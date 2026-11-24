Η Κίνα σημείωσε επιτυχία στην πρώτη δοκιμαστική πτήση ενός ιπτάμενου μονοθέσιου αυτοκινήτου, το οποίο δεν διαθέτει συμβατικά φτερά. Το όχημα, που θυμίζει μικρό αυτοκίνητο, έχει την ικανότητα να απογειώνεται και να προσγειώνεται κάθετα, χωρίς την ανάγκη κάποιου διαδρόμου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειες για την ανάπτυξη νέων μέσων μεταφοράς, που θα μπορούσαν μελλοντικά να μεταφέρουν επιβάτες πάνω από τους δρόμους.

Η πρώτη πτήση και η αποκάλυψη

Η δοκιμαστική πτήση του πρωτότυπου οχήματος πραγματοποιήθηκε στην Κίνα, με το βίντεο της επιτυχημένης διαδικασίας να δημοσιεύεται στην πλατφόρμα X από τον Κινέζο πρέσβη στην Ινδία, Xu Feihong. Στο οπτικό υλικό, το όχημα φαίνεται να βρίσκεται αρχικά σε επίπεδη επιφάνεια, πριν απογειωθεί κατακόρυφα, χωρίς να απαιτείται κίνηση σε διάδρομο.

Στη συνέχεια, το ιπτάμενο αυτοκίνητο αιωρείται στον αέρα, αλλάζοντας θέση, και τελικά προσγειώνεται με ασφάλεια στο ίδιο ακριβώς σημείο από όπου απογειώθηκε. Ο Xu Feihong, στην ανάρτησή του, ανέφερε ότι το ιπτάμενο αυτοκίνητο κινεζικής κατασκευής χωρίς φτερά ολοκλήρωσε την παρθενική του πτήση στην Τσανγκσά.

Καινοτόμος σχεδιασμός χωρίς φτερά

Το βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί αυτό το πρωτότυπο είναι η απουσία συμβατικών φτερών ή εξωτερικών ελίκων. Αντ' αυτών, το όχημα αξιοποιεί ένα προηγμένο σύστημα προώθησης, το οποίο βασίζεται σε πολλαπλούς αεραγωγούς και κλειστούς ανεμιστήρες. Αυτοί οι ανεμιστήρες είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή της απαραίτητης ώθησης που επιτρέπει στο όχημα να σηκωθεί από το έδαφος.

Οι περιστρεφόμενες λεπίδες του συστήματος βρίσκονται προστατευμένες στο εσωτερικό του οχήματος, σε αντίθεση με πολλά άλλα εναέρια μέσα όπου είναι εκτεθειμένες. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει στο σύστημα να κατευθύνει την ώθηση προς διαφορετικές κατευθύνσεις, προσφέροντας στο όχημα τη δυνατότητα να απογειώνεται, να διατηρείται σταθερό στον αέρα και να μετακινείται με ακρίβεια.

Αυξημένη ασφάλεια και αστικές μετακινήσεις

Η συγκεκριμένη σχεδιαστική επιλογή των κλειστών ανεμιστήρων έχει ως πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας κατά τη διάρκεια πτήσεων σε χαμηλό ύψος. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις αστικές περιοχές, όπου η παρουσία εξωτερικών ελίκων θα μπορούσε να δημιουργήσει επιπρόσθετους κινδύνους για το περιβάλλον και τους κατοίκους.

Ο Κινέζος πρέσβης, Xu Feihong, υπογράμμισε στην ανάρτησή του ότι ο σχεδιασμός με τους κλειστούς ανεμιστήρες, κρύβοντας τις λεπίδες στο εσωτερικό, καθιστά τις πτήσεις εντός των πόλεων ασφαλέστερες. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για πιθανές μελλοντικές εφαρμογές του οχήματος σε πυκνοκατοικημένα περιβάλλοντα, προσφέροντας μια νέα διάσταση στις μετακινήσεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και μελλοντικές προοπτικές

Το ιπτάμενο όχημα είναι μονοθέσιο, σχεδιασμένο δηλαδή για τη μεταφορά ενός ατόμου. Το μέγιστο βάρος απογείωσης που μπορεί να επιτύχει ανέρχεται στα 280 κιλά, ενώ έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει φορτίο έως και 120 κιλά. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν από τον Κινέζο πρέσβη στην Ινδία, μαζί με το βίντεο της δοκιμαστικής πτήσης.

Παρόλο που η επιτυχής δοκιμή αποτελεί μια σαφή επίδειξη των δυνατοτήτων της συγκεκριμένης τεχνολογίας, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το όχημα βρίσκεται ακόμη σε πρωτότυπο στάδιο. Δεν είναι ακόμη έτοιμο για κυκλοφορία στην αγορά ή για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών. Θα απαιτηθούν περαιτέρω εκτεταμένοι έλεγχοι και δοκιμές προτού μπορέσει να ενταχθεί στην καθημερινότητα των μεταφορών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta