Η Philips Monitors παρουσιάζει νέες κυρτές οθόνες για εργασία και ψυχαγωγία

Η Philips Monitors διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων της με την παρουσίαση δύο νέων κυρτών οθονών QHD, των μοντέλων 27E3C2500 και 32E3C2500. Οι νέες αυτές οθόνες, με διαγώνιο 27 και 31,5 ιντσών αντίστοιχα, είναι σχεδιασμένες για να καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των οικιακών χρηστών όσο και των επαγγελματιών, αλλά και των casual gamers. Συνδυάζουν υψηλό ρυθμό ανανέωσης 144 Hz, τεχνολογία Adaptive-Sync και ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης.

Ανάλυση QHD και κυρτή σχεδίαση

Και τα δύο νέα μοντέλα της Philips Monitors διαθέτουν ανάλυση QHD, συγκεκριμένα 2560 × 1440 pixels, παρέχοντας έτσι σημαντικά μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην απεικόνιση σε σύγκριση με τις τυπικές Full HD οθόνες. Αυτή η αυξημένη ανάλυση προσφέρει επίσης περισσότερο διαθέσιμο χώρο στην επιφάνεια εργασίας για την παράλληλη προβολή πολλαπλών εγγράφων και εφαρμογών, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα.

Οι οθόνες ενσωματώνουν κυρτό πάνελ τεχνολογίας VA με βαθμό καμπυλότητας 1500R. Η συγκεκριμένη κυρτή σχεδίαση έχει ως στόχο να ενισχύσει την αίσθηση της εμβύθισης για τον χρήστη, είτε παρακολουθεί ταινίες είτε εξερευνά εικονικούς κόσμους παιχνιδιών. Είναι ιδανικές για όσους επιθυμούν να χρησιμοποιούν την ίδια οθόνη για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την επεξεργασία κειμένων έως την ψυχαγωγία.

Διαφορετικά μεγέθη και βελτιωμένη οπτική εμπειρία

Η Philips προσφέρει επιλογές μεγέθους για να ταιριάζει σε διαφορετικές προτιμήσεις και χώρους εργασίας. Η οθόνη Philips 27E3C2500 διαθέτει πάνελ με διαγώνιο 27 ιντσών, απευθυνόμενη σε χρήστες που προτιμούν ένα πιο συμπαγές μέγεθος. Αντίθετα, η Philips 32E3C2500 προσφέρει μια μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής 31,5 ιντσών, διατηρώντας την ίδια ανάλυση QHD και τον ίδιο ρυθμό ανανέωσης με το μικρότερο μοντέλο.

Επιπλέον, αμφότερα τα μοντέλα υποστηρίζουν το πρότυπο HDR10, επιτρέποντας την προβολή συμβατού περιεχομένου HDR με βελτιωμένη αντίθεση και χρωματική απόδοση. Η τεχνολογία Philips SmartContrast αναλαμβάνει την ανάλυση του προβαλλόμενου περιεχομένου και προσαρμόζει αυτόματα τον οπίσθιο φωτισμό, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της συνολικής αντίθεσης της εικόνας.

Ομαλή κίνηση και επιδόσεις στο gaming

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων οθονών είναι ο ρυθμός ανανέωσης 144 Hz. Αυτός ο υψηλός ρυθμός εξασφαλίζει πιο ομαλό scrolling και γενικότερα πιο ρευστή κίνηση στην οθόνη, σε σύγκριση με τις συμβατικές οθόνες που λειτουργούν στα 60 Hz. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές σε εφαρμογές που απαιτούν γρήγορη απόκριση και κίνηση.

Για τους λάτρεις του gaming, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας Adaptive-Sync είναι σημαντική. Αυτή η λειτουργία συγχρονίζει τον ρυθμό ανανέωσης της οθόνης με την έξοδο μιας συμβατής πηγής γραφικών, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη μείωση φαινομένων όπως το screen tearing και το stuttering. Παράλληλα, και τα δύο μοντέλα προσφέρουν χρόνο απόκρισης 0,5 ms MPRT, ο οποίος συμβάλλει στη μείωση του αντιληπτού motion blur κατά τη διάρκεια έντονων σκηνών δράσης στα παιχνίδια, διατηρώντας την εικόνα καθαρότερη.

Τεχνολογίες για την άνεση των ματιών

Η Philips έχει ενσωματώσει τεχνολογίες που αποσκοπούν στην προστασία των ματιών και την άνεση κατά την παρατεταμένη χρήση. Η τεχνολογία SoftBlue έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τις επιβλαβείς εκπομπές μπλε φωτός μικρού μήκους κύματος, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν κόπωση στα μάτια. Συγχρόνως, η τεχνολογία Flicker-free περιορίζει το τρεμόπαιγμα της οθόνης, ένα φαινόμενο που συχνά περνά απαρατήρητο αλλά μπορεί να συμβάλει στην καταπόνηση των ματιών κατά την καθημερινή χρήση.

Επιπλέον, για όσους ασχολούνται συχνά με την ανάγνωση εγγράφων στην οθόνη, και τα δύο μοντέλα διαθέτουν τη λειτουργία EasyRead. Αυτή η λειτουργία βελτιστοποιεί την εμφάνιση του κειμένου, καθιστώντας την ανάγνωση πιο ξεκούραστη και ευχάριστη, προσομοιάζοντας την εμπειρία της ανάγνωσης από χαρτί.

Ευέλικτη συνδεσιμότητα και ενσωματωμένος ήχος

Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, οι νέες οθόνες της Philips είναι εξοπλισμένες με θύρες HDMI και DisplayPort. Αυτές οι επιλογές διασφαλίζουν την εύκολη σύνδεση με μια ευρεία γκάμα συμβατών υπολογιστών και άλλων συσκευών, προσφέροντας ευελιξία στον χρήστη.

Για την ακουστική εμπειρία, τα δύο μοντέλα περιλαμβάνουν ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, με ισχύ 2 W το καθένα. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την άμεση ακρόαση ήχου από βίντεο και παιχνίδια, χωρίς την ανάγκη για επιπλέον εξωτερικά ηχεία στο γραφείο. Επιπλέον, υπάρχει και έξοδος ήχου, παρέχοντας περισσότερες επιλογές για τη σύνδεση ακουστικών ή άλλων συστημάτων ήχου. Η βάση των οθονών επιτρέπει επίσης τη ρύθμιση, προσφέροντας εργονομία στον χρήστη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta