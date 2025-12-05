Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου: Μια ημέρα που ζητά ξεκάθαρες επιλογές

Οι αστρολογικές διεργασίες της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025 δημιουργούν ένα τοπίο έντονης ενέργειας και αυξημένης εσωτερικής κίνησης για όλα τα ζώδια. Η ημέρα φωτίζει αντιθέσεις, φέρνει διλήμματα στην επιφάνεια και καλεί σε πιο συνειδητές αποφάσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, η ανάγκη για εξέλιξη συναντά τις συνήθειες της καθημερινότητας, προκαλώντας εσωτερικούς κραδασμούς αλλά και ευκαιρίες αυτογνωσίας.

Ακολουθούν οι αναλυτικές προβλέψεις:

Κριός

Η ημέρα σε βρίσκει να κινείσαι ανάμεσα στα γνώριμα μονοπάτια και στην επιθυμία σου να ρισκάρεις κάτι νέο. Η Παρασκευή σε ωθεί να ανοίξεις τον ορίζοντά σου· μια ιδέα, μια συζήτηση ή μια ξαφνική έμπνευση μπορεί να σε βγάλει από τη ρουτίνα και να σε φέρει πιο κοντά σε μια πιο ουσιαστική εκδοχή του εαυτού σου.

Ταύρος

Εστιάζεις περισσότερο σε θέματα ασφάλειας και συναισθηματικής σταθερότητας. Η σημερινή μέρα φέρνει στο φως σχέσεις ή καταστάσεις που έχεις ...

