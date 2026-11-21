Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Grand Theft Auto, με την κυκλοφορία του GTA 6, εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά γεγονότα στην ιστορία της ψυχαγωγίας. Το νέο παιχνίδι της Rockstar Games κατέγραψε επιδόσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα προηγούμενα ρεκόρ της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών. Μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την κυκλοφορία του, στις 19 Νοεμβρίου, απέφερε 3,79 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες λιανικές πωλήσεις, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας. Η μητρική εταιρεία της Rockstar, Take-Two Interactive, χαρακτήρισε το λανσάρισμα ως το μεγαλύτερο στην ιστορία της ψυχαγωγίας.

Πρωτοφανή έσοδα και ρεκόρ προπαραγγελιών

Η εμπορική επιτυχία του GTA 6 ήταν ουσιαστικά προδιαγεγραμμένη πριν ακόμη το παιχνίδι φτάσει στα χέρια των παικτών. Η Rockstar ανακοίνωσε ότι είχαν πουληθεί 32,5 εκατομμύρια αντίτυπα πριν από την επίσημη κυκλοφορία του τίτλου. Αυτός ο αριθμός αποτελεί ένα νέο ρεκόρ για την αγορά των βιντεοπαιχνιδιών, υποδεικνύοντας την τεράστια απήχηση που είχε ο τίτλος πριν καν κυκλοφορήσει.

Η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο κεφάλαιο της σειράς είναι εντυπωσιακή. Το GTA 5, κατά την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του το 2013, είχε αποφέρει περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια. Αντίθετα, το GTA 6 κατάφερε να συγκεντρώσει 3,79 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες λιανικές πωλήσεις μέσα στις πρώτες 24 ώρες, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προηγούμενες επιδόσεις.

Σύγκριση με τον κινηματογράφο και εκτιμήσεις αγοράς

Το μέγεθος της επιτυχίας του GTA 6 γίνεται ακόμη πιο αντιληπτό μέσα από τη σύγκριση με τον κινηματογράφο, αν και αφορά διαφορετικά είδη εσόδων. Το «Avengers: Endgame», μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες όλων των εποχών, συγκέντρωσε περίπου 2,94 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office καθ' όλη τη διάρκεια της κινηματογραφικής του πορείας. Το GTA 6 κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το ποσό μέσα σε μία μόνο ημέρα λιανικών πωλήσεων.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις της αγοράς υποδεικνύουν ότι οι αριθμοί χρειάζονται προσεκτική ανάγνωση. Η εταιρεία ερευνών Sensor Tower υπολόγισε περίπου 24,5 εκατομμύρια ψηφιακές πωλήσεις και έσοδα 2,36 δισεκατομμυρίων δολαρίων από προπαραγγελίες. Πρόκειται για μια διαφορετική μέτρηση από τα επίσημα στοιχεία της Rockstar, η οποία συνυπολογίζει τις παγκόσμιες λιανικές πωλήσεις της πρώτης ημέρας. Σε κάθε περίπτωση, η απόσταση από τις επιδόσεις των προηγούμενων μεγάλων κυκλοφοριών είναι ενδεικτική της απήχησης του τίτλου.

Επιπτώσεις στην εργασία και ειδικές άδειες

Η κυκλοφορία του GTA 6 δεν περιορίστηκε μόνο στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλά επηρέασε ακόμη και τον προγραμματισμό της εργασίας σε αρκετές χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας BambooHR, τα αιτήματα για άδεια μετ' αποδοχών την ημέρα της κυκλοφορίας του παιχνιδιού ήταν αυξημένα κατά 13% σε σύγκριση με μια συνηθισμένη ημέρα του Νοεμβρίου. Πολλοί παίκτες είχαν οργανώσει τις υποχρεώσεις τους αρκετές εβδομάδες νωρίτερα, προκειμένου να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μπροστά στην οθόνη τους για να απολαύσουν τον νέο τίτλο.

Χαρακτηριστική είναι και η κίνηση της εταιρείας Logitech, η οποία καθιέρωσε για τους εργαζομένους της μια ειδική ημέρα με την ονομασία «Gaming Time Off». Αυτή η πρωτοβουλία δείχνει την αναγνώριση της επιρροής του παιχνιδιού και την προσπάθεια της εταιρείας να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εργαζομένων της, αντί να αντιμετωπίσει τις πιθανές απουσίες όσων ήθελαν να παίξουν.

Επόμενα βήματα για την Take-Two Interactive

Μετά την εντυπωσιακή αρχική επιτυχία, η Take-Two Interactive, η μητρική εταιρεία της Rockstar, στρέφει πλέον την προσοχή της στις επόμενες κινήσεις. Συγκεκριμένα, η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και κυκλοφορία της έκδοσης του GTA 6 για υπολογιστές. Αυτή η κίνηση αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω την αγορά και να προσελκύσει ένα ακόμη μεγαλύτερο κοινό παικτών.

Παράλληλα, η Take-Two έχει στραμμένο το βλέμμα της και στο επόμενο GTA Online. Η online έκδοση της σειράς έχει αποτελέσει σημαντική πηγή εσόδων και δέσμευσης των παικτών στο παρελθόν, και η εταιρεία φαίνεται να σχεδιάζει την περαιτέρω εξέλιξή της για να διατηρήσει το ενδιαφέρον της κοινότητας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta