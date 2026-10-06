Instagram: Νέα λειτουργία «read-only mode» για περιήγηση χωρίς κατά λάθος like

Το Instagram διερευνά την ανάπτυξη ενός νέου «read-only mode», μιας λειτουργίας που θα επιτρέπει την περιήγηση σε προφίλ χωρίς τον κίνδυνο ενός ανεπιθύμητου like. Αυτή η δυνατότητα, η οποία εντοπίστηκε από τον ερευνητή εφαρμογών Αλεσάντρο Παλούτσι, βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο εσωτερικής εξέτασης και δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί από τους χρήστες της πλατφόρμας.

Τι είναι το «read-only mode» και πώς λειτουργεί

Το «read-only mode» έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια εμπειρία περιήγησης σε προφίλ χωρίς τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης. Σύμφωνα με τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε ο Αλεσάντρο Παλούτσι, όταν η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται για ένα συγκεκριμένο προφίλ, ο χρήστης μπορεί να δει τις αναρτήσεις του, αλλά δεν μπορεί να προβεί σε καμία ενέργεια.

Πιο συγκεκριμένα, η ενεργοποίηση του «read-only mode» θα μπλοκάρει μια σειρά ενεργειών κατά την περιήγηση στο επιλεγμένο προφίλ. Ο χρήστης δεν θα μπορεί να κάνει like ή να σχολιάσει αναρτήσεις, να στείλει μήνυμα, να ακολουθήσει τον συγκεκριμένο λογαριασμό ή να δει τα Stories του. Αυτό θα μπορούσε να αποτρέψει τις άβολες περιπτώσεις όπου κάποιος, κοιτάζοντας παλαιότερες αναρτήσεις ενός λογαριασμού, πατά κατά λάθος like και αποκαλύπτει την παρουσία του.

Εσωτερική διερεύνηση και όχι δοκιμή

Εκπρόσωπος του Instagram διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία αποτελεί «εσωτερική διερεύνηση» και ότι αυτή τη στιγμή δεν πραγματοποιείται καμία δοκιμή εκτός της εταιρείας. Αυτό υποδηλώνει ότι η ιδέα βρίσκεται ακόμη σε θεωρητικό επίπεδο εντός της Meta και δεν έχει φτάσει στο στάδιο της εφαρμογής ή της δοκιμής από το ευρύ κοινό.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, παρόλο που η Meta και το Instagram έχουν προχωρήσει σε σειρά αλλαγών στις λειτουργίες της πλατφόρμας μέσα στο 2026, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το «read-only mode» θα κυκλοφορήσει τελικά. Οι τεχνολογικές εταιρείες αναπτύσσουν και αξιολογούν συχνά λειτουργίες εσωτερικά, οι οποίες ενδέχεται να μην φτάσουν ποτέ στις δημόσιες εκδόσεις των εφαρμογών τους.

Πιθανή σύνδεση με το Instagram Plus και προβληματισμοί

Τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε ο Αλεσάντρο Παλούτσι συνδέουν το «read-only mode» με το Instagram Plus. Αυτό υποδηλώνει ότι η λειτουργία εξετάζεται ως πιθανό προνόμιο μιας επί πληρωμή υπηρεσίας, ωστόσο ούτε αυτό αποτελεί οριστική ανακοίνωση της Meta. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ημερομηνία κατά την οποία θα μπορούσε να γίνει διαθέσιμη στους χρήστες, ούτε καν η τελική κυκλοφορία της.

Η προοπτική μιας τέτοιας δυνατότητας δημιουργεί επίσης ερωτήματα ως προς την πιθανή κατάχρησή της. Μια λειτουργία που περιορίζει τα εμφανή ίχνη αλληλεπίδρασης μπορεί να διευκολύνει τη διακριτική παρακολούθηση λογαριασμών, κάτι που έχει ήδη προκαλέσει προβληματισμό γύρω από ενδεχόμενες χρήσεις της. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία αφορούν τον περιορισμό των ενεργειών του χρήστη που δημιουργούν εμφανή αλληλεπίδραση με έναν άλλο λογαριασμό, χωρίς να επιβεβαιώνεται κάποια μορφή πλήρους ή τεχνικής ανωνυμίας απέναντι στην ίδια την πλατφόρμα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr