Προσωρινό μπλακάουτ σημειώθηκε στην Apple, επηρεάζοντας τη λειτουργία αρκετών δημοφιλών υπηρεσιών της. Η αιτία των διακοπών αποδόθηκε σε μια εσωτερική ενημέρωση συστημάτων, η οποία έθεσε προσωρινά εκτός λειτουργίας διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες της εταιρείας. Το πρόβλημα, που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης, φαίνεται πλέον να έχει αποκατασταθεί πλήρως.

Διακοπές σε δημοφιλείς υπηρεσίες

Το απόγευμα της Τρίτης, ώρα Ελλάδας, η σελίδα κατάστασης συστημάτων της Apple κατέγραψε αρχικά προβλήματα σε υπηρεσίες όπως το App Store, το Apple Music και το AppleCare. Αργότερα, γύρω στις 9:00 το βράδυ της ίδιας ημέρας, οι διακοπές επεκτάθηκαν και σε άλλες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, επηρεάστηκαν οι Apple Business, Apple School Manager, iCloud Mail, Web Apps και SchoolWork.

Ωστόσο, η κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη 1:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας, η σελίδα κατάστασης δεν εμφάνιζε πλέον κανένα πρόβλημα, υποδεικνύοντας την αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων.

Η δήλωση της Apple

Εκπρόσωπος της Apple προέβη σε δήλωση στο NBC News, επιβεβαιώνοντας το περιστατικό. «Πολλά από τα συστήματά μας λειτουργούν και πάλι κανονικά, μετά από μια εσωτερική ενημέρωση που προκάλεσε ορισμένες διακοπές», ανέφερε ο εκπρόσωπος. Πρόσθεσε επίσης ότι η εταιρεία εργαζόταν για την πλήρη αποκατάσταση των υπόλοιπων συστημάτων το συντομότερο δυνατό.

Επιπτώσεις στα καταστήματα

Οι διακοπές δεν επηρέασαν μόνο τις διαδικτυακές υπηρεσίες, αλλά είχαν αντίκτυπο και στην καθημερινή λειτουργία των φυσικών καταστημάτων της Apple. Εργαζόμενοι σε καταστήματα της εταιρείας, τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και στο Σικάγο, ανέφεραν στο NBC News ότι το εσωτερικό τους λογισμικό είχε σταματήσει να λειτουργεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να ολοκληρώσουν αγορές ή να προγραμματίσουν ραντεβού για τους πελάτες.

Ευρύτερο πλαίσιο τεχνικών προβλημάτων

Η τελευταία εβδομάδα στις ΗΠΑ χαρακτηρίστηκε από μια σειρά τεχνικών προβλημάτων που προκάλεσαν διακοπές λειτουργίας σε εθνικό επίπεδο σε βασικές υπηρεσίες για τους καταναλωτές. Μεταξύ αυτών ήταν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Outlook της Microsoft, οι πτήσεις και οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου.

Το NBC επισημαίνει ότι, παρότι τα περιστατικά αυτά δεν φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, ανέδειξαν την εξάρτηση των ΗΠΑ από παλαιότερες υποδομές. Επίσης, υπογράμμισαν την ανάγκη των εταιρειών και των κυβερνήσεων να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Τα γεγονότα αυτά τροφοδότησαν και αβάσιμες ανησυχίες ότι ενδέχεται να συμβαίνει κάτι πιο σοβαρό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr