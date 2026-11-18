Η Xiaomi παρουσιάζει νέα σειρά wearables με έμφαση στην ευκολία και το design

Η Xiaomi ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας νέας σειράς wearables, εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιό της με τρία νέα προϊόντα. Πρόκειται για το Xiaomi Watch S5 41mm, το Xiaomi Smart Band 11 και τα Xiaomi Clip. Οι νέες αυτές συσκευές έχουν σχεδιαστεί για να συνδυάζουν την πρακτικότητα με έναν ξεχωριστό σχεδιασμό, προσφέροντας στους χρήστες περισσότερες δυνατότητες στην καθημερινή συνδεσιμότητα, την παρακολούθηση της υγείας και της φυσικής κατάστασης, καθώς και την ακρόαση μουσικής.

Το Xiaomi Watch S5 41mm: Κομψότητα και έξυπνες λειτουργίες

Το Xiaomi Watch S5 41mm αποτελεί μία συσκευή που συνδυάζει την κομψότητα ενός παραδοσιακού ρολογιού με τις προηγμένες δυνατότητες ενός σύγχρονου smartwatch. Η κατασκευή του είναι compact, από ανοξείδωτο ατσάλι, και διαθέτει νέους αρθρωτούς συνδέσμους που ακολουθούν το περίγραμμα του καρπού, εξασφαλίζοντας άνετη εφαρμογή. Οι διαθέσιμες εκδόσεις, Black και Light Blue, συνδυάζουν στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι με λουράκι φθοριοελαστομερούς.

Η οθόνη του ρολογιού είναι AMOLED, 1,32 ιντσών, και ενσωματώνεται σε ένα λεπτό σώμα με πάχος μόλις 9,9 χιλιοστά. Χάρη στην κατασκευή One Glass Solution, η συσκευή διαθέτει μπαταρία 590mAh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως και 14 ημέρες. Επιπλέον, η μέγιστη φωτεινότητα των 3.000 nits εξασφαλίζει άνετη προβολή των πληροφοριών ακόμα και κάτω από έντονο ηλιακό φως.

Ανέπαφες πληρωμές και προηγμένο λειτουργικό σύστημα

Για πρώτη φορά στη σειρά Xiaomi Watch S, το Google Wallet επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν ανέπαφες πληρωμές απευθείας από τον καρπό τους μέσω NFC, χρησιμοποιώντας υποστηριζόμενες τραπεζικές κάρτες. Οι συναλλαγές αυτές προστατεύονται μέσω κρυπτογραφημένων tokens, καθώς και των μηχανισμών προστασίας της Google. Παράλληλα, το Xiaomi Pay διευκολύνει τις ανέπαφες πληρωμές μέσω του smartwatch, χάρη στις συνεργασίες της Xiaomi με τη Visa και τη Mastercard, υποστηρίζοντας κάρτες από περισσότερες από 300 συνεργαζόμενες τράπεζες στην Ευρώπη.

Το Xiaomi HyperOS 4 προσφέρει ένα ανανεωμένο σχεδιασμό, ένα επανασχεδιασμένο Control Center και αιωρούμενες ειδοποιήσεις. Η νέα λειτουργία Minus One Screen Smart Assistant συγκεντρώνει προγράμματα, πληροφορίες καιρού, δεδομένα άσκησης και συνοπτικά στοιχεία υγείας σε μία οθόνη. Επιπλέον, τέσσερα animated watch faces με κατοικίδια, αντιδρούν στην αφή, την πρόοδο της δραστηριότητας, την ώρα και τις καιρικές συνθήκες. Το Xiaomi Watch S5 41mm υποστηρίζει επίσης περισσότερες από 150 λειτουργίες άθλησης, καλύπτοντας διαφορετικές μορφές καθημερινής δραστηριότητας και προπόνησης.

Το Xiaomi Smart Band 11 και οι επιλογές εξατομίκευσης

Το Xiaomi Smart Band 11 προσφέρει στους χρήστες περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης, μέσα από διαφορετικά χρώματα, υλικά και λουράκια. Αυτή η ευελιξία στον σχεδιασμό επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν τη συσκευή στο προσωπικό τους στυλ και στις ανάγκες της καθημερινότητάς τους.

Όπως και το Xiaomi Watch S5 41mm, έτσι και το Smart Band 11 διαθέτει το Xiaomi HyperOS 4. Το λειτουργικό σύστημα συνοδεύεται από ένα ανανεωμένο περιβάλλον χρήσης και ευκολότερη πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες, βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη.

Τα Xiaomi Clip: Άνεση και πλούσιος ήχος

Τα Xiaomi Clip αποτελούν τα πρώτα clip-on open-ear ακουστικά της Xiaomi. Ο σχεδιασμός τους εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή, επιτρέποντας στους χρήστες να τα φορούν για πολύωρη χρήση χωρίς ενόχληση.

Παράλληλα, τα ακουστικά αυτά προσφέρουν πλούσιο και αναλυτικό ήχο, παρέχοντας μια ποιοτική εμπειρία ακρόασης. Η συγκεκριμένη κατηγορία ακουστικών είναι ιδανική για όσους επιθυμούν να ακούν μουσική ή να πραγματοποιούν κλήσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα επαφή με το περιβάλλον τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta