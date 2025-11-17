Τα 6 ζώδια που ευνοούνται μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2025

Η εβδομάδα 17–23 Νοεμβρίου 2025 ανοίγει έναν ισχυρό κύκλο πνευματικής διαύγειας, τύχης και οικονομικής ανάπτυξης για συγκεκριμένα ζώδια.

Με τον ανάδρομο Ερμή να μετακινείται στον Σκορπιό την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, μια περίοδος βαθιάς ενδοσκόπησης ξεκινά, ενώ η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για αλήθεια, εσωτερική αναγέννηση και νέες ευκαιρίες.

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, η είσοδος του Ήλιου στον Τοξότη φέρνει αισιοδοξία, δράση και άνοιγμα δρόμων.

Αυτή την εβδομάδα, το σύμπαν ζητά από όλους μας περιέργεια, ανοιχτότητα και εμπιστοσύνη στη διαίσθηση. Όμως έξι ζώδια ξεχωρίζουν: τρία αναμένεται να λάμψουν σε επίπεδο τύχης και προσωπικής εξέλιξης και τρία σε επίπεδο οικονομικών.

ΤΑ 3 ΖΩΔΙΑ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΥΧΗ, ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

Κριός

Αυτή είναι η εποχή που πρέπει να ρισκάρετε.

Με την είσοδο του Ήλιου στον Τοξότη στις 21 Νοεμβρίου, μπαίνετε σε μια ισχυρή πύλη εκδήλωσης τύχης.

Μην φοβηθείτε τις κινήσεις που σας ελκύουν. Εξασκηθείτε σε θετικές επιβεβαιώσεις και ενισχύστε την αυτοπεποίθησή σας — είναι το κλειδί για την επιτυχία.

Η εποχή του Τοξότη μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου φέρνει:

δράση

ευκαιρίες αφθονίας

ενίσχυση διαίσθησης

απαλλαγή από πίεση (χάρη στην αναδρομή Κρόνου & Ποσειδώνα στους Ιχθύες)

Εμπιστευτείτε ότι αξίζετε τη ζωή που ονειρεύεστε.

Ιχθύες

Η καρδιά σας ξέρει τον δρόμο — απλώς ακολουθήστε τη.

Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό στις 20 Νοεμβρίου σας καλεί να τιμήσετε τα βαθύτερα όνειρά σας: επαγγελματικές αλλαγές, μετακομίσεις, νέες διαδρομές.

Η ενέργεια αυτή σας οδηγεί να:

ακούσετε τη διαίσθησή σας

εξερευνήσετε νέα μονοπάτια

αναγνωρίσετε τον αληθινό σας σκοπό

κάνετε προόδους εκεί όπου παλιά φοβόσασταν να τολμήσετε

Η ζωή σας μπορεί να γίνει όπως ακριβώς την έχετε οραματιστεί, αρκεί να εμπιστευτείτε την εσωτερική σας φωνή.

Λέων

Για εσάς, η τύχη φτάνει μόλις αφήσετε στην άκρη τις αμφιβολίες.

Η είσοδος του Ήλιου στον Τοξότη σας γεμίζει με φωτεινή ενέργεια, νέες εμπειρίες και προτάσεις που θα σας εξιτάρουν.

Αυτή την περίοδο το σύμπαν σας ωθεί να:

ταξιδέψετε

γνωρίσετε νέους ανθρώπους

ανοιχτείτε σε νέους κύκλους

ακολουθήσετε αυτό που ανάβει τη φλόγα της ψυχής σας

Η τύχη σας βρίσκεται εκεί όπου σας οδηγεί η περιέργεια.

ΤΑ 3 ΖΩΔΙΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΟΔΟ

Δίδυμοι

Οι επόμενοι μήνες φέρνουν οικονομική άνθηση χάρη σε:

νέες πηγές εισοδήματος

ιδέες που υλοποιούνται

συνεργασίες δημιουργικού χαρακτήρα

επικοινωνιακές ευκαιρίες που ανοίγουν πόρτες

Ακόμη και μικρά βήματα αποδίδουν. Το θάρρος και η πρωτοβουλία θα ανταμειφθούν.

Ζυγός

Ο Ζυγός ανταμείβεται για την ισορροπία και τη διπλωματία του.

Η περίοδος φέρνει:

αναγνώριση

προαγωγές

νέες συνεργασίες

οικονομική σταθερότητα

Εμπιστευτείτε τις ικανότητές σας — η διαίσθησή σας είναι πιο δυνατή από ποτέ.

Υδροχόος

Απρόσμενες και ιδιαίτερα κερδοφόρες ευκαιρίες έρχονται σε τομείς:

τεχνολογίας

καινοτομίας

ομαδικών project

δικτύωσης

Η δημιουργικότητά σας προσελκύει τους κατάλληλους ανθρώπους. Αν δράσετε αποφασιστικά, η οικονομική άνοδος θα είναι άμεση και σημαντική.

