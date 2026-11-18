Μία ιδιαίτερη άποψη σχετικά με τους general manager του NBA εξέφρασε ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, σούπερ σταρ των Πέισερς. Ο νεαρός γκαρντ πιστεύει ότι οι GM ενδέχεται να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τα ρόστερ των ομάδων τους. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έγινε κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας του στο «Nothing Silent Podcast», όπου συζήτησε εκτενώς για την πιθανή επίδραση του AI στον χώρο του μπάσκετ.

Η επιστροφή και ο νέος τραυματισμός του Χαλιμπέρτον

Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον είχε πραγματοποιήσει στις αρχές της τρέχουσας σεζόν μια σημαντική επιστροφή στα παρκέ, έπειτα από έναν χρόνο απουσίας. Η επιστροφή του αυτή είχε δημιουργήσει προσδοκίες, καθώς θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας του.

Ωστόσο, η τύχη δεν ήταν με το μέρος του σούπερ σταρ των Πέισερς, καθώς πρόλαβε να αγωνιστεί μόνο σε τέσσερα ματς. Μετά από αυτή τη σύντομη παρουσία, ο Χαλιμπέρτον στάθηκε ξανά άτυχος, καθώς τραυματίστηκε εκ νέου, μένοντας για άλλη μια φορά εκτός αγωνιστικής δράσης.

Η άποψη για την τεχνητή νοημοσύνη και τους GM του NBA

Στο πλαίσιο της συζήτησης στο «Nothing Silent Podcast», ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον μοιράστηκε την ιδιαίτερη άποψή του σχετικά με τους γενικούς διευθυντές του NBA. Ο ίδιος πιστεύει ότι οι GM χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλές περιπτώσεις, προκειμένου να καταλήξουν σε αποφάσεις που αφορούν τη σύνθεση των ομάδων τους.

Ο γκαρντ των Πέισερς διευκρίνισε ότι, κατά την εκτίμησή του, το ίδιο το άθλημα του μπάσκετ παραμένει απρόσβλητο από την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι υπάρχουν άλλοι τομείς γύρω από το άθλημα στους οποίους το AI θα μπορούσε να έχει, και πιθανότατα ήδη έχει, σημαντική επιρροή.

Το παράδειγμα του ChatGPT και η αναζήτηση γρήγορων απαντήσεων

Για να εξηγήσει την άποψή του, ο Χαλιμπέρτον έθεσε ένα ρητορικό ερώτημα, αναφέροντας το ChatGPT ως παράδειγμα. «Δεν πιστεύετε ότι υπάρχουν γενικοί διευθυντές που ρωτούν το ChatGPT: “Ποιον παίκτη πρέπει να ανταλλάξουμε για να αποκτήσουμε; Ποια συμφωνία θα είχε οικονομικό νόημα;”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι GM αναζητούν γρήγορες απαντήσεις σε ζητήματα για τα οποία υπάρχουν ήδη άνθρωποι που εργάζονται στους οργανισμούς τους και είναι σε θέση να τους παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Ωστόσο, ορισμένες φορές, ένας γενικός διευθυντής μπορεί απλώς να επιθυμεί μια άμεση απάντηση, καταφεύγοντας σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Οι προβληματισμοί για την αξιοπιστία και τον ανθρώπινο παράγοντα

Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον εξέφρασε τον προβληματισμό του για αυτή την πρακτική, χαρακτηρίζοντάς την «λίγο τρομακτική». Εξήγησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν κατέχει τη γνώση όλων των δεδομένων και, ταυτόχρονα, είναι επιρρεπής σε λάθη. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πτυχές των στατιστικών και άλλα δεδομένα που το AI δεν μπορεί πάντα να ερμηνεύσει πλήρως και με ακρίβεια.

Ο σούπερ σταρ των Πέισερς τόνισε ότι, παρόλο που πιστεύει πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να έχει ακόμη μεγαλύτερη παρουσία στον αθλητισμό, ελπίζει να μη συμβεί κάτι τέτοιο. Κατέληξε στην τοποθέτησή του υπογραμμίζοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει το πιο σημαντικό στοιχείο σε κάθε πτυχή του αθλητισμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta