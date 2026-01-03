Με «τσουχτερό» κρύο και τοπικές βροχές θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός των υδάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Θοδωρής Κολυδάς με ανάρτησή του ξεκαθαρίζει το τοπίο για την επερχόμενη κακοκαιρία, η οποία φαίνεται να «κλειδώνει» για το διήμερο 5-6 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μια ψυχρή αέρια μάζα από τα βόρεια θα αρχίσει να κατηφορίζει προς την Ελλάδα, ρίχνοντας τον υδράργυρο έως και 6-8 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τα Θεοφάνεια

Ανήμερα των Φώτων, ο καιρός θα παρουσιάσει δύο πρόσωπα:

Βόρεια Ελλάδα: Χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένη συννεφιά, με πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης.



Χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένη συννεφιά, με πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Νότια Ελλάδα & Νησιά: Σποραδικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη.



Σποραδικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη. Αττική: Ο αγιασμός των υδάτων θα γίνει με τσουχτερό κρύο και ισχυρούς βοριάδες που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Τι λέει ο Θοδωρής Κολυδάς

Ο διευθυντής της ΕΜΥ επισημαίνει ότι αν και δεν αναμένεται "ιστορικός χιονιάς", η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι απότομη. "Η κάθοδος των ψυχρών μαζών θα γίνει αισθητή από το βράδυ της Κυριακής, καθιστώντας τα Θεοφάνεια την πρώτη πραγματικά χειμερινή ημέρα του 2026", αναφέρει χαρακτηριστικά.

Διαβάστε ακόμα: «Λευκή» Πρωτοχρονιά φέρνει το σκανδιναβικό ψύχος – Πού χιόνισε σε Αττική, Εύβοια και Φθιώτιδα