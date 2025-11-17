Ζώδια: Τι φέρνει η εβδομάδα 17–23 Νοεμβρίου 2025 για κάθε ζώδιο

Πώς διαμορφώνονται οι μέρες που έρχονται; Η εβδομαδιαία πρόβλεψη 17–23 Νοεμβρίου 2025 από τη Λίτσα Πετρίδη ρίχνει φως σε επαγγελματικά, ερωτικά και οικονομικά για όλα τα ζώδια.

Κριός

Η εβδομάδα φέρνει κινητικότητα και εξελίξεις.

Στη δουλειά, οι κόποι σου αρχίζουν να δικαιώνονται, παρότι μπορεί να χρειαστεί να διαχειριστείς μικρές καθυστερήσεις.

Στα ερωτικά, η γοητεία σου ενισχύεται και μια νέα γνωριμία μέσα από το κοινωνικό σου περιβάλλον μπορεί να σε ενθουσιάσει.

Οικονομικά, πρόσεξε περιττά έξοδα.



Ταύρος

Ξεκινάς με σκέψεις γύρω από επαγγελματικά και οικονομικά ζητήματα. Μια πληροφορία ή πρόταση μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους. Συναισθηματικά, νιώθεις πιο ...

