Λίγες ώρες απομένουν μέχρι την επίσημη κυκλοφορία του Grand Theft Auto 6, ενός από τα πιο πολυαναμενόμενα παιχνίδια όλων των εποχών. Το νέο κεφάλαιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο αυτή την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου για τους κατόχους PlayStation 5 και Xbox Series X|S. Η Rockstar Games έχει διαβεβαιώσει τους παίκτες ότι η πρόσβαση στο παιχνίδι θα είναι εφικτή ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο, μόλις η τοπική ώρα δείξει 00:00 την Πέμπτη.

Προετοιμασία για την κυκλοφορία

Για όσους έχουν ήδη προαγοράσει το παιχνίδι, είναι κρίσιμο να ολοκληρώσουν το preload, το οποίο ανέρχεται σε έναν εντυπωσιακό όγκο 212 GB. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για να αποφευχθούν καθυστερήσεις λόγω της αναμονής για τη λήψη των δεδομένων. Μάλιστα, ο τεράστιος όγκος δεδομένων που απαιτήθηκε για την έναρξη του preload οδήγησε σε ρεκόρ κίνησης και προσωρινά ζητήματα χωρητικότητας σε παρόχους ίντερνετ σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ακόμα και μετά την επιτυχή λήψη του παιχνιδιού, κατά την επίσημη ώρα κυκλοφορίας, απαιτείται μια σύντομη σύνδεση στους servers της Sony/Microsoft και του Rockstar Social Club. Αυτή η σύνδεση είναι απαραίτητη για το «ξεκλείδωμα» των κρυπτογραφημένων αρχείων του παιχνιδιού. Ωστόσο, η ταυτόχρονη είσοδος εκατομμυρίων παικτών μπορεί να προκαλέσει προσωρινά προβλήματα σύνδεσης ή ουρές αναμονής.

Η συζήτηση για τα καρέ ανά δευτερόλεπτο (FPS)

Τις τελευταίες ημέρες, έχει προκληθεί αναστάτωση στην κοινότητα των gamers, καθώς η Rockstar επιβεβαίωσε ότι το παιχνίδι θα λειτουργεί αποκλειστικά στα 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο (FPS) σε όλες τις κονσόλες, χωρίς να υπάρχει επιλογή για 60 FPS. Στη σύγχρονη εποχή του gaming, όπου τα 60 FPS έχουν καθιερωθεί ως το βασικό στάνταρ για ομαλή εικόνα και άμεση απόκριση στον χειρισμό, η επιστροφή στα 30 FPS θεωρείται από πολλούς ως πισωγύρισμα, καθώς η κίνηση στην οθόνη δείχνει πιο «κοφτή».

Το ζήτημα αυτό κορυφώθηκε κυρίως λόγω του PlayStation 5 Pro. Χιλιάδες παίκτες είχαν επενδύσει στην ακριβότερη και ισχυρότερη κονσόλα της Sony με την προσδοκία να απολαύσουν το πολυαναμενόμενο παιχνίδι της Rockstar στα 60 FPS, κάτι που τελικά δεν θα συμβεί.

Πότε έρχεται το GTA 6 σε υπολογιστή;

Όσον αφορά την κυκλοφορία του GTA 6 για υπολογιστές, έγκυρες διαρροές και αναφορές από τη βιομηχανία συγκλίνουν στο ότι η αναμονή αυτή τη φορά θα είναι αισθητά μικρότερη σε σύγκριση με το παρελθόν. Για παράδειγμα, το GTA 5 χρειάστηκε 19 μήνες για να κυκλοφορήσει σε PC, ενώ το Red Dead Redemption 2 χρειάστηκε 13 μήνες. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις τοποθετούν την άφιξη του παιχνιδιού στους υπολογιστές μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Το μέλλον του GTA Online

Παρόμοια τακτική ακολουθείται και στο κομμάτι του multiplayer, καθώς το GTA 6 λανσάρεται αυστηρά ως μια single-player εμπειρία. Μέχρι στιγμής, η Rockstar κρατάει επτασφράγιστο μυστικό τι μέλλει γενέσθαι με το GTA Online, αν και υπάρχουν ελπίδες ότι θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μέσα στο 2027. Ωστόσο, ένας γνωστός leaker ανέφερε ότι το GTA Online θα βγει μόλις ένα μήνα μετά τις 19 Νοεμβρίου, δημιουργώντας προσδοκίες για μια πιο άμεση multiplayer εμπειρία.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr