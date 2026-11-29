Μια σημαντική καινοτομία καταγράφηκε πρόσφατα στον τομέα των διαστημικών επικοινωνιών, καθώς ο ελληνικός δορυφόρος OPTISAT πέτυχε αμφίδρομη ανίχνευση φωτεινών σημάτων λέιζερ με επίγειους οπτικούς σταθμούς. Συγκεκριμένα, η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε με σταθμούς σε Αυστραλία και Χιλή, αναδεικνύοντας τις εγχώριες τεχνολογικές δυνατότητες. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει μια νέα συζήτηση για ταχύτερες, ασφαλέστερες και πιο ανθεκτικές συνδέσεις, ειδικά για την Ελλάδα και τις Ένοπλες Δυνάμεις της, σε κρίσιμες επιχειρήσεις.

Το επίτευγμα του OPTISAT και η τεχνολογική πρόκληση

Ο ελληνικός δορυφόρος OPTISAT, ένας κυβοδορυφόρος 6 μετρικών μονάδων (6U CubeSat), κατάφερε να φέρει εις πέρας ένα εγχείρημα που μέχρι πρότινος φάνταζε ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας για τα δεδομένα της χώρας. Κινούμενος σε ύψος 515 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη, με την εντυπωσιακή ταχύτητα των περίπου 27.000 χιλιομέτρων την ώρα, ο δορυφόρος πραγματοποίησε επιτυχώς την αμφίδρομη ανίχνευση σημάτων λέιζερ.

Η διαδικασία περιελάμβανε την εξαιρετικά ακριβή στόχευση ενός επίγειου τηλεσκοπίου από τον δορυφόρο, όπως αποτυπώθηκε στις καταγραφές του σταθμού της SSC Space στη Χιλή. Στη συνέχεια, το τηλεσκόπιο ανίχνευσε τη δέσμη λέιζερ που εκπέμφθηκε από τον OPTISAT, ενώ ταυτόχρονα ο δορυφόρος έλαβε το φωτεινό σήμα που εκπέμφθηκε από τη Γη. Αυτό το επίτευγμα σηματοδοτεί μια καινοτομία-σταθμό στη μετάδοση σημάτων λέιζερ από το Διάστημα προς επίγειους οπτικούς σταθμούς.

Η ελληνική υπογραφή πίσω από την πρωτοπορία

Πίσω από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του OPTISAT βρίσκεται η ελληνική εταιρεία Planetek Hellas, η οποία ιδρύθηκε το 2006 στην Αθήνα. Η εταιρεία επιχειρεί τον δορυφόρο από το Κέντρο Ελέγχου και Καθοδήγησης που διατηρεί στην ελληνική πρωτεύουσα. Η επιτυχία αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς φέρει την υπογραφή μιας ελληνικής εταιρείας διαστημικής τεχνολογίας.

Η Planetek Hellas αποτελεί μέλος του ομίλου D-Orbit και έχει λάβει επένδυση από το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός. Το επίτευγμα του OPTISAT αποδεικνύει έμπρακτα ότι η εγχώρια αμυντική και διαστημική βιομηχανία δεν περιορίζεται πλέον στον ρόλο του παρατηρητή ή του απλού αγοραστή έτοιμων λύσεων, αλλά μπορεί να πρωτοπορεί σε απαιτητικές τεχνολογικές αποστολές.

Ο Στέλιος Μπολλάνος, CEO της Planetek Hellas, σημείωσε σχετικά με την αποστολή: «Ο OPTISAT είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή από τεχνολογική άποψη και τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προόδου». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο δυσκολίας και την αξία των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

Στρατηγική αυτονομία και εθνική άμυνα

Η σημασία αυτού του επιτεύγματος είναι υψίστης σημασίας για τη χώρα, καθώς αποτελεί ένα πολύ μεγάλο βήμα, αν όχι άλμα, για τη στρατηγική της αυτονομία. Η δυνατότητα ανάπτυξης και λειτουργίας τέτοιων τεχνολογιών εντός Ελλάδας ενισχύει την ανεξαρτησία της σε κρίσιμους τομείς. Η επιτυχία του OPTISAT αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα για τις εγχώριες τεχνολογικές δυνατότητες στον διαστημικό τομέα.

Για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας, η εξέλιξη αυτή ανοίγει νέους ορίζοντες. Οι οπτικές ζεύξεις λέιζερ προσφέρουν τη δυνατότητα για τη δημιουργία ταχύτερων, ασφαλέστερων και πιο ανθεκτικών συνδέσεων, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή διεξαγωγή κρίσιμων επιχειρήσεων. Αυτό ενισχύει την επιχειρησιακή ικανότητα και την ασφάλεια των επικοινωνιών.

Οι διαφορές με τις παραδοσιακές δορυφορικές επικοινωνίες

Προκειμένου να γίνει πλήρως αντιληπτό το μέγεθος της αλλαγής που φέρνει αυτή η τεχνολογία, είναι χρήσιμο να συγκριθούν οι παραδοσιακές δορυφορικές επικοινωνίες με τις οπτικές ζεύξεις λέιζερ. Τα συμβατικά συστήματα επικοινωνίας βασίζονται κυρίως σε ραδιοσυχνότητες. Οι ραδιοσυχνότητες, λόγω του τρόπου διάχυσής τους στον χώρο, είναι ευάλωτες σε διάφορες απειλές.

Συγκεκριμένα, οι παραδοσιακές επικοινωνίες μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως παρεμβολές (jamming), παραπλάνηση σημάτων (spoofing) ή υποκλοπές. Αυτοί οι παράγοντες καθιστούν τις συνδέσεις λιγότερο ασφαλείς και αξιόπιστες σε ένα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Αντίθετα, οι οπτικές ζεύξεις λέιζερ προσφέρουν μια πιο στοχευμένη και δύσκολα αναχαιτίσιμη μέθοδο επικοινωνίας, ενισχύοντας σημαντικά την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των διαστημικών συνδέσεων.

Με πληροφορίες από: Enikos