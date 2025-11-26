Τα τέσσερα ζώδια που σήμερα νιώθουν την έντονη εύνοια του σύμπαντος

Στις 26 Νοεμβρίου 2025, μια από τις πιο θετικές αστρολογικές όψεις της χρονιάς – το τρίγωνο Αφροδίτης και Δία – ενεργοποιεί συναισθήματα αισιοδοξίας, αγάπης και πνευματικής ανάτασης. Πρόκειται για μια όψη που συχνά χαρακτηρίζεται ως «δώρο» του σύμπαντος, καθώς φέρνει επέκταση, ευκαιρίες και ζεστασιά στις σχέσεις και στην προσωπική μας πορεία.

Τέσσερα ζώδια επηρεάζονται πιο έντονα σήμερα, λαμβάνοντας ξεκάθαρα σημάδια ότι βρίσκονται στο σωστό μονοπάτι. Για κάποιους είναι μια νέα αρχή, για άλλους μια επιβεβαίωση ότι κάτι καλό πλησιάζει.



Τα ζώδια που ευνοούνται περισσότερο σήμερα

Ταύρος

Το τρίγωνο Αφροδίτης–Δία φέρνει για εσάς ηρεμία, ενθαρρυντικά νέα και μια αίσθηση δικαίωσης. Κάτι που περιμένατε φαίνεται επιτέλους να εξελίσσεται θετικά, δίνοντάς σας γλυκιά ανακούφιση.

Το σύμπαν σάς υπενθυμίζει να συνεχίσετε με υπομονή και πίστη στη διαδικασία – οι καρποί των προσπαθειών σας φαίνονται ξεκάθαρα.

Ζυγός

Ως ζώδιο που κυβερνά η Αφροδίτη, η ενέργεια της ημέρας μοιάζει κομμένη και ραμμένη για εσάς. ...

διαβάστε αναλυτικά στο ourlife.gr

Διαβάστε ακόμα: 10 λόγοι που τα μωρά του Δεκεμβρίου θεωρούνται πραγματικά… μαγικά