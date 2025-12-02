Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Κρυμμένες αλήθειες έρχονται στην επιφάνεια»



Στις 2 Δεκεμβρίου 2025, η ευθυγράμμιση Αφροδίτης–Πλούτωνα λειτουργεί σαν ένα κοσμικό κάλεσμα για τέσσερα ζώδια. Η ημέρα φέρνει αποκαλύψεις, ειλικρίνεια και στιγμές βαθιάς επίγνωσης, καθώς κρυμμένες αλήθειες αναδύονται στην επιφάνεια. Η ενέργεια αυτής της όψης είναι έντονη αλλά μεταμορφωτική, οδηγώντας σε καθαρτικές αποφάσεις και εσωτερική ενδυνάμωση.

Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο είναι:

Ταύρος

Η ευθυγράμμιση ανοίγει τα μάτια σας σε κάτι που προσπαθείτε καιρό να κατανοήσετε.

Η 2η Δεκεμβρίου προσφέρει διαύγεια:

αντιλαμβάνεστε τι πρέπει να αλλάξει,

τι αξίζει να μείνει στη ζωή σας

και αποκτάτε μια αίσθηση ισχυρού ελέγχου.

Βλέπετε την αξία σας καθαρότερα και αυτό σας μεταμορφώνει. Το σύμπαν σάς καλεί να εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας.



Παρθένος

Μια εσωτερική αλήθεια, την οποία αποφεύγατε ή δεν ήσασταν έτοιμοι να παραδεχτείτε, έρχεται στο φως. ...

Η ημέρα σας ωθεί:

