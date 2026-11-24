Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, παρουσίασε τον δωρεάν πρακτικό οδηγό «Τεχνολογία για Όλους» σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026. Στο πλαίσιο της ανοιχτής εκδήλωσης του ΕΚΕΤΑ «Τεχνητή Νοημοσύνη για όλους», ο κ. Καλαφάτης ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη περνά από τα ερευνητικά εργαστήρια στην καθημερινότητα των πολιτών. Εφαρμογές της ΤΝ εντοπίζονται ήδη σε τομείς όπως τα νοσοκομεία, το κυκλοφοριακό και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, υπογραμμίζοντας τον μετασχηματιστικό της ρόλο.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως πολλαπλασιαστής δυνατοτήτων

Ο Σταύρος Καλαφάτης υπογράμμισε με έμφαση ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έχει ως στόχο να αντικαταστήσει τον άνθρωπο στις εργασίες του, αλλά αντίθετα, να πολλαπλασιάσει τις δυνατότητές του. Τη χαρακτήρισε ως μια σύγχρονη βιομηχανική επανάσταση, η οποία διαπερνά οριζόντια όλες τις δράσεις και τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο Υφυπουργός τόνισε την ανάγκη να αντιμετωπίζεται η ΤΝ ως ένα πολύτιμο εργαλείο, αποφεύγοντας τόσο την αγιοποίηση όσο και τη δαιμονοποίησή της, προσεγγίζοντάς την με ρεαλισμό και χρηστικότητα.

Η ανοιχτή εκδήλωση, στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι παραπάνω δηλώσεις, τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Εκτός από τον Υφυπουργό Σταύρο Καλαφάτη, συμμετείχαν επίσης ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Ελληνικής Κυβέρνησης, Γιάννης Μαστρογεωργίου, καθώς και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ, Ευάγγελος Μπεκιάρης, οι οποίοι συνέβαλαν στον διάλογο για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εθνική στρατηγική και η ευρωπαϊκή εναρμόνιση

Ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε εκτενώς στην Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων χωρών διεθνώς που διαθέτουν και υλοποιούν ένα τόσο συνεκτικό σχέδιο. Η στρατηγική αυτή έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται πλήρως εναρμονισμένη με το ευρωπαϊκό AI Act, διασφαλίζοντας ένα πλαίσιο λειτουργίας που συνάδει με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και αρχές.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης στρατηγικής αποτελεί προϊόν συνέργειας μεταξύ σημαντικών φορέων. Συγκεκριμένα, προκύπτει από τη συνεργασία της Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, και του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε στενή συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα της χώρας. Αυτή η διεπιστημονική και διαυπουργική προσέγγιση στοχεύει στην αποτελεσματική ενσωμάτωση της ΤΝ σε διάφορους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.

Ο πρακτικός οδηγός «Τεχνολογία για Όλους»

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την προώθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, παρουσιάστηκε ο Πρακτικός Οδηγός Επικοινωνίας «Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους», ο οποίος είναι προσβάσιμος και διαθέσιμος στην ιστοσελίδα ai.gov.gr/ai-for-all-guide/. Ο οδηγός αυτός συντάχθηκε από μια ομάδα κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων, οι οποίοι εργάστηκαν υπό τον συντονισμό του Γιάννη Ασσαέλ, προσφέροντας την εξειδικευμένη γνώση τους.

Τη στρατηγική καθοδήγηση για τη δημιουργία και την ανάπτυξη του οδηγού παρείχαν ο ίδιος ο Υφυπουργός Σταύρος Καλαφάτης, ο Γιάννης Μαστρογεωργίου, καθώς και το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ). Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του οδηγού είναι ότι διατίθεται 100% δωρεάν στο κοινό και, όπως σημείωσε ο Υφυπουργός, δεν απαιτείται καμία προηγούμενη τεχνική γνώση από τους χρήστες για την κατανόηση και αξιοποίησή του.

Ευρύ φάσμα εφαρμογών και κανόνες ασφαλείας

Ο οδηγός «Τεχνολογία για Όλους» περιλαμβάνει συνολικά οκτώ κατηγορίες εφαρμογών και πάνω από είκοσι πέντε πρακτικά παραδείγματα της τεχνητής νοημοσύνης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και τομέων. Οι εφαρμογές αυτές εκτείνονται από τη βοήθεια στη μελέτη των μαθητών και τον εντοπισμό ύποπτων SMS, μέχρι την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό και την αγροδιατροφή, αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία των δυνατοτήτων της ΤΝ.

Παράλληλα με την παρουσίαση των εφαρμογών, ο Σταύρος Καλαφάτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε τρεις βασικούς κανόνες ασφαλείας, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για την ορθή και υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτοί οι κανόνες περιλαμβάνουν την επαλήθευση των απαντήσεων που παρέχονται από συστήματα ΤΝ, την αυστηρή αποφυγή ανάρτησης προσωπικών ή ιατρικών δεδομένων σε δημόσιες πλατφόρμες, καθώς και την ενεργή γονική εποπτεία, ειδικά για τους ανηλίκους χρήστες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής τους αλληλεπίδραση με τις νέες τεχνολογίες.

Με πληροφορίες από: Newsit