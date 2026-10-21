Η Meta καλείται να πληρώσει πρόστιμο 25 δισ. δολαρίων για παραπλάνηση χρηστών

Η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα μεγαλύτερα πρόστιμα στην ιστορία της, καθώς δικαστής στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ διέταξε την εταιρεία να καταβάλει το αστρονομικό ποσό των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η απόφαση αυτή έρχεται έπειτα από ετυμηγορία ενόρκων, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η Meta παραπλανούσε συστηματικά τους χρήστες της σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και τις πρακτικές που ακολουθούσε στις πλατφόρμες της. Η υπόθεση συνδέεται άμεσα με το σκάνδαλο της Cambridge Analytica και την αξιοποίηση πληροφοριών εκατομμυρίων χρηστών.

Η απόφαση του δικαστηρίου και το ύψος του προστίμου

Η δικαστική απόφαση, που εκδόθηκε την Τετάρτη (21/10) από τον δικαστή Φράνσις Μάθιου στο Νέο Μεξικό, επιβάλλει στη Meta την καταβολή 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αρχικά, το συνολικό ποσό που θα μπορούσε να επιβληθεί στην εταιρεία, βάσει της νομοθεσίας του Νέου Μεξικού και των διαπιστωμένων παραβάσεων, έφτανε τα 219 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, ο δικαστής αποφάσισε να περιορίσει το πρόστιμο στο ποσό των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο παραμένει εξαιρετικά υψηλό και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν επιβληθεί σε εταιρεία τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα του Νέου Μεξικού, Ραούλ Τόρες, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη, δικαστικές επιδικάσεις εις βάρος της Meta σε υπόθεση που έχει κινήσει μεμονωμένη αμερικανική πολιτεία. Αυτή η οικονομική κύρωση αναδεικνύει τη σοβαρότητα των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν από το δικαστήριο.

Συστηματική παραπλάνηση επί 11 χρόνια

Οι ένορκοι στο δικαστήριο διαπίστωσαν περισσότερες από 43 εκατομμύρια παραβάσεις εκ μέρους της Meta. Ο δικαστής έκρινε ότι η εταιρεία παραπλανούσε τους χρήστες επί 11 χρόνια, με τις παραβάσεις να είναι σκόπιμες και να εκτείνονται σε διάστημα από το 2010 έως το 2021. Η ετυμηγορία των ενόρκων, η οποία ήταν καθοριστική, εκδόθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, οι ένορκοι διαπίστωσαν ότι 26 από τις 29 δηλώσεις της Meta και της διοίκησής της σχετικά με την προστασία των χρηστών και τη λειτουργία της πλατφόρμας ήταν παραπλανητικές. Στο σκεπτικό της απόφασής του, ο δικαστής Φράνσις Μάθιου υπογράμμισε ότι η συμπεριφορά του Facebook δεν αποτελούσε ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά συνδεόταν άμεσα με τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

«Το αδίκημα του Facebook, επί σειρά ετών, βρίσκεται στον πυρήνα των βασικών επιχειρηματικών πρακτικών του», ανέφερε ο δικαστής. Επίσης, έκρινε ότι επικοινωνίες μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, είχαν στόχο να παραπλανήσουν το κοινό σχετικά με τη χρήση και την κοινοποίηση των δεδομένων του.

Το σκάνδαλο της Cambridge Analytica και η διαρροή δεδομένων

Η υπόθεση του προστίμου συνδέεται άμεσα με το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, τη βρετανική εταιρεία πολιτικών συμβούλων που είχε συνεργαστεί με την επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ το 2016. Η Cambridge Analytica, η οποία έχει πλέον διακόψει τη λειτουργία της, απέκτησε πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες έως και 87 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώθηκαν μέσω εφαρμογής τρίτου μέρους, την οποία είχε αναπτύξει ερευνητής με άδεια του Facebook. Οι πληροφορίες κατέληξαν στην εταιρεία πολιτικών συμβούλων και χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση προφίλ ψηφοφόρων και τη στοχευμένη πολιτική επικοινωνία, αναδεικνύοντας τις προβληματικές πρακτικές διαχείρισης δεδομένων της Meta.

Η έναρξη της δικαστικής διαμάχης στο Νέο Μεξικό

Η δικαστική διαμάχη στο Νέο Μεξικό ξεκίνησε το 2021, όταν οι Αρχές της πολιτείας προσέφυγαν κατά της Meta. Η προσφυγή αυτή έγινε μετά τις αποκαλύψεις για τη Cambridge Analytica, αλλά δεν περιοριζόταν μόνο στη συγκεκριμένη διαρροή δεδομένων. Οι Αρχές υποστήριξαν ότι η παραπλανητική συμπεριφορά της Meta ήταν ευρύτερη και αφορούσε γενικότερες πρακτικές της εταιρείας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για τη Meta και υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφάνεια και υπευθυνότητα στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis