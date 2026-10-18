Η BMW China ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή νέων μπαταριών, με την i3 50L να διανύει 1.213 χιλιόμετρα

Η BMW China ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή της νέας τεχνολογίας μπαταριών έκτης γενιάς, η οποία αναμένεται να τροφοδοτήσει τα επερχόμενα ηλεκτρικά μοντέλα της γερμανικής μάρκας. Η παραγωγή ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου στη βάση της Σενγιάνγκ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ηλεκτροκίνηση. Μάλιστα, ένα αμιγώς ηλεκτρικό σεντάν, η i3 50L, ολοκλήρωσε πρόσφατα μια δοκιμασία μεγάλης απόστασης, διανύοντας 1.213 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση.

Η νέα γενιά μπαταριών και η έναρξη παραγωγής

Η νέα τεχνολογία μπαταριών έκτης γενιάς της BMW China τέθηκε σε μαζική παραγωγή στη βάση της Σενγιάνγκ. Η έναρξη της παραγωγής πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου, αποτελώντας ένα κομβικό σημείο για την εξέλιξη των ηλεκτρικών οχημάτων της εταιρείας.

Αυτή η τεχνολογία προορίζεται να τροφοδοτήσει τα επερχόμενα μοντέλα της γερμανικής μάρκας, με τις νέες iX3 και i3 να είναι οι πρώτοι αποδέκτες. Η BMW επενδύει σημαντικά στην ανάπτυξη και παραγωγή αυτών των προηγμένων μπαταριών, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά της ηλεκτροκίνησης.

Σημαντική επένδυση και επέκταση εγκαταστάσεων

Για την υποστήριξη της νέας αυτής παραγωγής, πραγματοποιήθηκε μια επέκταση των εγκαταστάσεων στη Σενγιάνγκ, η οποία ανήλθε σε 10 δισεκατομμύρια γιουάν. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της επένδυσης της BMW στην Κίνα και τη δέσμευσή της στην ηλεκτροκίνηση.

Η νέα εγκατάσταση καλύπτει μια έκταση 240.000 τετραγωνικών μέτρων, μέγεθος που είναι πέντε φορές μεγαλύτερο από το υφιστάμενο αποτύπωμα παραγωγής μπαταριών της BMW στην περιοχή. Αυτή η διευρυμένη υποδομή επιτρέπει την κλιμάκωση της παραγωγής και την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών για μπαταρίες υψηλής απόδοσης.

Τα μοντέλα που θα ενσωματώσουν τη νέα τεχνολογία

Η καινοτόμος τεχνολογία μπαταριών της BMW China έχει σχεδιαστεί για να ενσωματωθεί στα επερχόμενα μοντέλα της σειράς Neue Klasse της BMW. Αυτή η νέα γενιά οχημάτων αναμένεται να καθορίσει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, προσφέροντας βελτιωμένες επιδόσεις και αυτονομία.

Συγκεκριμένα, τα πρώτα μοντέλα που θα επωφεληθούν από αυτή την προηγμένη τεχνολογία είναι οι νέες iX3 και i3. Η επιλογή αυτών των μοντέλων δείχνει την πρόθεση της BMW να ενισχύσει σημαντικά τις επιδόσεις και την αυτονομία των ηλεκτρικών της οχημάτων, προσφέροντας ανταγωνιστικές λύσεις στην αγορά.

Η εντυπωσιακή δοκιμή της i3 50L

Προκειμένου να αναδειχθούν οι δυνατότητες της νέας πλατφόρμας και της τεχνολογίας μπαταριών, η BMW παρουσίασε την i3 50L. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό σεντάν, το οποίο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την κινεζική αγορά, ανταποκρινόμενο στις τοπικές απαιτήσεις και προτιμήσεις των καταναλωτών.

Το συγκεκριμένο μοντέλο ολοκλήρωσε πρόσφατα μια δοκιμασία μεγάλης απόστασης, με τα αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Η i3 50L κατάφερε να διανύσει 1.213 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, επιδεικνύοντας την υψηλή αυτονομία που προσφέρει η νέα γενιά μπαταριών της BMW China και θέτοντας νέα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki