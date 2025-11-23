Τα 5 ζώδια που μπαίνουν σε εβδομάδα μεγάλης τύχης στον έρωτα, από 24 έως 30 Νοεμβρίου

Από τις 24 έως τις 30 Νοεμβρίου, πέντε ζώδια βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα τυχερής ερωτικής εβδομάδας. Κύκλοι που ταλαιπώρησαν από το 2023 αρχίζουν επιτέλους να κλείνουν, ενώ οι πλανητικές αλλαγές δημιουργούν χώρο για νέα ξεκινήματα, καθαρές αποφάσεις και πιο υγιείς σχέσεις.

Η ορθή πορεία του Κρόνου στους Ιχθύες στις 27 Νοεμβρίου σηματοδοτεί το τέλος μιας καρμικής περιόδου δοκιμασιών, ενώ η επαναφορά του Ερμή σε ορθή πορεία στον Σκορπιό στις 29/11 φέρνει διαύγεια και καθαρή επικοινωνία στα αισθηματικά. Την ίδια στιγμή, η Αφροδίτη περνά στον Τοξότη στις 30 Νοεμβρίου, ανοίγοντας μια νέα εποχή αισιοδοξίας, ειλικρίνειας και συναισθηματικής εξερεύνησης.Για πέντε ζώδια, αυτή η εβδομάδα αποτελεί πραγματική ευκαιρία να αλλάξουν σελίδα στα ερωτικά τους.

♍ Παρθένος

Η καρμική περίοδος που άρχισε το 2023 φτάνει στο τέλος της. Με τον Κρόνο σε ορθή πορεία, βλέπετε καθαρά τι άντεξε σε βάθος χρόνου και τι όχι. Τα όρια που θέσατε αρχίζουν να αποδίδουν, ενώ σχέσεις που πέρασαν «δοκιμασία» τώρα σταθεροποιούνται. Αν είστε ελεύθεροι, η νέα εβδομάδα φέρνει ανθρώπους που συντονίζονται πραγματικά με τις αξίες και τις ανάγκες σας.



♏ Σκορπιός

Αφήνετε πίσω τοξικότητα, ασάφειες και έντονες συναισθηματικές καταστάσεις. Tο Πρώτο Τέταρτο της Σελήνης στις 27/11 ξυπνά την ανάγκη για σταθερότητα και τρυφερότητα. Αν είστε σε ...

