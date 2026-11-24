Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε τη σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης ως «μεγάλη ευκαιρία για μία επανάσταση παραγωγικότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη». Η δήλωση αυτή έγινε κατά την ομιλία του στο Digital Economy Forum 2026, με τίτλο «Building Intelligence», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Ο κ. Πιερρακάκης, το βράδυ της Δευτέρας (23/11), συνέδεσε την ψηφιακή διακυβέρνηση με την οικονομική ανάπτυξη, παρουσιάζοντας παράλληλα την ελληνική πρόταση για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η ελληνική πρόταση για το 6G και τα ευρωπαϊκά ταμεία

Ο κεντρικός πυρήνας της παρέμβασης του υπουργού αφορούσε την ελληνική πρόταση για συντονισμένες πανευρωπαϊκές δημοπρασίες συχνοτήτων 6G και 2 GHz. Η πρόταση αυτή προβλέπει κοινούς κανόνες και ταυτόχρονο χρονοδιάγραμμα, βασιζόμενη στην επιτυχημένη εμπειρία της δημοπρασίας του 5G στην Ελλάδα το 2020 και τη δημιουργία του επενδυτικού Ταμείου «Φαιστός».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι ένα μέρος των εσόδων από αυτές τις δημοπρασίες προτείνεται να αποτελέσει νέο ίδιο πόρο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ένα άλλο μέρος θα διοχετευθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με στόχο τη μόχλευση σε στρατηγικές τεχνολογικές επενδύσεις, με αρχική εκτίμηση 12–15 δισεκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται μελλοντικές ανανεώσεις 5G. Η πρόταση αυτή έχει ήδη περιληφθεί στο νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περιόδου 2028–2034, το οποίο παρουσίασε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Ψηφιακό κράτος και οικονομική ανάπτυξη

Στην ομιλία του, ο κ. Πιερρακάκης συνέδεσε τη διαδρομή του από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τον σημερινό του ρόλο στο οικονομικό επιτελείο και το Eurogroup. Υποστήριξε ότι η ψηφιοποίηση του κράτους, σε συνδυασμό με την πάταξη της φοροδιαφυγής, έχει πλέον ορατά αποτελέσματα στα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας.

Αυτή η εξέλιξη, όπως τόνισε, δημιουργεί τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για την υλοποίηση παρεμβάσεων στήριξης, φοροελαφρύνσεων και νέων επενδύσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, της τραπεζικής ενοποίησης στο Eurogroup, καθώς και στην υλοποίηση του ψηφιακού ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι πραγματικότητα έως το 2029. Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη για ταχύτερη διοχέτευση της τραπεζικής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

Οι πέντε προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης

Ο υπουργός περιέγραψε τις πέντε διεθνείς προκλήσεις που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτές περιλαμβάνουν τη διακυβέρνηση, τη διάχυση της παραγωγικότητας, την αντιμετώπιση της κοινωνικής ανισότητας, τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας λόγω των τεράστιων επενδυτικών αναγκών, καθώς και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

Ο κ. Πιερρακάκης μετέφερε επίσης τους χαιρετισμούς του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, όπως και ο ίδιος, είναι ένθερμος θιασώτης της άποψης ότι η βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη είναι η επένδυση στην τεχνολογική πρόοδο. Για τον ίδιο τον υπουργό, το Digital Economy Forum έχει μια πρόσθετη ξεχωριστή σημασία, καθώς αποτελεί έναν χώρο συνάντησης με ανθρώπους με τους οποίους...

Τα τέσσερα επίπεδα του «Building Intelligence»

Εξειδικεύοντας τον τίτλο του συνεδρίου, «Building Intelligence», ο υπουργός ανέλυσε τέσσερα βασικά επίπεδα. Το πρώτο αφορά τις υποδομές, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη απαιτεί υπολογιστική ισχύ, ενέργεια και συνδεσιμότητα. Το δεύτερο επίπεδο είναι η δημιουργία ενός πραγματικά έξυπνου κράτους. Από το 2019, όπως ανέφερε, ξεκίνησαν να χτίζονται τα θεμέλια με δεξαμενές δεδομένων, συστήματα ταυτοποίησης και διαλειτουργικότητα, με το επόμενο βήμα να είναι η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε πτυχή του κράτους.

Το τρίτο επίπεδο είναι τα κεφάλαια. Από την πλευρά της κυβέρνησης, υλοποιούνται έργα ύψους 29,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία είναι ήδη συμβασιοποιημένα. Παράλληλα, οι δημόσιες επενδύσεις αυξάνονται στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, συνιστώντας το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Δημιουργείται επίσης δανειοδοτικό πρόγραμμα 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σε αυτά προστίθενται τα κεφάλαια από το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο θα έχει χαρακτήρα και σχεδιασμό Ταμείου Ανάκαμψης για την περίοδο 2028-2034, με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ υπό διαπραγμάτευση. Επιπλέον, περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένονται από άλλα ευρωπαϊκά ταμεία, όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού ή το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων, με ορίζοντα έως το 2032. Το τέταρτο και σημαντικότερο επίπεδο, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς «καμία υποδομή, κανένας αλγόριθμος δεν χτίζει νοημοσύνη χωρίς ανθρώπους».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis