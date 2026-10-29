Η πώληση προσωπικών συνομιλιών από chatbot: ένας κίνδυνος που αναδεικνύεται

Η πιθανή οικονομική κατάρρευση εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί φόβους ότι ευαίσθητες συνομιλίες χρηστών με chatbot μπορεί να πωληθούν σε τρίτους. Εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ως έναν χώρο όπου συζητούν προσωπικά προβλήματα, αποκαλύπτουν φόβους και μοιράζονται σκέψεις που ίσως δεν θα εμπιστεύονταν ούτε στους πιο κοντινούς τους ανθρώπους. Το ενδεχόμενο οι εταιρείες που συγκεντρώνουν αυτές τις πληροφορίες να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες, θέτει το ερώτημα για την τύχη των δεδομένων των χρηστών τους.

Η ανησυχία για την τύχη των δεδομένων

Η ανησυχία που ανακύπτει δεν περιορίζεται μόνο στο ενδεχόμενο κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση σε μια ιδιωτική συνομιλία. Καθώς οι δαπάνες για την ανάπτυξη και τη λειτουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης αυξάνονται συνεχώς, η πιθανότητα οικονομικής κατάρρευσης ορισμένων εταιρειών δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μπορεί να αποτελέσουν περιουσιακό στοιχείο και να συμπεριληφθούν σε διαδικασίες πτώχευσης.

Το ζήτημα αυτό φέρνει στο προσκήνιο ένα ευρύτερο ερώτημα που αφορά συνολικά τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης: ποιος είναι ο πραγματικός ελεγκτής των προσωπικών πληροφοριών όταν μια εταιρεία παύει να λειτουργεί ή αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

Η περίπτωση της Character.AI

Το BBC ανέδειξε αυτή την απειλή μέσα από την περίπτωση της πλατφόρμας Character.AI. Πρόκειται για μια υπηρεσία στην οποία εκατομμύρια χρήστες συνομιλούσαν με ψηφιακούς χαρακτήρες, αναπτύσσοντας σε αρκετές περιπτώσεις έντονους συναισθηματικούς δεσμούς με αυτούς. Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των κινδύνων που ελλοχεύουν για τα προσωπικά δεδομένα.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το δημοσίευμα, η Character.AI ενδέχεται να πουλήσει δεδομένα χρηστών στο πλαίσιο της οικονομικής της διαδικασίας. Ενώ η συμφωνία για την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της στη Disney, έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων, δεν περιλαμβάνει τα δεδομένα των χρηστών, αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποκτηθούν από άλλους αγοραστές σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ευαίσθητες πληροφορίες και πιθανή αξιοποίηση

Το πρόβλημα εντείνεται από το γεγονός ότι οι συνομιλίες με τα chatbot συχνά περιλαμβάνουν ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες. Οι χρήστες μπορεί να μιλούν για την ψυχική τους κατάσταση, τις οικογενειακές τους σχέσεις ή ακόμα και για προσωπικά ζητήματα τρίτων προσώπων, χωρίς τα πρόσωπα αυτά να έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ την πλατφόρμα. Αυτού του είδους οι πληροφορίες είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε περίπτωση πώλησης.

Η Calli Schroeder, διευθύντρια του προγράμματος Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Electronic Privacy Information Center, προειδοποιεί για τους τρόπους αξιοποίησης τέτοιων δεδομένων. Συγκεκριμένα, αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, την ανάπτυξη αλγορίθμων, τη δημιουργία λεπτομερών προφίλ χρηστών και τη στοχευμένη διαφήμιση, κάτι που εγείρει σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας.

Πολιτικές απορρήτου και νομικό πλαίσιο

Ακόμη και οι πολιτικές απορρήτου, οι οποίες εξηγούν πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των χρηστών, ενδέχεται να περιλαμβάνουν ειδικές εξαιρέσεις για περιπτώσεις πτώχευσης ή οικονομικής αναδιάρθρωσης των εταιρειών. Αυτές οι εξαιρέσεις μπορεί να επιτρέπουν την πώληση δεδομένων υπό συγκεκριμένες συνθήκες, κάτι που οι χρήστες συχνά δεν αντιλαμβάνονται πλήρως.

Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα ισχυρότερο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, αυτό δεν σημαίνει ότι μια πώληση σε διαδικασία πτώχευσης αποκλείεται εντελώς. Ο νέος αγοραστής εξακολουθεί να δεσμεύεται από τους ισχύοντες κανόνες προστασίας, ωστόσο τα περιθώρια χρήσης των πληροφοριών μπορεί να είναι ευρύτερα απ’ όσο αντιλαμβάνονται οι χρήστες κατά την αρχική τους συμφωνία με την πλατφόρμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta