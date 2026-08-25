Αντίο θλίψη: Τα τρία ζώδια που βρίσκουν ξανά το χαμόγελό τους

Στις 25 Αυγούστου 2026, τρία συγκεκριμένα ζώδια αναμένεται να νιώσουν ξανά ευτυχισμένα, αφήνοντας πίσω τους τη θλίψη. Η συγκεκριμένη ημερομηνία σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή, καθώς ο Ερμής σχηματίζει τρίγωνο με τον Χείρωνα, μια όψη που υπόσχεται ανακούφιση και μια νέα αρχή.

Η αστρολογική όψη που φέρνει τη χαρά

Η θετική όψη τριγώνου μεταξύ Ερμή και Χείρωνα, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, βοηθά τα τρία αυτά ζώδια να ξεπεράσουν τη μελαγχολία που τα ταλαιπωρούσε. Σε αυτό το σημείο, οι εκπρόσωποι των ζωδίων αυτών είναι έτοιμοι να επιτρέψουν στον εαυτό τους να θεραπευτεί. Η διέλευση αυτή έρχεται για να τους βοηθήσει να αναλογιστούν όλα όσα κρατούσαν μέσα τους και να αναρωτηθούν αν άξιζαν τελικά τον κόπο.

Όπως αποδεικνύεται, η απάντηση είναι αρνητική. Τώρα όμως που το συνειδητοποιούν, αληθινά συναισθήματα χαράς τους περιμένουν. Η θλίψη χάνει επιτέλους την κυριαρχία της, ανοίγοντας τον δρόμο για την ευτυχία.

Δίδυμοι: Νέα ιδέα, νέα αρχή

Για τους Διδύμους, όταν μια ιδέα τους μπει στο μυαλό, τους καταλαμβάνει ολοκληρωτικά. Όταν αυτή η ιδέα είναι καλή, γεμίζουν έμπνευση, καθώς οι Δίδυμοι και η έμπνευση συνεργάζονται άψογα. Την Τρίτη, με τον Ερμή, τον κυβερνήτη τους πλανήτη, να σχηματίζει τρίγωνο με τον Χείρωνα, οι Δίδυμοι μπορούν πλέον να δουν καθαρά ότι αυτή η νέα ιδέα έχει μέλλον.

Αυτό είναι ουσιαστικά όλο όσα χρειάζονται για να νιώσουν ευτυχισμένοι. Η μελαγχολία κάνει την εμφάνισή της μόνο όταν δεν ασχολούνται με κάτι που τους γεμίζει χαρά. Για τους Διδύμους, η δημιουργικότητα είναι αυτή που τους προσφέρει τη μεγαλύτερη ευτυχία. Ευτυχώς, αυτή τη μέρα θα μπορέσουν να αφοσιωθούν βαθιά σε μια νέα δημιουργική αναζήτηση, κάτι που θα τους βγάλει αμέσως από την καταθλιπτική διάθεση. Είναι ώρα να προχωρήσουν μπροστά, αφήνοντας πίσω τη θλίψη.

Ζυγοί: Απελευθέρωση από το παρελθόν

Οι Ζυγοί αναμένεται να βιώσουν κάτι πολύ καλό την Τρίτη. Εδώ και καιρό ένιωθαν πιο στεναχωρημένοι από όσο ήθελαν να παραδεχτούν. Όμως, επιτέλους θα νιώσουν ανακούφιση καθώς ο Ερμής σχηματίζει τρίγωνο με τον Χείρωνα. Αυτή η διέλευση τους δείχνει τον δρόμο προς μια πολύ πιο ευτυχισμένη καθημερινότητα. Όλα έχουν και ένα όριο, και τώρα νιώθουν πλέον ελεύθεροι.

Ζούσαν με μια συγκεκριμένη νοοτροπία για παραπάνω καιρό από όσο έπρεπε, και ακόμα κι οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι ήρθε η ώρα για μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που σκέφτονται. Η θλίψη ήταν ο μόνιμος συνοδοιπόρος τους, αλλά τώρα ήρθε η στιγμή να απαλλαγούν από αυτόν τον «παλιό φίλο», ο οποίος αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ποτέ πραγματικός τους φίλος. Πρώτα ξεκινά η διαδικασία της εσωτερικής θεραπείας και, πριν το καταλάβουν, δεν θα θέλουν να έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Το παρόν τους φαίνεται σωστό και δεν θέλουν να χάσουν ούτε στιγμή μένοντας κολλημένοι στη μίζερη διάθεση. Θα απολαύσουν αυτό το νέο, ευτυχισμένο κεφάλαιο.

Αιγόκεροι: Υπέρβαση εμποδίων

Για τους Αιγόκερους, αυτό που θα τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τα εμπόδια αυτή τη μέρα είναι η διέλευση του Ερμή σε τρίγωνο με τον Χείρωνα.

Με πληροφορίες από: enikos.gr