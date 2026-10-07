Τρόποι για περισσότερη μνήμη στο κινητό χωρίς διαγραφή φωτογραφιών

Τα σύγχρονα smartphone, με τις αμέτρητες εφαρμογές, τις συνεχείς ενημερώσεις και τις ποικίλες λειτουργίες τους, συχνά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της εξάντλησης του αποθηκευτικού χώρου. Αυτό ισχύει τόσο για την εσωτερική μνήμη της συσκευής όσο και για τις υπηρεσίες cloud, όπως το Google Drive και το iCloud. Η πρώτη σκέψη πολλών χρηστών είναι να διαγράψουν μαζικά φωτογραφίες, ωστόσο υπάρχουν αποτελεσματικότερες λύσεις.

Πριν τη διαγραφή: ο αρχικός έλεγχος

Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε διαγραφή αγαπημένων στιγμιότυπων ή χρήσιμων μηνυμάτων, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι υπάρχουν πρακτικές μέθοδοι για να απελευθερώσετε άμεσα αρκετά gigabyte μνήμης. Ένας γρήγορος έλεγχος μπορεί να αποκαλύψει αν το πρόβλημα του χώρου οφείλεται σε βαριές εφαρμογές, σε αρχεία συστήματος ή κυρίως στα πολυμέσα σας. Αυτή η αρχική εκτίμηση μπορεί να σας γλιτώσει από άσκοπες ενέργειες που τελικά απελευθερώνουν ελάχιστα megabyte. Παρόλα αυτά, η εμπειρία δείχνει ότι συνήθως οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποτελούν τους βασικούς «ενόχους» για την έλλειψη χώρου.

Βελτιστοποίηση φωτογραφιών και βίντεο σε iPhone

Για τους χρήστες iPhone, υπάρχει μια ειδική επιλογή που αφορά τη βελτιστοποίηση του αποθηκευτικού χώρου. Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία, η συσκευή διατηρεί στη μνήμη της ελαφρύτερες εκδόσεις προεπισκόπησης των φωτογραφιών και των βίντεο. Ταυτόχρονα, τα πρωτότυπα αρχεία, τα οποία είναι υψηλής ανάλυσης και καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, παραμένουν αποθηκευμένα με ασφάλεια στο cloud. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις αναμνήσεις σας χωρίς να θυσιάζετε πολύτιμο χώρο στο τηλέφωνό σας.

Διαχείριση πολυμέσων σε Android με το Google Photos

Στις συσκευές Android, το Google Photos προσφέρει αντίστοιχες λύσεις για τη διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου. Μόλις οι φωτογραφίες και τα βίντεο συγχρονιστούν με την υπηρεσία, το Google Photos επιτρέπει την ασφαλή αφαίρεση των τοπικών αντιγράφων από τη συσκευή σας. Επιπλέον, η εφαρμογή παρέχει χρήσιμα εργαλεία που βοηθούν στον εντοπισμό και τη διαχείριση διπλότυπων αρχείων, θολών λήψεων ή ακόμα και ξεχασμένων στιγμιότυπων οθόνης, συμβάλλοντας στην περαιτέρω απελευθέρωση χώρου.

Εκκαθάριση προσωρινών δεδομένων εφαρμογών σε Android

Με την πάροδο του χρόνου, οι εφαρμογές που χρησιμοποιούμε καθημερινά συγκεντρώνουν προσωρινά δεδομένα, γνωστά ως cache, με σκοπό να λειτουργούν πιο γρήγορα και απρόσκοπτα. Ωστόσο, πλατφόρμες όπως το Instagram, το TikTok και το YouTube συχνά συσσωρεύουν σημαντικό όγκο τέτοιων δεδομένων, τα οποία καταλαμβάνουν πολύ χώρο στη συσκευή. Στις συσκευές Android, η προσωρινή μνήμη μπορεί να εκκαθαριστεί ανά εφαρμογή. Αυτή η διαδικασία γίνεται μέσα από το μενού διαχείρισης εφαρμογών και δεν επηρεάζει τους κωδικούς πρόσβασης ή τις προσωπικές ρυθμίσεις των εφαρμογών, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα σας παραμένουν ανέπαφα.

Απελευθέρωση χώρου σε iOS μέσω επανεκκίνησης

Ενώ στο iOS δεν υπάρχει μια αντίστοιχη καθολική επιλογή για την εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης των εφαρμογών όπως στο Android, μια απλή ενέργεια μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μια επανεκκίνηση του τηλεφώνου αναγκάζει το σύστημα να διαγράψει ένα μεγάλο μέρος των περιττών τεχνικών αρχείων που έχουν συσσωρευτεί. Αυτή η απλή κίνηση μπορεί να συμβάλει στην απελευθέρωση σημαντικού χώρου και στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης της συσκευής σας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr