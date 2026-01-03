Ζώδια 2026: Ποιος είναι ο τυχερός σας μήνας και γιατί; – Αναλυτικές προβλέψεις για έρωτα, χρήμα και επιτυχία

Το 2026 υπόσχεται ανατροπές και μεγάλες ευκαιρίες, αλλά κάθε ζώδιο έχει τη δική του στιγμή να λάμψει. Ανακαλύψτε πότε το σύμπαν «συνομωτεί» υπέρ σας και πώς οι κινήσεις του Δία και της Αφροδίτης θα αλλάξουν τα δεδομένα στη ζωή σας.

Αναλυτικά ανά Ζώδιο:

♈ Κριός: Ιούνιος 2026

Ο Ιούνιος είναι ο μήνας σας! Με την Αφροδίτη στον Λέοντα (5ος οίκος), η ερωτική σας ζωή απογειώνεται. Στις 30 Ιουνίου, ο Δίας εισέρχεται στον Λέοντα φέρνοντας τύχη και κέρδη. Είναι η ιδανική στιγμή για δημιουργικότητα, φλερτ και τις διακοπές που ονειρεύεστε.

♉ Ταύρος: Μάρτιος 2026

Ο Μάρτιος φέρνει την επικοινωνιακή έκρηξη. Ο Δίας στον Καρκίνο σας βοηθά να δικτυωθείτε και να κλείσετε συμφωνίες. Η έκλειψη Πανσελήνου στις 2 Μαρτίου ανοίγει νέες ρομαντικές προοπτικές που θα σας συνοδεύουν όλο το έτος.

♊ Δίδυμοι: Ιούνιος 2026

Η τύχη σας χτυπά την πόρτα τον Ιούνιο. Ο Δίας εισέρχεται στον 3ο οίκο σας (επικοινωνία/ταξίδια) και συναντά την Αφροδίτη. Μια εξαιρετική ιδέα μπορεί να σας αποφέρει μεγάλα κέρδη, ενώ κοινωνικά θα είστε το πρόσωπο των ημερών.

♋ Καρκίνος: Μάιος 2026

Χαρά, τύχη και αφθονία! Ο Δίας στο ζώδιό σας συναντά την Αφροδίτη, χαρίζοντάς σας ακαταμάχητη γοητεία. Η Πανσέληνος την 1η Μαΐου στον Σκορπιό υπόσχεται τον «μεγάλο έρωτα» ή μια σημαντική επαγγελματική εξέλιξη.

♌ Λέων: Ιούλιος 2026

Ο Δίας επισκέπτεται το ζώδιό σας μετά από 12 χρόνια! Τον Ιούλιο θα νιώσετε ασταμάτητοι. Η Αφροδίτη στον 1ο οίκο σας σας κάνει να λάμπετε, ενώ το τέλος του μήνα φέρνει ποιοτικό χρόνο με έναν σύντροφο ή μια νέα σοβαρή σχέση.

♍ Παρθένος: Μάιος 2026

Ετοιμάστε βαλίτσες! Ο Μάιος είναι ο μήνας των ταξιδιών και της μόρφωσης. Η καριέρα σας δέχεται εύνοια από τον Ερμή και τον Άρη, ενώ η Νέα Σελήνη στα μέσα του μήνα σας φέρνει κοντά στην οικογένεια και τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

♎ Ζυγός: Αύγουστος 2026

Ο Αύγουστος σας ανήκει. Με τον Δία στον Λέοντα και την Αφροδίτη στο ζώδιό σας από τις 6 Αυγούστου, θα νιώθετε στα καλύτερά σας. Οι εκλείψεις του μήνα φέρνουν αναγνώριση στην εργασία και επιτυχία που θα σας απογειώσει.

♏ Σκορπιός: Φεβρουάριος 2026

Ένας απόλυτα συμβατός μήνας. Ο Δίας στον Καρκίνο σας φέρνει τύχη στα ταξίδια και την εξέλιξη. Αν είστε ελεύθεροι, ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας για να γνωρίσετε το "άλλο σας μισό", ενώ είναι ιδανική περίοδος για αλλαγές στο σπίτι.

♐ Τοξότης: Νοέμβριος 2026

Τα γενέθλιά σας φέτος θα είναι μαγικά. Ο Δίας στον Λέοντα ενισχύει την πνευματική σας αναζήτηση και τα ταξίδια. Η σταθερότητα που φέρνει ο Κρόνος στις σχέσεις σας, κάνει τον Νοέμβριο τον μήνα των ουσιαστικών συνδέσεων.

♑ Αιγόκερως: Δεκέμβριος 2026

Κλείνετε τη χρονιά με τον πιο δυναμικό τρόπο. Ο Ήλιος στο ζώδιό σας και ο Δίας στον 8ο οίκο φέρνουν οικονομική άνοδο και οικειότητα. Η κοινωνική σας ζωή θα είναι στο ζενίθ, προσφέροντάς σας την αναγνώριση που επιδιώκετε.

♒ Υδροχόος: Ιανουάριος 2026

Το ξεκίνημα της χρονιάς είναι το "δικό σας" διάστημα. Με πέντε πλανήτες στον 1ο οίκο σας, θα είστε το επίκεντρο των εξελίξεων. Μια σημαντική οικονομική ευκαιρία ή η αγορά ενός ακινήτου είναι πολύ πιθανά σενάρια για εσάς.

♓ Ιχθύες: Ιούνιος 2026

Έρωτας και δημιουργία! Ο Ιούνιος σας βρίσκει κοινωνικά δραστήριους, με τον Δία στον οίκο της αγάπης. Αν είστε καλλιτεχνική φύση, θα μεγαλουργήσετε, ενώ τα σύντομα ταξίδια θα ανανεώσουν την ψυχολογία σας.

διαβάστε ακόμα

Καιρός Θεοφάνεια 2026: Η πρόγνωση Κολυδά για την «κάθοδο» του κρύου – Πού θα βρέχει στον αγιασμό των υδάτων

Διαβάστε ακόμα: Για αυτά τα 4 ζώδια, το 2026 γράφει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο