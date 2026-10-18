Νέα έρευνα για βυζαντινά ανάγλυφα στην Τουρκία: Το «μεγάλο ψάρι» ενδέχεται να αναπαριστά τον διάβολο

Μια νέα αρχαιολογική μελέτη έρχεται να ανατρέψει την καθιερωμένη ερμηνεία δύο εντυπωσιακών βυζαντινών ανάγλυφων που βρίσκονται στην Τουρκία. Για δεκαετίες, οι παραστάσεις αυτές, οι οποίες δείχνουν μεγάλα ψάρια να καταπίνουν μικρότερα, θεωρούνταν ως μια απλή απεικόνιση της γνωστής ιδέας ότι «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό». Ωστόσο, η νέα έρευνα υποστηρίζει ότι πίσω από αυτά τα γλυπτά ενδέχεται να κρύβονται πολύ βαθύτερα πνευματικά και θεολογικά μηνύματα, τα οποία συνδέονται με τον διάβολο και την υπόσχεση της σωτηρίας.

Η παλαιά ερμηνεία των ανάγλυφων

Για γενιές ολόκληρες, η γνωστή φράση «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό» θεωρούνταν μια απλή, καθημερινή παροιμία, η οποία συμβόλιζε την επικράτηση του ισχυρού. Αυτή η ερμηνεία είχε διατυπωθεί για πρώτη φορά από τον εξέχοντα Τούρκο ιστορικό τέχνης Σεμαβί Εγίτσε το 1965 και παρέμεινε η επικρατούσα άποψη για δεκαετίες.

Τα μυστηριώδη πέτρινα ανάγλυφα, που απεικονίζουν μεγάλα ψάρια να καταπίνουν μικρότερα σε δύο πρώιμες βυζαντινές τοποθεσίες στην Τουρκία, είχαν θεωρηθεί ως απλές εικονογραφήσεις αυτής της παροιμίας, χωρίς κάποιο επιπλέον, κρυφό νόημα.

Η ανατροπή της νέας μελέτης

Τώρα, μια νέα μελέτη έρχεται να αμφισβητήσει αυτή την ερμηνεία, αλλάζοντας δεδομένα αιώνων και δίνοντας μια εντελώς νέα διάσταση στη βυζαντινή τέχνη. Η έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Palmette, υποδεικνύει ότι αυτές οι φαινομενικά συνηθισμένες σκηνές ενδέχεται να κρύβουν θρησκευτικά μηνύματα.

Η ερευνήτρια Τουγτσέ Καραντεμίρ Γιγκίτ (Tugce Karademir Yigit) υποστηρίζει ότι για τους πιστούς της βυζαντινής εποχής, το μήνυμα πίσω από αυτή την εικόνα ήταν πολύ πιο σκοτεινό, πνευματικό και βαθύ. Η Γιγκίτ επανεξετάζει τα ανάγλυφα, βασιζόμενη σε χριστιανικά χειρόγραφα αιώνων, για να προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση.

Τα επίμαχα βυζαντινά έργα

Η μελέτη της Τουγτσέ Καραντεμίρ Γιγκίτ επικεντρώνεται σε δύο συγκεκριμένα αρχιτεκτονικά στοιχεία της πρώιμης βυζαντινής περιόδου. Το ένα είναι μια διακοσμημένη πύλη που βρίσκεται στη Μονή Αλαχάν, ενώ το άλλο είναι ένα πάνελ από τη σκάλα ενός άμβωνα, το οποίο φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ικονίου.

Ο άμβωνας αποτελούσε μια υπερυψωμένη πλατφόρμα στις πρώιμες εκκλησίες, από την οποία διαβάζονταν τα θρησκευτικά κείμενα και κηρυσσόταν ο θείος λόγος. Αυτά τα δύο έργα τέχνης, σκαλισμένα πριν από περισσότερα από 1.000 χρόνια, αποτελούν το επίκεντρο της νέας αρχαιολογικής ανακάλυψης.

Οι παραστάσεις των ψαριών

Στο πάνελ που φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ικονίου, η παράσταση δείχνει ένα μεγάλο ψάρι να ανοίγει το στόμα του προς ένα μικρότερο, προετοιμαζόμενο προφανώς να το καταπιεί. Μια παρόμοια σκηνή εμφανίζεται και στην εσωτερική επιφάνεια της διακοσμημένης πύλης της Μονής Αλαχάν.

Αυτές οι απεικονίσεις, που για δεκαετίες ερμηνεύονταν ως μια απλή αναπαράσταση της φύσης ή μιας κοινής παροιμίας, τώρα αποκτούν μια εντελώς νέα διάσταση, σύμφωνα με την έρευνα της Γιγκίτ.

Θεολογικές προεκτάσεις και βάπτισμα

Η έρευνα της Γιγκίτ υποδηλώνει ότι οι σκηνές αυτές ενδέχεται να μεταφέρουν βαθύτερα θεολογικά νοήματα. Πιο συγκεκριμένα, η νέα ερμηνεία συνδέει τις παραστάσεις με την εξαπάτηση του Σατανά, τη μοίρα των ευάλωτων πιστών και την υπόσχεση της σωτηρίας.

Επιπλέον, τα ανάγλυφα μπορεί να αναφέρονται στη χριστιανική τελετή του βαπτίσματος, η οποία συμβολίζει τον πνευματικό εξαγνισμό μέσω του νερού. Η μελέτη της Γιγκίτ προσφέρει μια ανατρεπτική οπτική, υποδεικνύοντας ότι το «μεγάλο ψάρι» δεν τρώει απλά το «μικρό», αλλά μεταφέρει μια προειδοποίηση για τον ίδιο τον διάβολο και την πνευματική μάχη των πιστών.

Με πληροφορίες από: Enikos