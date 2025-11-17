# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ζώδια: Τι φέρνει η εβδομάδα 17–23 Νοεμβρίου 2025 για κάθε ζώδιο

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 235 άτομα
Ζώδια: Τι φέρνει η εβδομάδα 17–23 Νοεμβρίου 2025 για κάθε ζώδιο

Πώς διαμορφώνονται οι μέρες που έρχονται; Η εβδομαδιαία πρόβλεψη 17–23 Νοεμβρίου 2025 από τη Λίτσα Πετρίδη ρίχνει φως σε επαγγελματικά, ερωτικά και οικονομικά για όλα τα ζώδια.

Κριός
Η εβδομάδα φέρνει κινητικότητα και εξελίξεις.

Στη δουλειά, οι κόποι σου αρχίζουν να δικαιώνονται, παρότι μπορεί να χρειαστεί να διαχειριστείς μικρές καθυστερήσεις.

Στα ερωτικά, η γοητεία σου ενισχύεται και μια νέα γνωριμία μέσα από το κοινωνικό σου περιβάλλον μπορεί να σε ενθουσιάσει.

Οικονομικά, πρόσεξε περιττά έξοδα.

 
Ταύρος
Ξεκινάς με σκέψεις γύρω από επαγγελματικά και οικονομικά ζητήματα. Μια πληροφορία ή πρόταση μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους. Συναισθηματικά, νιώθεις πιο ...

διαβάστε αναλυτικά στο ourlife.gr

Διαβάστε ακόμα: Βάσια Μαυράκη: Ένταση, ανατροπές και πολιτικές αναταράξεις φέρνει η τελευταία Πανσέληνος του 2025

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται
Υγεία

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»
ShowBiz

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές
Ο Καιρός

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές

Μετρό: Πρόβλημα ρευματοδότησης στη Γραμμή 3. Τα δρομολόγια σταματούν στην Εθνική Άμυνα
Κοινωνία

Μετρό: Πρόβλημα ρευματοδότησης στη Γραμμή 3. Τα δρομολόγια σταματούν στην Εθνική Άμυνα