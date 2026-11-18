Η μακροχρόνια αντοχή της μπαταρίας υψηλής τάσης παραμένει ένας από τους κύριους προβληματισμούς για αρκετούς υποψήφιους αγοραστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Τα ερωτήματα που τίθενται συχνά αφορούν το πόσο γρήγορα μειώνεται η χωρητικότητα μιας μπαταρίας και εάν η καθημερινή φόρτιση επηρεάζει την απόδοσή της. Επιπλέον, πολλοί αναζητούν απαντήσεις σχετικά με τη διάρκεια που μπορεί να διατηρήσει η μπαταρία την απόδοσή της σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Ο προβληματισμός των αγοραστών

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση συνοδεύεται από διάφορες ανησυχίες για τους καταναλωτές. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για την αγορά ενός ηλεκτρικού οχήματος είναι η αντοχή της μπαταρίας του. Οι ενδιαφερόμενοι θέλουν να γνωρίζουν με βεβαιότητα ότι η επένδυσή τους θα διατηρήσει την αξία και την λειτουργικότητά της για πολλά χρόνια.

Συγκεκριμένα, οι βασικές απορίες επικεντρώνονται στο ρυθμό μείωσης της χωρητικότητας της μπαταρίας. Υπάρχει επίσης η ανησυχία για το αν η συχνή, καθημερινή φόρτιση μπορεί να επιβαρύνει την μπαταρία και να μειώσει πρόωρα τη διάρκεια ζωής της. Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα είναι καθοριστικές για την εμπιστοσύνη του κοινού στην ηλεκτροκίνηση.

Η έρευνα της Ford και τα δεδομένα

Προς απάντηση αυτών των προβληματισμών, η Ford πραγματοποίησε εκτενή έρευνα, η οποία παρέχει δεδομένα για τη μακροζωία και την αντοχή των μπαταριών των ηλεκτρικών της αυτοκινήτων. Η ανάλυση βασίστηκε σε πραγματικά στοιχεία από τη χρήση των οχημάτων της εταιρείας.

Ειδικότερα, η έρευνα της Ford περιέλαβε περισσότερα από 36.000 οχήματα Mustang Mach-E που κατασκευάστηκαν το 2021. Αυτά τα οχήματα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά πριν από περισσότερα από πέντε χρόνια και έχουν διανύσει συνολικά περίπου 3,2 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τη χρήση των αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Ενθαρρυντικά αποτελέσματα μετά από πέντε χρόνια

Τα ευρήματα της ανάλυσης της Ford κρίνονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά όσον αφορά την κατάσταση υγείας των μπαταριών των ηλεκτρικών οχημάτων. Μετά από περίπου πέντε χρόνια χρήσης, οι μπαταρίες των συγκεκριμένων οχημάτων διατηρούν το 92% της αρχικής τους αξιοποιήσιμης χωρητικότητας. Αυτό το ποσοστό υποδηλώνει μια πολύ καλή διατήρηση της απόδοσης.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας της μπαταρίας στο 95% των αυτοκινήτων που εξετάστηκαν, βρίσκεται σε ένα εύρος μεταξύ 87% και 97%. Αυτό δείχνει μια σταθερή και προβλέψιμη συμπεριφορά των μπαταριών σε ένα μεγάλο δείγμα οχημάτων.

Περιπτώσεις οχημάτων με υψηλή χρήση

Η ανάλυση της Ford δεν περιορίστηκε μόνο στη μέση χρήση, αλλά περιέλαβε και περιπτώσεις ιδιοκτητών με εξαιρετικά υψηλή χρήση των οχημάτων τους. Πάνω από 2.000 Mustang Mach-E έχουν ήδη διανύσει περισσότερα από 160.000 χιλιόμετρα, χρησιμοποιώντας την αρχική τους μπαταρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κατάσταση της υγείας των μπαταριών παραμένει κατά μέσο όρο πάνω από 91%.

Επιπλέον, περισσότεροι από 30 οδηγοί Mustang Mach-E έχουν ξεπεράσει τα 320.000 χιλιόμετρα. Οι μπαταρίες των αυτοκινήτων τους σε αυτές τις περιπτώσεις διατηρούν κατά μέσο όρο το 88% της αρχικής τους χωρητικότητας. Μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική περίπτωση που αναφέρεται είναι μία Mustang Mach-E του 2022, η οποία έχει διανύσει πάνω από 640.000 χιλιόμετρα με την εργοστασιακή της μπαταρία.

Σχεδιασμός και παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία της μπαταρίας

Γενικότερα, τα συστήματα μπαταριών σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με σκοπό η διάρκεια ζωής τους να υπερβαίνει τα δέκα χρόνια. Η κατάσταση της υγείας μιας μπαταρίας επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες.

Μεταξύ αυτών των παραγόντων συγκαταλέγονται οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος, οι κλιματικές συνθήκες και τα προφίλ φόρτισης που ακολουθούνται. Η φόρτιση στο σπίτι, δηλαδή η φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) μέσω οικιακού φορτιστή, αναφέρεται ως η πιο κατάλληλη και προτεινόμενη επιλογή για τη διατήρηση της απόδοσης των μπαταριών σε βάθος χρόνου.

Με πληροφορίες από: Topontiki