

Η επαγγελματική σου πορεία βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και επιθυμείς να ολοκληρώσεις τον μήνα έχοντας ξεκαθαρίσει τις προτεραιότητές σου. Ενδέχεται να χρειαστεί να λάβεις μια απόφαση σχετικά με μια συνεργασία ή μια ευθύνη που έχεις αναλάβει. Ο Άρης στο ζώδιό σου σου χαρίζει δύναμη, ωστόσο είναι απαραίτητο να ελέγξεις την ένταση.

Στον αισθηματικό τομέα, μια συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εγγύτητα, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκφραστείς χωρίς άμυνες. Απέφυγε να μεταφέρεις στο σπίτι την πίεση της δουλειάς.

Προγραμματισμός και αισιοδοξία

Η ημέρα σε προτρέπει να κοιτάξεις μπροστά και να σχεδιάσεις τον επόμενο μήνα με μεγαλύτερη αισοδοξία. Μια συζήτηση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για ένα ταξίδι, μια συμφωνία ή μια νέα προσωπική επιδίωξη. Επαγγελματικά, οργάνωσε σωστά τις λεπτομέρειες πριν προχωρήσεις.

Στα αισθηματικά, η ανάγκη σου για ελευθερία είναι έντονη. Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να απομακρυνθείς από κάποιον που σε ενδιαφέρει. Μια αυθόρμητη κίνηση μπορεί να ανανεώσει μια σχέση που είχε κάπως χάσει τον ρυθμό της.

Με πληροφορίες από: tlife.gr