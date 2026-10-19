Εθνικός υπερυπολογιστής «Δαίδαλος»: Τα εγκαίνια και οι δυνατότητές του

Την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τα εγκαίνια του νέου Εθνικού Υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ». Το ισχυρότερο υπολογιστικό σύστημα που έχει αποκτήσει ποτέ η Ελλάδα τέθηκε συμβολικά σε λειτουργία από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου. Η έναρξη λειτουργίας του «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για το ψηφιακό μέλλον της χώρας, ενισχύοντας την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ισχύς και η παγκόσμια κατάταξη του «Δαίδαλου»

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» διαθέτει μετρημένη υπολογιστική επίδοση 85,69 PetaFlops, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να εκτελεί περίπου 85,69 τετράκις εκατομμύρια υπολογιστικές πράξεις ανά δευτερόλεπτο. Αυτή η εντυπωσιακή ισχύς τον καθιστά το ισχυρότερο υπολογιστικό σύστημα που έχει αποκτήσει ποτέ η χώρα, προσφέροντας νέες δυνατότητες στην επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών.

Στην παγκόσμια κατάταξη TOP500 των ισχυρότερων υπερυπολογιστών, ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» καταλαμβάνει την 31η θέση. Παράλληλα, βρίσκεται στην 23η θέση της Green500, μιας κατάταξης που αξιολογεί την ενεργειακή αποδοτικότητα των υπερυπολογιστών. Με αυτή την παρουσία, η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις 14 χώρες παγκοσμίως με ισχυρή θέση στην κατάταξη υπερυπολογιστών, ενισχύοντας την παρουσία της στο ευρωπαϊκό και διεθνές οικοσύστημα υπερυπολογιστικής.

Μια επένδυση για το μέλλον

Η επένδυση για την υλοποίηση του «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» ανέρχεται στα 58,9 εκατομμύρια ευρώ. Το σύστημα αποτελεί τον πυρήνα του ευρωπαϊκού εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «PHAROS», υπογραμμίζοντας τον κεντρικό του ρόλο στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την τεχνολογική ανάπτυξη. Η υλοποίηση του υπερυπολογιστή πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα που υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η χρηματοδότηση του έργου προήλθε από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του NextGenerationEU, καθώς και της Κοινής Επιχείρησης EuroHPC. Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» βασίζεται στην προηγμένη αρχιτεκτονική της Hewlett Packard Enterprise (HPE), χρησιμοποιώντας επιταχυντές NVIDIA GH200 και τεχνολογία άμεσης υγρής ψύξης για βέλτιστη απόδοση και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Ευρύ φάσμα εφαρμογών και αξιοποίησης

Η υπολογιστική ισχύς του «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» αναμένεται να αξιοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και επιστημονικών πεδίων. Συγκεκριμένα, θα υποστηρίξει την έρευνα στη φυσική, τη χημεία και τη βιοϊατρική, ενώ θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της προσωποποιημένης υγείας. Επιπλέον, θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην πρόγνωση καιρικών φαινομένων, στην κλιματική και περιβαλλοντική μοντελοποίηση, καθώς και σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και η κυβερνοασφάλεια.

Παράλληλα, ο υπερυπολογιστής θα υποστηρίξει την ανάπτυξη εφαρμογών παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI) και Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και σε λύσεις που αφορούν την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, προσφέροντας νέα εργαλεία για την προστασία και προβολή τους.

Ποιοι θα έχουν πρόσβαση στον «Δαίδαλο»

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω ενημερωτικού σημειώματος με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις, παρουσίασε αναλυτικά τις δυνατότητες του νέου Εθνικού Υπερυπολογιστή και τον τρόπο αξιοποίησής του. Η υποδομή θα τεθεί σε σταδιακή λειτουργία εντός του Δεκεμβρίου και θα είναι διαθέσιμη σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών.

Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στον «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» θα παρέχεται στην ελληνική και ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα, σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Επιπλέον, θα μπορούν να τον αξιοποιήσουν νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και η βιομηχανία, ενισχύοντας την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και δημόσιοι φορείς.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis