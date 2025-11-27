Τα 3 ζώδια που «ζορίζονται» τον Δεκέμβριο – Γκρίνια, στρες και απρόοπτα εν μέσω γιορτών

Ο Δεκέμβριος συνήθως φέρνει γιορτινή διάθεση, κλείσιμο εκκρεμοτήτων και σχέδια για τη νέα χρονιά. Ωστόσο, οι αστρολογικές όψεις του μήνα δεν είναι εξίσου γενναιόδωρες με όλους. Τρία ζώδια αναμένεται να βιώσουν περισσότερη ένταση, πίεση και μπερδεμένες ενέργειες, ειδικά σε οικονομικά, σχέσεις και καθημερινότητα.

Αν ανήκεις σε ένα από αυτά, ο Δεκέμβριος δεν είναι απαραίτητα «κακός» μήνας — χρειάζεται όμως λίγη παραπάνω προσοχή.



♉ Ταύρος – Οικονομικό στρες και λάθος κινήσεις της στιγμής

Οι Ταύροι μπαίνουν στον μήνα με έντονη ανάγκη για σταθερότητα, αλλά τα οικονομικά τους φαίνεται να δοκιμάζονται. Κοινές υποχρεώσεις, πληρωμές ή αναπάντεχα έξοδα δημιουργούν πίεση, ειδικά γύρω στις 11 Δεκεμβρίου, όπου χρειάζεται προσεκτική διαχείριση.

Το μεγαλύτερο σημείο προσοχής έρχεται τις 24 Δεκεμβρίου: αυθόρμητες αγορές, σπατάλες της τελευταίας στιγμής ή υπερβολικές προσδοκίες μπορεί να φέρουν απογοητεύσεις. Δεν είναι μήνας για ρίσκο ή παρορμητικές κινήσεις. Με σύνεση και οργάνωση, όμως, οι Ταύροι θα αποφύγουν τις «παγίδες» του μήνα.



♍ Παρθένος – Παρεξηγήσεις, ένταση και κοινωνική κόπωση

Ενώ οι επαγγελματικοί στόχοι του Παρθένου δείχνουν σε καλό δρόμο, ο Δεκέμβριος φέρνει… δοκιμασίες στις σχέσεις του. Η αντίθεση Ερμή–Ουρανού στην αρχή του μήνα φέρνει απρόσμενες παρεξηγήσεις, ξαφνικές εντάσεις και ρήξεις που ξεκινούν κυριολεκτικά από το τίποτα.

Ο Παρθένος αισθάνεται ότι δεν τον καταλαβαίνουν, ότι οι άλλοι λειτουργούν παράλογα και ότι οι δικές του προσπάθειες δεν αναγνωρίζονται. Παράλληλα, οι οικογενειακές υποχρεώσεις αυξάνονται, κάτι που ανεβάζει το άγχος και κάνει τον μήνα κουραστικό. Με λίγη υπομονή όμως, η ενέργεια στο σπίτι παραμένει θετική.



♎ Ζυγός – Γιορτές με στρες και… λεπτές ισορροπίες

Ο Ζυγός αντιμετωπίζει τον πιο απαιτητικό μήνα του χειμώνα. Το πρώτο μισό του Δεκεμβρίου είναι φορτωμένο με δουλειές, μετακινήσεις και μικρομπερδέματα που φθείρουν την ψυχική του ηρεμία. Η πραγματική «παγίδα» όμως κρύβεται στις 24 Δεκεμβρίου, όταν η Αφροδίτη συγκρούεται με τον Ποσειδώνα.

Αυτή η όψη φέρνει συναισθηματική σύγχυση, λάθος συμπεράσματα, υπερβολικές ευαισθησίες αλλά και πιθανές εντάσεις στο γιορτινό τραπέζι. Ο Ζυγός, που συνήθως διατηρεί τις ισορροπίες, καλείται να βάλει όρια και να μην παρασύρεται από λόγια ή συμπεριφορές τρίτων. Με σωστή διαχείριση, οι τελευταίες μέρες του μήνα είναι σαφώς πιο ήρεμες.

