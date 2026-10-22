Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει στις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εντόπισε κρίσιμα κενά ασφαλείας στη γλώσσα προγραμματισμού PHP. Η PHP χρησιμοποιείται διεθνώς από τη δεκαετία του 2000 για τη δημιουργία και υποστήριξη ιστοσελίδων. Η ανακάλυψη αυτή έχει θέσει εκατομμύρια ιστότοπους σε κίνδυνο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση από κυβερνήσεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο.

Η ανακάλυψη των κενών ασφαλείας

Η τεχνητή νοημοσύνη εντόπισε σοβαρά κενά ασφαλείας στη δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού PHP. Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Wiz χαρακτήρισε τις ευπάθειες ως τις σοβαρότερες που έχουν εντοπιστεί ποτέ από την τεχνητή νοημοσύνη. Από την πλευρά της, η OpenAI χαρακτήρισε την ανακάλυψη ως ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα ασφάλειας των τελευταίων ετών.

Το συγκεκριμένο ελάττωμα θα μπορούσε να επιτρέψει σε εισβολείς να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο των επηρεαζόμενων διακομιστών χωρίς έλεγχο ταυτότητας. Αυτό συνεπάγεται την πιθανότητα υποκλοπής ευαίσθητων δεδομένων, κάτι που έχει προκαλέσει ανησυχία στους ειδικούς του χώρου.

Ο κίνδυνος για εκατομμύρια ιστότοπους

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το πρόβλημα αφορά εκατομμύρια ιστότοπους παγκοσμίως. Μεταξύ των πλατφορμών που υποστηρίζονται από την PHP περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά καταστήματα, η Βικιπαίδεια και το WordPress, γεγονός που αναδεικνύει την έκταση του προβλήματος.

Η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ εντόπισε τα κενά, θα μπορούσε ταυτόχρονα να καταστήσει τέτοιου είδους επιθέσεις πολύ πιο εύκολες και γρήγορες για κακόβουλους παράγοντες. Οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές εάν χάκερ ή ξένες δυνάμεις αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, θέτοντας σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των χρηστών.

Άμεσες ενέργειες και παγκόσμια κινητοποίηση

Κυβερνήσεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας σε όλο τον κόσμο σπεύδουν να περιορίσουν τις επιπτώσεις αυτής της ανακάλυψης. Προτρέπουν τους διαχειριστές να εγκαταστήσουν άμεσα μια νέα επείγουσα επιδιόρθωση ή να εξετάσουν το ενδεχόμενο να θέσουν τις πλατφόρμες τους προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Η προειδοποίηση έχει ήδη προκαλέσει διακοπή λειτουργίας σε υπηρεσίες παγκοσμίως, από πλατφόρμες παιχνιδιών έως κυβερνητικές πύλες. Το Wikimedia έθεσε εκτός λειτουργίας ορισμένα από τα συστήματά του για προληπτικούς λόγους, ενώ αντίστοιχα μέτρα έλαβαν η φινλανδική κυβέρνηση, το δημοτικό συμβούλιο του Εδιμβούργου, το BBC και η ολλανδική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας.

Οδηγίες από διεθνείς φορείς

Παράλληλα, δημόσιοι φορείς στη Σκωτία έκλεισαν τις ιστοσελίδες τους, καθώς οι μη συντηρημένοι ιστότοποι μικρότερων οργανισμών βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Οι προγραμματιστές της πλατφόρμας PHP κυκλοφόρησαν κατεπειγόντως ενημερώσεις για να διορθώσουν τα σφάλματα που παρέμεναν κρυμμένα στο λογισμικό επί χρόνια.

Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ κάλεσε τους οργανισμούς να κατεβάσουν τα συστήματά τους αν δεν μπορούν να εφαρμόσουν αμέσως τα patches, προειδοποιώντας ότι το ελάττωμα αποτελεί άμεση οδό εκμετάλλευσης των βάσεων δεδομένων. Παρόμοιες οδηγίες εξέδωσαν τα εθνικά κέντρα κυβερνοασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, της ΕΕ, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας.

Η Ιαπωνίδα πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι ζήτησε άμεση δράση από τους πολίτες και τους διαχειριστές, προκρίνοντας την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των σελίδων ως αποτελεσματικό μέτρο μείωσης του ρίσκου. Η παγκόσμια αντίδραση υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση των ευπαθειών που εντοπίστηκαν από ερευνητές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta