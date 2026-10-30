Οι οθόνες Philips Evnia αναβαθμίζουν την εμπειρία του gaming

Η Philips Evnia φέρνει στην αγορά οθόνες gaming που υπόσχονται να μεταμορφώσουν την εμπειρία των παικτών, επεκτείνοντας την αίσθηση του παιχνιδιού πέρα από τα όρια της ίδιας της οθόνης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του συνδυασμού της κορυφαίας ποιότητας εικόνας QD-OLED, της ευελιξίας που προσφέρει η λειτουργία Dual Mode και του φωτισμού AI-enhanced Ambiglow. Η σειρά Evnia έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες και τα στυλ παιχνιδιού των gamers, προσφέροντας προσαρμοσμένες λύσεις για κάθε προτίμηση.

Η ολοκληρωμένη εμπειρία gaming με Philips Evnia

Οι οθόνες Philips Evnia ξεχωρίζουν για την εντυπωσιακή λεπτομέρεια στην εικόνα που προσφέρει η τεχνολογία QD-OLED, σε συνδυασμό με την ευελιξία επιδόσεων της λειτουργίας Dual Mode. Για τους λάτρεις του console gaming, επιλεγμένα μοντέλα της σειράς είναι εξοπλισμένα με συνδεσιμότητα HDMI 2.1, επιτρέποντας ρυθμό ανανέωσης έως και 120 Hz με συμβατές συσκευές. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ενσωματωμένα για να αναβαθμίσουν συνολικά το gaming setup, προσφέροντας μια πιο καθηλωτική εμπειρία.

Η προσέγγιση της Philips Evnia δεν είναι ενιαία για όλους τους χρήστες. Αντιθέτως, προσφέρει διαφορετικές επιλογές που λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες κάθε gamer. Αυτές οι προτεραιότητες μπορεί να αφορούν την ποιότητα της εικόνας, το μέγεθος της οθόνης ή την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση διαφορετικών συσκευών, όπως κονσόλες και υπολογιστές.

Ευελιξία και προσαρμογή στις ανάγκες των παικτών

Ο Cesar Acosta, Regional Senior Product Manager της MMD Monitors & Displays, τόνισε τη σημασία της προσαρμογής των gaming setup στις προσωπικές ανάγκες των χρηστών. Όπως δήλωσε, κάποιοι παίκτες δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα της εικόνας, ενώ άλλοι προτιμούν μια οθόνη με πιο συμπαγή σχεδιασμό. Παράλληλα, πολλοί gamers εναλλάσσονται συχνά μεταξύ κονσόλας και PC για το παιχνίδι τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Philips Evnia παρέχει στους παίκτες μεγαλύτερη ελευθερία να επιλέξουν την εμπειρία που ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο που παίζουν. Αυτή η φιλοσοφία επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώσουν το περιβάλλον παιχνιδιού τους με βάση τις δικές τους απαιτήσεις, εξασφαλίζοντας ότι η οθόνη ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες τους.

Το μοντέλο Evnia 27M2N6501L και οι επιδόσεις του

Ένα από τα μοντέλα που ξεχωρίζουν είναι η Philips Evnia 27M2N6501L, η οποία συνδυάζει την υψηλή αντίθεση της τεχνολογίας QD-OLED, τα πλούσια χρώματα και την εξαιρετικά γρήγορη απόκριση. Όλα αυτά ενσωματώνονται σε μια συμπαγή οθόνη 26,5 ιντσών με ανάλυση QHD. Αυτή η οθόνη είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει υψηλές επιδόσεις σε διάφορα σενάρια χρήσης.

Για τους παίκτες που χρησιμοποιούν συμβατές κονσόλες, η οθόνη υποστηρίζει ανάλυση QHD με ρυθμό ανανέωσης έως και 120 Hz, εξασφαλίζοντας ομαλή κίνηση και λεπτομερή γραφικά. Όταν χρησιμοποιείται με υπολογιστή (PC), ο ρυθμός ανανέωσης μπορεί να φτάσει έως τα 240 Hz, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα για ανταγωνιστικά παιχνίδια. Το μοντέλο 27M2N6501L διαθέτει επίσης τη λειτουργία Dual Mode και την τεχνολογία AI-enhanced Ambiglow.

Οι δυνατότητες των Evnia 27M2N5901A και 27M2N3800A

Η Philips Evnia 27M2N5901A αποτελεί μια ακόμα επιλογή, προσφέροντας ανάλυση 4K UHD με ρυθμό ανανέωσης έως 160 Hz ή Full HD με έως 320 Hz. Για συμβατές κονσόλες, η οθόνη υποστηρίζει ανάλυση 4K με έως 120 Hz, ενώ για το PC gaming, η λειτουργία Full HD στα 320 Hz παρέχει έναν ακόμα υψηλότερο ρυθμό ανανέωσης. Επιπλέον, αυτό το μοντέλο ενσωματώνει συνδεσιμότητα USB-C με παροχή ισχύος έως 65 W και έναν ενσωματωμένο διακόπτη KVM, προσφέροντας αυξημένη ευελιξία σε ένα setup με πολλαπλές συσκευές.

Αντίστοιχα, η Evnia 27M2N3800A διαθέτει επίσης τη λειτουργία Dual Mode, παρέχοντας ανάλυση 4K UHD με ρυθμό ανανέωσης έως 160 Hz ή Full HD με έως 320 Hz. Οι παίκτες κονσόλας μπορούν να απολαύσουν παιχνίδια σε ανάλυση 4K με έως 120 Hz, ενώ για το PC gaming έχουν στη διάθεσή τους τη λειτουργία Full HD με υψηλότερο ρυθμό ανανέωσης, καλύπτοντας έτσι διαφορετικές ανάγκες επιδόσεων.

Η λειτουργία Dual Mode και η τεχνολογία Ambiglow

Η λειτουργία Dual Mode είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό που προσφέρει σημαντική ευελιξία στους παίκτες, επιτρέποντάς τους να έχουν διαφορετικές επιλογές επιδόσεων από την ίδια οθόνη. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε setup όπου η ίδια οθόνη χρησιμοποιείται για διαφορετικά παιχνίδια και ποικίλες συσκευές, όπως κονσόλες και υπολογιστές, προσαρμόζοντας την ανάλυση και τον ρυθμό ανανέωσης ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε παιχνιδιού ή συστήματος.

Επιπλέον, οι οθόνες Philips Evnia 27M2N6501L και 27M2N5901A ενσωματώνουν την τεχνολογία AI-enhanced Ambiglow. Αυτή η τεχνολογία προσθέτει μια νέα διάσταση στην εμπειρία του console gaming, επεκτείνοντας τον φωτισμό και τα χρώματα του παιχνιδιού πέρα από τα όρια της οθόνης, δημιουργώντας ένα πιο καθηλωτικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta